IT 자산 관리(ITAM)란 무엇인가요?

IT 자산 관리(ITAM)는 모든 자산이 라이프사이클이 끝날 때 적절하게 사용, 유지 관리, 업그레이드 및 폐기될 수 있도록 IT 자산을 엔드 투 엔드 방식으로 추적 및 관리하는 것입니다.
ITAM에는 재무, 계약 및 인벤토리 데이터를 사용하여 IT 자산을 추적하고 이에 대한 전략적 결정을 내리는 작업이 포함됩니다. 주요 목표는 IT 리소스가 효율적이고 효과적으로 사용되도록 하는 것입니다. 또한 ITAM은 사용 중인 총 자산 수를 줄이고 해당 자산의 수명을 연장하여 비용이 많이 드는 업그레이드를 피함으로써 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. ITAM의 중요한 부분은 총소유비용을 이해하고 자산 사용을 최적화하는 방법을 찾는 것입니다.
정보 기술(IT) 자산은 조직이 비즈니스 운영 과정에서 사용하는 모든 정보나 데이터, 소프트웨어 또는 하드웨어입니다. 하드웨어 자산에는 데이터 센터의 물리적 서버, 데스크톱 컴퓨터, 모바일 장치, 노트북, 키보드 및 프린터와 같은 물리적 컴퓨팅 장비가 포함됩니다. 반면 소프트웨어 자산에는 일반적으로 사용자 또는 시스템별로 라이선스가 발급되는 애플리케이션과 오픈 소스 리소스를 사용하여 구축된 소프트웨어 시스템 및 데이터베이스가 포함됩니다. 소프트웨어 자산에는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션과 같은 클라우드 기반 자산도 포함됩니다.
IT 자산 관리(ITAM) 프로세스에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.
모든 IT 자산에는 유한한 수명 주기가 있습니다. IT 자산 관리(ITAM)는 자산 수명 주기를 관리하여 생산성을 극대화하는 것입니다. 각 조직마다 고유한 수명 주기 단계를 정의할 수 있지만 IT 자산의 수명 주기에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.
효율적인 IT 자산 관리(ITAM)는 조직이 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
조직의 IT 자산이 증가함에 따라 수동, 종이 기반 또는 스프레드시트 시스템을 통해 자산을 관리하는 것이 번거로워집니다. IT 자산 관리(ITAM) 소프트웨어는 자산 라이프사이클 관리 및 추적에 사용되는 중앙 집중식 애플리케이션입니다.
IT 자산 관리 소프트웨어 솔루션에는 일반적으로 조직이 IT 환경을 더 잘 제어하고 온프레미스 및 클라우드에서 자산을 추적할 수 있도록 지원하는 기능이 포함되어 있습니다.
IT 자산 관리는 수명 주기 전반에 걸쳐 IT 자산을 관리하는 것이라면 IT 서비스 관리(ITSM)는 IT 서비스를 관리하고 제공하는 것입니다.
IT 서비스 관리는 조직에서 IT 서비스를 관리하는 프로세스입니다. 여기에는 IT 서비스 계획 및 구현부터 원활하고 효율적으로 운영되는지 확인하기 위한 모니터링 및 감사에 이르기까지 다양한 구성 요소가 포함됩니다. IT 서비스에는 헬프 데스크 및 서비스 데스크 지원(예: 비밀번호 변경 방법 또는 셀프 서비스 기능 안내)과 IT 인프라의 변경 사항을 효율적으로 처리하는 변경 관리 절차가 포함됩니다.
IT 서비스 관리의 목표는 고객, 직원, 비즈니스 파트너 등 비즈니스와 최종 사용자의 요구를 충족하는 신뢰할 수 있는 고품질의 IT 서비스를 제공하는 것입니다. ITSM은 사용자 경험과 서비스 품질을 개선하는 것을 목표로 합니다.
IT 인프라 라이브러리(ITIL)는 ITSM을 제공하기 위한 최상의 접근 방식으로 간주됩니다. ITSM을 위한 모범 사례와 프레임워크를 제공하는 라이브러리입니다. 가장 최신 버전인 ITIL 4는 서비스 전략, 서비스 설계, 서비스 전환, 서비스 운영, 지속적 서비스 개선의 다섯 권으로 구성되어 있으며, 34개의 ITSM 관행을 자세히 설명합니다.
어떤 의미에서 ITSM은 ITAM을 포괄합니다. 자산 및 구성 관리는 여러 ITSM 프로세스 중 하나이며, 이 프로세스를 위한 도구인 CMDB는 조직의 IT 자산과 자산 간의 관계를 중앙 집중식으로 저장하는 저장소입니다.
