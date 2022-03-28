헬프 데스크란 무엇인가요?

헬프 데스크는 기업이 고객을 실시간으로 지원할 수 있는 소프트웨어 툴 또는 인적 상담원으로 구성된 팀입니다.
헬프 데스크는 다음과 같은 두 가지 주요 기능을 수행합니다.
헬프 데스크 시스템은 단일 인터페이스 내에서 지원 요청을 간소화합니다. 여기에는 고객 문제를 정리하고 에스컬레이션을 방지하는 자동화 및 분류 기능이 포함되어 있습니다. 이를 통해 헬프 데스크 상담원이 여러 개의 계약을 상호 참조하여 최종 사용자에게 최상의 솔루션을 신속하게 제공할 수 있습니다.
헬프 데스크는 지원 팀과 지원 팀이 서비스를 제공하는 사용자의 사용자 경험(UX)을 크게 향상시킵니다. 특히 IT 지원 생산성을 높여 솔루션과 고객 만족도를 개선합니다. 다음은 고객뿐만 아니라 지원 상담원에게도 도움이 되는 헬프 데스크의 다섯 가지 측면입니다.
디지털 혁신이 계속 증가함에 따라 헬프 데스크는 대기업과 중소기업 운영의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 서비스 데스크 에코시스템은 민첩하고 적응력이 뛰어나야 합니다. 다음은 가장 유용한 최신 헬프 데스크의 세 가지 시나리오입니다¹.
헬프 데스크가 발전함에 따라 지원 상담원과 팀은 효율성을 유지하기 위해 역량을 확장해야 합니다. 이를 위해서는 내부 협업을 강화하고 외부 커뮤니케이션의 범위를 확장해야 할 수도 있습니다. 다음은 부서 및 조직의 성장을 위해 고객 지원 팀을 완성하는 두 가지 방법입니다².
오늘날 비즈니스 에코시스템에서 헬프 데스크의 중요성이 계속 커지면서 많은 오해가 생겨나고 있습니다. 다음은 고객 지원 여정을 시작하기 전에 반드시 버려야 할 헬프 데스크에 대한 네 가지 오해입니다.
Natural Language Understanding(NLP) 및 자연어 이해(NLU)와 같은 고급 언어 기능을 갖춘 챗봇은 헬프 데스크 시스템의 미래를 주도하고 있습니다. 실제로 최근 설문조사에 따르면 IT 의사 결정권자(ITDM)의 58%가 챗봇을 도입했거나 도입을 진행 중인 것으로 나타났습니다.³
가상 에이전트, 챗봇 툴박스, 자동화 애그리게이터 및 플랫폼별 챗봇과 같은 새로운 툴은 지속적인 서비스 데스크 지원과 더 빠른 문제 해결을 제공합니다. 실제로 챗봇은 평균 처리 시간(AHT)을 10% 단축하여 IT 서비스 관리(ITSM)와 관련된 비용을 절감합니다.¹
대화형 AI로 모든 채널에서 일관되고 지능적인 고객 상담을 지원합니다.
사람의 대화를 이해하고 고객 경험을 향상시키는 자연어 AI 챗봇을 만나보세요.
IBM watsonx Assistant는 비즈니스 언어를 이해하고 기존 고객 관리 시스템에 연결하며 엔터프라이즈 보안 및 확장성을 갖추고 어디에나 배치할 수 있는 AI 챗봇을 통해 조직이 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. watsonx Assistant를 통해 반복적인 작업을 자동화하고 머신 러닝을 사용하여 고객 지원 문제를 빠르고 효율적으로 해결할 수 있습니다.
