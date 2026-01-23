Apa itu security lifecycle management?

Dengan memusatkan dan mengotomatiskan IAM inti dan fungsi manajemen rahasia, security lifecycle management membantu tim keamanan mendapatkan lebih banyak visibilitas dan kontrol atas pengguna manusia dan identitas bukan manusia. Sentralisasi dan otomatisasi dapat membantu merampingkan pemantauan aktivitas, kontrol akses, dan penegakan kebijakan, sehingga mengurangi risiko serangan berbasis identitas dan insiden keamanan serta ancaman siber lainnya.

Dalam sistem TI yang kompleks, identitas manusia dan bukan manusia dapat berada di—dan bergerak di antara—infrastruktur on premises, jarak jauh, dan cloud. Sifat terdistribusi dari jaringan ini menyulitkan tim keamanan untuk melacak apa yang dilakukan setiap identitas. Selain itu, sumber daya sering bersifat dinamis dan sementara di saluran DevOps. Identitas bukan manusia baru dapat diperkenalkan ke sistem, mengakses informasi yang aman, dan semuanya menghilang sebelum tim keamanan tahu mereka berada di sana. Akibatnya, penegakan kebijakan sulit dilakukan dan risiko keamanan meningkat.

Dengan tidak adanya manajemen yang aman dan pengawasan terpusat, pengguna individu mungkin tidak mengikuti praktik terbaik untuk kebersihan keamanan. Mereka mungkin menetapkan kata sandi yang lemah dan menggunakannya kembali. Mereka mungkin mengabaikan untuk mengaktifkan MFA. Saluran DevOps terkenal rentan terhadap penyebaran rahasia, proliferasi rahasia yang tidak dikelola melalui repo, kode, basis data, dan tempat lain, membuatnya terbuka bagi potensi ancaman.

Penyebaran aplikasi—membawa aplikasi ke dalam ekosistem tanpa manajemen terpusat, terutama aplikasi yang fungsi autentikasi dan otorisasinya tidak terintegrasi dengan sistem IAM yang ada—juga menimbulkan masalah. Ketika aplikasi terpisah memiliki direktori identitas, pengaturan izin, dan kredensial terpisah, kegiatan keamanan penting—seperti audit hak istimewa dan penghapusan— menjadi terlalu mudah untuk terlewat.

Security lifecycle management dapat membantu meminimalkan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kontrol identitas, akses, dan kredensial yang lemah dengan memusatkan manajemen dan mengotomatiskan proses inti.

Mengelola semua identitas—manusia dan bukan manusia —dalam satu sistem membantu tim keamanan menetapkan kebijakan akses yang lebih konsisten. Penyediaan dan penghapusan otomatis membantu memastikan kebijakan ini diterapkan secara tepat waktu dan terstandardisasi.

Manajemen kredensial otomatis membantu memastikan bahwa kredensial yang kuat digunakan, diamankan, dan dirotasi dengan benar, sementara alat deteksi kredensial dapat membantu menemukan rahasia yang tidak dikelola dan tidak aman untuk remediasi.

Dengan perekaman sesi, tim keamanan dapat melacak semua yang dilakukan pengguna, merampingkan penegakan kebijakan dan respons insiden. Jika dan ketika pelanggaran keamanan terjadi, penyelidik dapat menggunakan rekaman untuk melihat apa yang dilakukan peretas dengan akun yang disusupi.

Terakhir, mengamankan koneksi antara layanan membantu mengatasi salah satu kerentanan paling signifikan dalam rantai pasokan perangkat lunak: koneksi antara komponen dalam sebuah sistem.

Seperti yang dikatakan IBM Distinguished Engineer dan Master Inventor Jeff Crume di podcast Security Intelligence:

“Beberapa kerentanan terbesar terjadi di titik-titik penghubung antara dua hal yang berbeda, tempat antarmuka berada.” Komponen saya mungkin sempurna, dan komponen Anda mungkin sempurna, tetapi tidak demikian dengan antarmuka kami. Dan tentu saja, orang jahat akan pergi ke mana pun titik lemah berada.”

Singkatnya, pendekatan komprehensif terhadap security lifecycle management dapat memberikan organisasi sistem pencatatan tunggal untuk identitas manusia dan bukan manusia, kredensial, dan izin di seluruh ekosistem, mendukung prinsip zero trust dan hak akses minimal.

Penting untuk dicatat juga bahwa alat dan praktik security lifecycle management dimaksudkan untuk mendukung aktivitas saluran DevOps yang cepat dan inovatif. Bahkan, mereka dapat membantu mengoptimalkan proses ini dengan mengambil manajemen kredensial sepenuhnya dari tangan pengembang. Dengan membuat, menyimpan, merotasi, dan melindungi rahasia secara otomatis, security lifecycle management dapat mengamankan ekosistem TI tanpa menghalangi.