태스크 마이닝은 데스크톱 데이터라고도 하는 사용자 상호 작용 데이터를 활용하여 더 큰 프로세스 내에서 작업의 효율성을 평가합니다. 이러한 유형의 데이터에는 키 입력, 마우스 클릭 및 작업 완료의 일부로 발생하는 데이터 항목이 포함됩니다.
이 기술은 광학 문자 인식(OCR), 자연어 처리(NLP) 및 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 이 데이터를 해석하고 분석하므로 분석가와 이해관계자는 운영 비효율성을 식별할 수 있습니다.
태스크 마이닝 솔루션은 프로세스 마이닝의 하위 집합인 프로세스 검색의 일부로 간주되며 Gartner의 '프로세스 마이닝 시장 가이드' 에 따르면 이 기술 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.
코로나19 팬데믹으로 인해 디지털 혁신 노력이 계속 가속화됨에 따라, 태스크 마이닝 기술의 채택은 그 이점이 완전히 실현됨에 따라 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
프로세스 마이닝은 전체 구매 프로세스와 같은 엔드투엔드 프로세스 최적화에 중점을 둡니다. 반면, 태스크 마이닝은 미지급금에 대한 예산 승인과 같이 더 큰 프로세스로 올라가는 개별 작업에 초점을 맞춥니다. 또한 각 분석에 사용하는 데이터 유형이 주로 다릅니다.
프로세스 마이닝은 주로 전사적 자원 관리(ERP) 또는 고객 관계 관리(CRM) 도구와 같은 정보 시스템의 비즈니스 지표와 이벤트 로그 데이터에 의존합니다. 반면 태스크 마이닝은 컴퓨터의 키 입력, 마우스 클릭 또는 데이터 입력을 포함한 사용자 상호 작용 데이터를 사용할 수 있습니다. 또한 다양한 타임스탬프 간격의 사용자 녹음 및 스크린샷을 포함할 수도 있습니다.
이러한 데이터 포인트는 분석가와 연구자가 개인이 작업을 완료하기 위해 프로세스 및 하위 프로세스와 상호 작용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 둘 다 데이터 과학 기술을 사용하여 프로세스를 최적화하기 위해 이러한 인사이트를 얻지만, 태스크 마이닝은 보다 세분화된 수준에서 이 프로세스를 가능하게 합니다.
태스크 마이닝과 RPA는 모두 프로세스 자동화를 위해 중점을 두고 있습니다. 두 기술은 다르지만 서로를 잘 보완합니다. 태스크 마이닝 기술은 기업이 프로세스 워크플로에서 병목 현상을 식별하는 데 도움이 되지만, RPA 툴은 이러한 분석을 통해 발견된 자동화 기회를 수행하고 구현합니다.
태스크 마이닝 도구는 사용자 컴퓨터에서 키 입력, 클릭, 사용자 입력, 녹음, 스크린샷 등의 데이터를 수집하는 것으로 시작합니다. 여기에서 광학 문자 인식 능력을 통해 사용자가 수행하는 작업에 대한 더 많은 컨텍스트를 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 타임스탬프 데이터를 보고 하위 프로세스에서 활동의 일반적인 타임라인을 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 데이터가 적절하게 구조화되면 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 하위 프로세스의 특정 작업(예: '구매 주문서 제출')으로 클러스터링할 수 있습니다.
그런 다음 데이터를 이벤트 로그 데이터와 결합하여 성과를 맥락화할 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 인사이트는 기업이 병목 현상을 식별하고 이를 해결하기 위해 필요한 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
태스크 마이닝 기술은 다양한 산업 분야에서 프로세스 흐름을 개선하는 데 사용되어 왔습니다. 프로세스 맵은 기업이 중요한 핵심 성과 지표(KPI)에 더 집중할 수 있도록 도와주며, 프로세스 마이닝과 태스크 마이닝을 통해 운영의 비효율성을 재검토하도록 유도할 수 있습니다.
태스크 마이닝의 몇 가지 사용 사례는 다음과 같습니다.
태스크 마이닝을 통해 많은 이점을 얻을 수 있지만, 가장 자주 실현되는 이점은 다음과 같습니다.
그러나 태스크 마이닝에도 어려움이 없는 것은 아닙니다. 몇 가지 주요 어려움은 다음과 같습니다.
IBM Process Mining은 Forrester Total Economic Impact Study에서 ROI 176%, USD 968K의 매출 성장, 비용 절감을 달성했습니다.
AI 및 IBM Automation으로 비즈니스를 재고해 IT 시스템을 더욱 선제적으로 운영하고 프로세스를 더욱 효율적으로 만들며 직원들의 생산성을 높이세요.
IBM은 극도로 자동화 컨설팅 서비스를 통해 기업 고객의 비즈니스 혁신을 보장합니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.