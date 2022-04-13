이 기술은 광학 문자 인식(OCR), 자연어 처리(NLP) 및 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 이 데이터를 해석하고 분석하므로 분석가와 이해관계자는 운영 비효율성을 식별할 수 있습니다.

태스크 마이닝 솔루션은 프로세스 마이닝의 하위 집합인 프로세스 검색의 일부로 간주되며 Gartner의 '프로세스 마이닝 시장 가이드' 에 따르면 이 기술 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 디지털 혁신 노력이 계속 가속화됨에 따라, 태스크 마이닝 기술의 채택은 그 이점이 완전히 실현됨에 따라 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.