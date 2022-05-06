IT 자산 관리(ITAM)란 무엇인가요?

IT 자산 관리는 수명 주기 전반에 걸쳐 IT 자산을 관리하는 것이라면 IT 서비스 관리(ITSM)는 IT 서비스를 관리하고 제공하는 것입니다.

IT 서비스 관리는 조직에서 IT 서비스를 관리하는 프로세스입니다. 여기에는 IT 서비스 계획 및 구현부터 원활하고 효율적으로 운영되는지 확인하기 위한 모니터링 및 감사에 이르기까지 다양한 구성 요소가 포함됩니다. IT 서비스에는 헬프 데스크 및 서비스 데스크 지원(예: 비밀번호 변경 방법 또는 셀프 서비스 기능 안내)과 IT 인프라의 변경 사항을 효율적으로 처리하는 변경 관리 절차가 포함됩니다.

IT 서비스 관리의 목표는 고객, 직원, 비즈니스 파트너 등 비즈니스와 최종 사용자의 요구를 충족하는 신뢰할 수 있는 고품질의 IT 서비스를 제공하는 것입니다. ITSM은 사용자 경험과 서비스 품질을 개선하는 것을 목표로 합니다.

IT 인프라 라이브러리(ITIL)는 ITSM을 제공하기 위한 최상의 접근 방식으로 간주됩니다. ITSM을 위한 모범 사례와 프레임워크를 제공하는 라이브러리입니다. 가장 최신 버전인 ITIL 4는 서비스 전략, 서비스 설계, 서비스 전환, 서비스 운영, 지속적 서비스 개선의 다섯 권으로 구성되어 있으며, 34개의 ITSM 관행을 자세히 설명합니다.

어떤 의미에서 ITSM은 ITAM을 포괄합니다. 자산 및 구성 관리는 여러 ITSM 프로세스 중 하나이며, 이 프로세스를 위한 도구인 CMDB는 조직의 IT 자산과 자산 간의 관계를 중앙 집중식으로 저장하는 저장소입니다.