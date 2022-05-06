태그
IT 자산 관리(ITAM)란 무엇인가요?

자산 관리란 무엇인가요?

IT 자산 관리(ITAM)는 모든 자산이 라이프사이클이 끝날 때 적절하게 사용, 유지 관리, 업그레이드 및 폐기될 수 있도록 IT 자산을 엔드 투 엔드 방식으로 추적 및 관리하는 것입니다.

ITAM에는 재무, 계약 및 인벤토리 데이터를 사용하여 IT 자산을 추적하고 이에 대한 전략적 결정을 내리는 작업이 포함됩니다. 주요 목표는 IT 리소스가 효율적이고 효과적으로 사용되도록 하는 것입니다. 또한 ITAM은 사용 중인 총 자산 수를 줄이고 해당 자산의 수명을 연장하여 비용이 많이 드는 업그레이드를 피함으로써 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. ITAM의 중요한 부분은 총소유비용을 이해하고 자산 사용을 최적화하는 방법을 찾는 것입니다.

IT 자산이란 무엇인가요?

정보 기술(IT) 자산은 조직이 비즈니스 운영 과정에서 사용하는 모든 정보나 데이터, 소프트웨어 또는 하드웨어입니다. 하드웨어 자산에는 데이터 센터의 물리적 서버, 데스크톱 컴퓨터, 모바일 장치, 노트북, 키보드 및 프린터와 같은 물리적 컴퓨팅 장비가 포함됩니다. 반면 소프트웨어 자산에는 일반적으로 사용자 또는 시스템별로 라이선스가 발급되는 애플리케이션과 오픈 소스 리소스를 사용하여 구축된 소프트웨어 시스템 및 데이터베이스가 포함됩니다. 소프트웨어 자산에는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션과 같은 클라우드 기반 자산도 포함됩니다.

IT 자산 관리 프로세스 개요

IT 자산 관리(ITAM) 프로세스에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

  1. 자산 식별: IT 자산 관리의 첫 번째 단계는 모든 IT 자산에 대한 상세한 인벤토리를 만드는 것입니다. 이를 통해 쉽게 식별할 수 있으며 중복 자산을 최적화하여 효율성을 높일 수 있습니다.

  2. 추적: 여기에는 IT 자산을 지속적으로 모니터링하기 위해 ITAM 도구 또는 시스템을 사용하는 것이 포함됩니다. 각 자산을 추적하기 위해 수집되는 정보에는 재무(자산 비용), 계약(보증, 라이선스 및 서비스 수준 계약(SLA)) 및 인벤토리 데이터(물리적 자산의 위치 및 상태)가 포함됩니다.

  3. 유지 관리: IT 자산은 수명 주기 단계에 따라 유지 관리됩니다. 유지 관리에는 자산 수리, 업그레이드 및 교체가 포함됩니다. IT 자산에 대해 수행되는 모든 유지 관리 활동은 ITAM 프로세스의 일부로 기록되므로 해당 데이터를 사용하여 자산 성능을 평가할 수 있습니다.

IT 자산 수명 주기의 단계

모든 IT 자산에는 유한한 수명 주기가 있습니다. IT 자산 관리(ITAM)는 자산 수명 주기를 관리하여 생산성을 극대화하는 것입니다. 각 조직마다 고유한 수명 주기 단계를 정의할 수 있지만 IT 자산의 수명 주기에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

  1. 계획: 여기에는 조직에 필요한 자산, 의도된 용도 및 이를 획득하는 방법에 대한 결정을 내리는 것이 포함됩니다. 또한 조직은 자산 취득을 계획하는 동안 경쟁 대안을 고려하고 가능한 모든 옵션에 대해 비용 편익 및 TCO(총소유비용) 분석을 수행합니다.

  2. 구매/취득: 자산은 구매(서비스형 소프트웨어 포함), 구축, 라이선스 또는 임대를 통해 획득할 수 있습니다.

  3. 배포: 자산 배포에는 설치, 다른 도구와의 통합, 사용자 액세스 제공 및 기술 지원 제공이 포함될 수 있습니다.

  4. 유지보수: 자산을 배포한 후에는 사용을 최적화하고 가치를 극대화하기 위해 정기적인 유지보수, 업그레이드 및 수리를 위한 준비를 해야 합니다. 이렇게 하면 수명을 연장하고 비용을 최소화하며 위험을 완화할 수 있습니다.

