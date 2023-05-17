프로세스 마이닝이 IT 서비스 관리를 개선하여 비즈니스 시간과 비용을 절감시켜 주는 방법

프로세스 마이닝의 기반이 되는 기술은 프로세스의 디지털 트윈을 제공하여 사용자가 자동화 및 기타 개선 기회를 위한 핫스팟을 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다. 프로세스 마이닝은 광범위한 사용 사례에 적용할 수 있으며, 조직에서 솔루션을 사용하거나 새로운 기술에 투자하기 전에 IT 팀이 솔루션 자체 내에서 변경 사항을 테스트하고 프롬프트 알림과 같은 작업을 트리거하여 비효율성을 방지할 수 있도록 지원합니다. IT 운영 관리자는 다양한 시스템이나 사용자로부터 데이터를 수집하고 분석하는 데 실질적인 어려움을 겪고 있으며, 프로세스 애플리케이션은 사용자가 빠르게 분석에 뛰어들고 개선 이니셔티브를 즉시 시작할 수 있도록 사전 구축된 자산을 제공하여 이러한 문제를 극복하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

프로세스 마이닝은 자동화 계획을 시작하는 데 이상적인 솔루션입니다. 프론트엔드 커뮤니케이션, 백엔드 워크플로, 공급망, 고객 운영, IT 운영, 재무 및 관리, 품질, 지속가능성을 관리하는 수천 개의 프로세스는 여러 이해관계자가 관여하고 복잡하고 관리하기 어려울 수 있으므로 프로세스 마이닝의 이점을 누릴 수 있습니다.

프로세스 마이닝과 같은 도구는 IT 운영 팀이 시간과 비용을 절약하고 고객 만족도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 IT 운영 관리자는 조직 전체의 SLA 준수 및 평균 해결 시간과 같은 KPI를 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 직원이 이메일 또는 Webex에 액세스해야 한다고 가정해 보겠습니다. 관리자가 ServiceNow, JIRA 또는 Remedy와 같은 도구에 대한 요청을 제기합니다.

프로세스 마이닝 애플리케이션은 IT 운영 관리자가 요청의 전체 라이프사이클 동안 해당 티켓을 관리하여 위약금 없이 서비스 수준 계약(SLA)을 충족하고 티켓이 종료될 때까지 중요한 서비스를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 애플리케이션을 사용하면 IT 서비스 관리자가 수동으로 티켓을 추적할 필요가 없으며 직원은 자신의 요청이 빠르고 효율적으로 처리되고 있음을 알고 IT 지원에 대한 만족도가 더 높아집니다.

개선해야 할 올바른 프로세스를 파악하고, 필요한 리소스와 지원을 받고, 사람들이 일하는 방식을 바꾸는 것은 어려울 수 있습니다. 프로세스 마이닝 도구는 서비스 관리자가 시스템 내에서 작업 및 티켓의 흐름을 확인할 수 있도록 도와주며, 티켓이 열림에서 해결됨, 닫힘으로 이동할 때 사용하는 다양한 경로에 대한 개요를 제공합니다. 이 도구는 한 사람에게 여러 티켓이 할당되었다가 다른 사람에게 재할당되거나 티켓이 지속적으로 재개되는 등 티켓 관리에서 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 또한 프로세스 애플리케이션은 IT 운영 관리자가 심각도 또는 우선순위에 따라 티켓을 해결하는 데 필요한 시간과 같은 KPI를 설정하는 데 도움을 주므로 티켓 관리의 전반적인 효율성이 향상되고 SLA를 적시에 충족하는 데 도움이 됩니다.