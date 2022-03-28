헬프 데스크란 무엇인가요?

헬프 데스크는 다음과 같은 두 가지 주요 기능을 수행합니다.

고객이 제품이나 서비스에 대해 가질 수 있는 질문에 대한 답변을 제공합니다. 기술 지원 및 문제 해결을 통해 고객을 지원합니다.

헬프 데스크 시스템은 단일 인터페이스 내에서 지원 요청을 간소화합니다. 여기에는 고객 문제를 정리하고 에스컬레이션을 방지하는 자동화 및 분류 기능이 포함되어 있습니다. 이를 통해 헬프 데스크 상담원이 여러 개의 계약을 상호 참조하여 최종 사용자에게 최상의 솔루션을 신속하게 제공할 수 있습니다.