  5. 폐기: 감가상각이 시작되고 유지보수가 더 이상 가능하지 않을 때 자산은 폐기됩니다. 즉, 유지 관리가 더 빈번해지고 조직이 이전보다 더 많은 리소스를 지출하게 되면 IT 자산의 수명 주기가 종료됩니다. 시장에 더 나은 대안이 있는 경우 조직은 자산 폐기를 결정할 수도 있습니다. 자산 폐기에는 이전 자산을 처분하고, 자산 정보를 업데이트하고, 지원 및 라이선스 계약을 종료하고, 새 자산으로 전환할 계획을 세우는 것이 포함됩니다.

IT 자산 관리의 이점

효율적인 IT 자산 관리(ITAM)는 조직이 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 중앙 집중식 자산 데이터베이스/인벤토리: 자산이 서로 다른 장소에서 추적될 경우 자산을 관리하기가 어렵습니다. 부정확성과 무질서가 발생하여 비효율성과 잘못된 비즈니스 결정으로 이어질 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 단일 소스를 확보하면 자산을 더 쉽고 효율적으로 추적할 수 있습니다. 조직은 최대 생산성을 위해 어떤 자산을 폐기, 업그레이드 또는 최적화해야 하는지 한곳에서 확인할 수 있습니다.

  • 자산 사용 최적화: IT 자산 관리를 통해 리소스를 효율적으로 사용하고, 위험을 완화하고, 낭비를 최소화하고, 비용을 절감할 수 있습니다. ITAM 프로세스를 구축함으로써 조직은 모든 자산의 상태에 대한 실시간 데이터를 확보하고 자산 사용에 대해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

  • 소프트웨어 라이선스 준수: 조직이 타사 소프트웨어 라이선스를 제공하는 경우 종종 소프트웨어 공급업체의 소프트웨어 감사를 받아야 하며, 해당 조직이 라이선스 약관을 준수하는지 확인해야 합니다. 이러한 계약을 불이행하면 심각한 벌금이 부과될 수 있습니다. 따라서 조직은 ITAM 소프트웨어를 사용하여 네트워크의 모든 컴퓨터에 설치된 모든 소프트웨어를 자동으로 모니터링하고 관련 라이선스 계약을 준수하는지 확인합니다.

  • 정보에 입각한 의사 결정: ITAM 데이터는 이전 구매 및 배포에 대한 평가를 돕고 후속 조치에 대한 정보를 제공합니다. ITAM은 IT 자산 구매 및 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있습니다.

IT 자산 관리 소프트웨어

조직의 IT 자산이 증가함에 따라 수동, 종이 기반 또는 스프레드시트 시스템을 통해 자산을 관리하는 것이 번거로워집니다. IT 자산 관리(ITAM) 소프트웨어는 자산 라이프사이클 관리 및 추적에 사용되는 중앙 집중식 애플리케이션입니다.

ITAM 소프트웨어의 기능

IT 자산 관리 소프트웨어 솔루션에는 일반적으로 조직이 IT 환경을 더 잘 제어하고 온프레미스 및 클라우드에서 자산을 추적할 수 있도록 지원하는 기능이 포함되어 있습니다.

  • 자동 감지: 대부분의 IT 자산 관리 시스템은 조직의 컴퓨터 네트워크에 설치된 모든 하드웨어와 소프트웨어를 자동으로 감지합니다.

  • 라이선스 관리: ITAM 소프트웨어는 IT 자산 라이선스를 저장합니다. 그런 다음 관련 인벤토리 데이터와 상호 참조되어 라이선스가 부족하거나 라이선스 계약을 위반하거나 초과 라이선스가 부여되어 사용량이 적거나 전혀 사용하지 않는 소프트웨어를 획득할 위험이 있는 경우 조직에 경고합니다. 이 기능을 사용하면 라이선스 계약의 만료 날짜를 추적하고 조직에 알릴 수 있습니다.

  • 버전 및 패치 관리: 자산 관리 소프트웨어는 새로운 소프트웨어 패치와 버전의 배포를 추적하여 조직의 컴퓨터 제품군을 안전하고 최신 상태로 유지하며 원활하게 실행되도록 합니다.

  • 요청 관리: 일부 ITAM 소프트웨어는 IT 자산에 대한 모든 요청을 추적하고 조직이 자산 요청 워크플로를 정의할 수 있도록 지원합니다. 이들은 이러한 자산에 대한 라이선스 요구 사항을 평가하고 획득 및 배포 프로세스를 관리합니다.

