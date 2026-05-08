Apa itu autentikasi tanpa kata sandi?

Autentikasi berbasis kata sandi telah lama menjadi metode default untuk Verify identitas pengguna. Sayangnya, itu juga yang paling tidak aman. Metode tanpa kata sandi dapat menghapus salah satu tautan terlemah di jaringan modern, menutup celah yang dieksploitasi secara luas di permukaan serangan perusahaan.

Kata sandi mudah dicuri melalui serangan rekayasa sosial seperti phishing dan malware seperti spyware dan infostealers. Mereka sangat rentan terhadap serangan help desk, penipuan rekayasa sosial di mana aktor jahat memanggil meja bantuan berpura-pura menjadi pengguna atau karyawan yang membutuhkan reset kata sandi. Serangan-serangan ini menjadi semakin umum karena dampaknya yang sangat merusak. Seperti yang pernah dikatakanStephanie Carruthers, mantan kepala peretas orang IBM® X-Force:

Kami melakukan kampanye rekayasa sosial untuk klien kami di mana tujuannya adalah untuk menghubungi meja bantuan mereka dan melihat apakah kami dapat menyamar sebagai karyawan untuk mengatur ulang kata sandi mereka. Sampai saat ini, kami telah sukses setiap kali kami melakukannya.

Orang sering menggunakan kata sandi lemah yang dapat dipecahkan oleh penyerang melalui serangan brute-force dan kamus — yaitu, mencoba kata sandi umum sampai salah satu berhasil. Orang-orang juga menggunakan kembali kata sandi di beberapa layanan, memungkinkan isian kredensial. Ketika penyerang memiliki kata sandi untuk satu layanan, mereka juga dapat mencobanya untuk banyak layanan lainnya.

Bahkan ketika orang mengikuti praktik kata sandi terbaik — menggunakan kata sandi yang berbeda dan sulit ditebak untuk setiap layanan — mereka mengalami masalah. Mengingat berapa banyak akun yang dimiliki orang, mudah untuk melupakan kata sandi ini. Dalam kasus kredensial NHI, seperti kunci API, kunci tersebut mungkin dibiarkan hardcode ke dalam aplikasi atau tidak dilindungi sebagai teks biasa di drive bersama.

Alat manajemen kata sandi muncul untuk mengatasi tantangan kebersihan kata sandi ini, tetapi alat-alat ini memiliki kerentanan tersendiri. Yaitu: Sebagian besar PASSWORD MANAGER dilindungi oleh kata sandi utama, yang dengan sendirinya dapat dicuri. Jadi, ya, peretas dapat mencuri kata sandi yang disimpan dengan manuver yang tepat.

Proliferasi NHI juga memainkan peran dalam menjadikan autentikasi tanpa kata sandi sebagai prioritas.

Aplikasi, proses sistem, dan pengguna non-manusia lainnya tidak memiliki kata sandi klasik, tetapi mereka menggunakan token OAuth, kunci API, sertifikat, dan rahasia lainnya untuk mengautentikasi diri mereka sendiri. Agen AI—yang melintasi batas antara kemampuan tradisional manusia dan bukan manusia—bahkan mungkin “meminjam” kredensial pengguna manusia mereka untuk menjalankan tugas otomatis. Semua rahasia ini dapat dicuri dan disalahgunakan dengan cara yang sama seperti kata sandi.

Sistem IAM tradisional tidak dirancang untuk manajemen rahasia NHI, menciptakan celah keamanan identitas.

Profesional identitas dan keamanan telah mengenali tekanan ini selama beberapa waktu. Namun, pendekatan tanpa kata sandi kini semakin populer karena teknologi akhirnya mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Smartphone memungkinkan pengguna sehari-hari untuk mengadopsi biometrik dan kata sandi satu kali berbasis waktu. Pengembangan standar FIDO dan protokol WebAuthn dan CTAP2 yang mendasarinya telah membuat autentikasi berbasis sandi tersedia secara luas untuk situs web dan aplikasi web. Dan alat security lifecycle management baru memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan pembuatan kredensial, rotasi, penyimpanan , dan manajemen akses untuk NHI.