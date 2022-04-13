Business automation

작업 마이닝이란?

현대적인 사무실에서 일하는 젊은 다민족 스타트업 팀

태스크 마이닝은 데스크톱 데이터라고도 하는 사용자 상호 작용 데이터를 활용하여 더 큰 프로세스 내에서 작업의 효율성을 평가합니다. 이러한 유형의 데이터에는 키 입력, 마우스 클릭 및 작업 완료의 일부로 발생하는 데이터 항목이 포함됩니다.

이 기술은 광학 문자 인식(OCR), 자연어 처리(NLP) 및 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 이 데이터를 해석하고 분석하므로 분석가와 이해관계자는 운영 비효율성을 식별할 수 있습니다.

태스크 마이닝 솔루션은 프로세스 마이닝의 하위 집합인 프로세스 검색의 일부로 간주되며 Gartner의 '프로세스 마이닝 시장 가이드' 에 따르면 이 기술 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 디지털 혁신 노력이 계속 가속화됨에 따라, 태스크 마이닝 기술의 채택은 그 이점이 완전히 실현됨에 따라 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

트랙에서 굴러가는 공의 3D 디자인

태스크 마이닝과 프로세스 마이닝 비교

프로세스 마이닝은 전체 구매 프로세스와 같은 엔드투엔드 프로세스 최적화에 중점을 둡니다. 반면, 태스크 마이닝은 미지급금에 대한 예산 승인과 같이 더 큰 프로세스로 올라가는 개별 작업에 초점을 맞춥니다. 또한 각 분석에 사용하는 데이터 유형이 주로 다릅니다.

프로세스 마이닝은 주로 전사적 자원 관리(ERP) 또는 고객 관계 관리(CRM) 도구와 같은 정보 시스템의 비즈니스 지표와 이벤트 로그 데이터에 의존합니다. 반면 태스크 마이닝은 컴퓨터의 키 입력, 마우스 클릭 또는 데이터 입력을 포함한 사용자 상호 작용 데이터를 사용할 수 있습니다. 또한 다양한 타임스탬프 간격의 사용자 녹음 및 스크린샷을 포함할 수도 있습니다.

이러한 데이터 포인트는 분석가와 연구자가 개인이 작업을 완료하기 위해 프로세스 및 하위 프로세스와 상호 작용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 둘 다 데이터 과학 기술을 사용하여 프로세스를 최적화하기 위해 이러한 인사이트를 얻지만, 태스크 마이닝은 보다 세분화된 수준에서 이 프로세스를 가능하게 합니다.

태스크 마이닝과 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 비교

태스크 마이닝과 RPA는 모두 프로세스 자동화를 위해 중점을 두고 있습니다. 두 기술은 다르지만 서로를 잘 보완합니다. 태스크 마이닝 기술은 기업이 프로세스 워크플로에서 병목 현상을 식별하는 데 도움이 되지만, RPA 툴은 이러한 분석을 통해 발견된 자동화 기회를 수행하고 구현합니다.

태스크 마이닝 작동 방식

태스크 마이닝 도구는 사용자 컴퓨터에서 키 입력, 클릭, 사용자 입력, 녹음, 스크린샷 등의 데이터를 수집하는 것으로 시작합니다. 여기에서 광학 문자 인식 능력을 통해 사용자가 수행하는 작업에 대한 더 많은 컨텍스트를 추가할 수 있습니다.

예를 들어, 타임스탬프 데이터를 보고 하위 프로세스에서 활동의 일반적인 타임라인을 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 데이터가 적절하게 구조화되면 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 하위 프로세스의 특정 작업(예: '구매 주문서 제출')으로 클러스터링할 수 있습니다.

그런 다음 데이터를 이벤트 로그 데이터와 결합하여 성과를 맥락화할 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 인사이트는 기업이 병목 현상을 식별하고 이를 해결하기 위해 필요한 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.

태스크 마이닝 사용 사례

태스크 마이닝 기술은 다양한 산업 분야에서 프로세스 흐름을 개선하는 데 사용되어 왔습니다. 프로세스 맵은 기업이 중요한 핵심 성과 지표(KPI)에 더 집중할 수 있도록 도와주며, 프로세스 마이닝과 태스크 마이닝을 통해 운영의 비효율성을 재검토하도록 유도할 수 있습니다.