  • 인벤토리 관리: ITAM 도구는 조직에서 사용하는 모든 자산에 대한 기록을 유지합니다. 인벤토리 기록에는 이름, 라이선스 계약 유형, 버전과 같은 자산 데이터가 포함됩니다.

  • 구성 관리 데이터베이스(CMDB): CMDB는 조직의 IT 자산과 자산 간의 관계에 대한 정보를 저장하는 중앙 집중식 데이터베이스입니다.

  • 고정 자산 관리: 대부분의 ITAM 도구에는 고정 자산 데이터를 관리하기 위한 전용 저장소가 있습니다. 고정 자산에는 주로 하드웨어가 포함됩니다.

  • 디지털 자산 관리: ITAM 소프트웨어의 이 기능에는 디지털 권한 및 리치 미디어(예: 동영상, 음악, 사진과 같은 멀티미디어 콘텐츠)의 관리가 포함됩니다.

ITAM 소프트웨어 또는 자산 관리 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 요소

ITAM 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 요소

  • 목적: 조직은 ITAM 소프트웨어가 필요한 이유와 자산 관리의 디지털화를 통해 달성하고자 하는 목표를 명확하게 파악해야 합니다. 가능하다면 경영진은 모든 관련 IT 부서와 회의를 열어 의견을 들어야 합니다.

  • 비용: 조직이 목표와 기대치를 충족하는 소프트웨어 패키지를 파악한 경우 다음 단계는 가격을 예산과 비교하는 것입니다. 각 패키지가 해당 가격으로 제공하는 것과 제공되지 않는 것을 이해하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 구매를 결정하기 전에 무료 평가판 기간을 활용하는 것을 고려해 보세요.

  • 기술 지원: 조직은 필요할 때마다 기술 지원을 제공하는 소프트웨어 제공업체를 선택해야 합니다. 이러한 지원은 셀프 서비스 플랫폼, 사용자 온라인 커뮤니티, 봇을 통한 인앱 또는 웹 채팅, 전화 지원 또는 소셜 미디어에서의 고객 관리 어시스턴트와의 채팅 형태로 제공될 수 있습니다.

  • 후기 및 평가: 타사 사이트(예: 앱 스토어 및 소프트웨어 평가 기관)에서 소프트웨어 패키지의 현재 및 과거 사용자에 대한 후기를 읽으면 조직이 좋은 선택을 하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IT 자산 관리(ITAM)와 IT 서비스 관리(ITSM) 비교

IT 자산 관리는 수명 주기 전반에 걸쳐 IT 자산을 관리하는 것이라면 IT 서비스 관리(ITSM)는 IT 서비스를 관리하고 제공하는 것입니다.

IT 서비스 관리는 조직에서 IT 서비스를 관리하는 프로세스입니다. 여기에는 IT 서비스 계획 및 구현부터 원활하고 효율적으로 운영되는지 확인하기 위한 모니터링 및 감사에 이르기까지 다양한 구성 요소가 포함됩니다. IT 서비스에는 헬프 데스크 및 서비스 데스크 지원(예: 비밀번호 변경 방법 또는 셀프 서비스 기능 안내)과 IT 인프라의 변경 사항을 효율적으로 처리하는 변경 관리 절차가 포함됩니다.

IT 서비스 관리의 목표는 고객, 직원, 비즈니스 파트너 등 비즈니스와 최종 사용자의 요구를 충족하는 신뢰할 수 있는 고품질의 IT 서비스를 제공하는 것입니다. ITSM은 사용자 경험과 서비스 품질을 개선하는 것을 목표로 합니다.

IT 인프라 라이브러리(ITIL)는 ITSM을 제공하기 위한 최상의 접근 방식으로 간주됩니다. ITSM을 위한 모범 사례와 프레임워크를 제공하는 라이브러리입니다. 가장 최신 버전인 ITIL 4는 서비스 전략, 서비스 설계, 서비스 전환, 서비스 운영, 지속적 서비스 개선의 다섯 권으로 구성되어 있으며, 34개의 ITSM 관행을 자세히 설명합니다.

어떤 의미에서 ITSM은 ITAM을 포괄합니다. 자산 및 구성 관리는 여러 ITSM 프로세스 중 하나이며, 이 프로세스를 위한 도구인 CMDB는 조직의 IT 자산과 자산 간의 관계를 중앙 집중식으로 저장하는 저장소입니다.