태스크 마이닝의 몇 가지 사용 사례는 다음과 같습니다.

  • 문서: 새로운 팀원이 합류하면 지식 격차를 해소하기 위해 문서를 자주 검토합니다. 그러나 프로젝트 및 사용 가능한 리소스에 따라 문서가 사용할 수 없거나 최신 상태가 아닐 수도 있습니다. 태스크 마이닝 도구는 팀이 더 큰 프로세스에서 작업에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 제공하여 팀 전체에 일관성을 부여합니다. 또한, 프로세스 매핑 및 기타 자동화 도구를 통해 문서와 시각화를 쉽게 구축할 수 있는 방법을 제공함으로써 개별적인 의존성을 줄여줍니다.
  • 거버넌스 및 규정 준수: 기업이 더욱 엄격한 정부 규제에 직면함에 따라 태스크 마이닝은 규정 준수 오류가 발생하는 영역을 식별하여 기업에 책임을 묻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 가시성은 이러한 문제를 보다 신속하게 해결할 수 있는 경로를 제공하여 잠재적으로 법률 비용 및 부정적인 브랜드 홍보와 같은 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 작업 자동화: 태스크 마이닝은 특정 하위 프로세스를 보다 명확하게 파악하여 프로그램 관리자와 인력 관리자가 RPA와 같은 도구를 통해 프로세스의 어떤 부분을 자동화할 수 있는지 이해할 수 있게 해줍니다.

태스크 마이닝의 이점 

태스크 마이닝을 통해 많은 이점을 얻을 수 있지만, 가장 자주 실현되는 이점은 다음과 같습니다.

  • 효율성 향상: 태스크 마이닝은 프로세스 개선을 가속화하기 위해 운영 병목 현상을 파악하는 데 중점을 둡니다. 이러한 비효율성을 발견하고 수정함으로써 기업은 작업 전반의 속도가 향상되는 것을 경험하게 됩니다. 프로세스의 한 작업에 리소스가 과도하게 투입된 경우, 직원이 다른 우선 순위 업무에 재배치되어 잠재적으로 더 의미 있는 작업을 찾아 직원의 사기를 향상시킬 수도 있습니다.
  • 규정 준수 개선: 태스크 마이닝 도구는 사용자로부터 데이터를 수집하여 거버넌스 팀이 특정 작업 중 규정 준수 위반을 파악할 수 있게 해줍니다. 문제를 정확히 찾아내고 신속하게 해결하는 이러한 기능은 비즈니스 전반에 걸쳐 더 나은 거버넌스 및 규정 준수를 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 투명성 향상: 태스크 마이닝을 통해 개인 수준에서 인력에 대한 인사이트를 얻을 수 있으므로, 관리자는 성과 평가 시 귀중한 피드백을 제공하고 직원의 업무에 따라 공정하게 보상할 수 있습니다. 또한 업무에 적합하지 않은 것으로 보이는 직원을 다른 업무로 재배치하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.

태스크 마이닝의 과제 

그러나 태스크 마이닝에도 어려움이 없는 것은 아닙니다. 몇 가지 주요 어려움은 다음과 같습니다. 

  • 데이터 개인정보 보호: 태스크 마이닝은 사용자 작업을 기록하할 수 있으며, 개인 정보 보호에 대한 우려를 제기할 수도 있습니다. 따라서 사용자는 이러한 도구를 활성화하기 전에 승인을 받아야 하며, 적절한 익명화를 통해 사용자의 개인 데이터를 보호해야 합니다.
  • 컨텍스트 누락: 태스크 마이닝은 더 큰 프로세스 내의 하위 프로세스에 초점을 맞추기 때문에 때때로 성능에 대한 더 큰 맥락을 놓칠 수 있습니다. 팀 전체의 성과를 더욱 전체적으로 파악하려면 프로세스 마이닝과 함께 태스크 마이닝 기술을 사용하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 기업은 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않는 작업 최적화를 우선순위에 둘 위험이 있습니다.
  • 개념 드리프트: 기업이 디지털 시대에 맞게 빠르게 변화함에 따라 작업과 프로세스는 실시간으로 변경될 수 있습니다. 작업과 프로세스의 변화는 분석 결과에 영향을 미쳐 개념 드리프트를 유발할 수 있습니다.
다음 단계 안내

