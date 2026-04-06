Apa itu kontrol akses?

Kontrol akses fisik—seperti gerbang dan pintu terkunci—mengontrol akses ke lokasi fisik. Kontrol akses logis—seperti sistem deteksi dan pencegahan intrusi—mengontrol akses ke sistem komputer. Artikel ini terutama membahas kontrol akses logis.

Dalam istilah manajemen akses, entitas yang membutuhkan akses dikenal sebagai “subjek”. Subjek ini mencakup pengguna manusia dan identitas non-manusia, seperti bot, aplikasi, beban kerja otomatis, dan agen AI.

Faktanya, seiring dengan pertumbuhan pesat agen AI—yang didorong oleh perkembangan infrastruktur cloud, kehadiran DevOps, dan adopsi alat kecerdasan buatan tingkat lanjut—pengguna non-manusia menjadi fokus utama kontrol akses.

Hal-hal yang perlu diakses oleh subjek—antara lain antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface, API), pengaturan sistem operasi, informasi sensitif dalam database cloud—disebut sebagai “objek”.

Penerapan kontrol akses dalam jaringan perusahaan biasanya melibatkan pembuatan dan penegakan kontrol akses, yang menentukan hak akses setiap subjek dalam suatu sistem. Kebijakan kontrol akses menentukan apakah subjek dapat mengakses objek (misalnya, dokumen) dan izinnya sehubungan dengan objek tersebut (dalam hal dokumen: akses hanya baca, baca dan tulis, serta kontrol administratif penuh).

Kontrol akses adalah landasan keamanan identitas. Sebagai contoh, arsitektur jaringan zero-trust mengandalkan kontrol akses yang kuat untuk mencegah akses tidak sah sekaligus menyederhanakan akses bagi pengguna yang berwenang. Dalam jaringan cloud-native, di mana identitas adalah perimeter baru, kontrol akses sangat penting untuk upaya keamanan siber secara lebih luas.

Pada saat yang sama, kontrol akses adalah titik lemah bagi banyak sistem. Kontrol akses yang rusak berada di urutan pertama dalam daftar OWASP Top 10 mengenai risiko keamanan aplikasi web yang paling genting. Selain itu, menurut IBM X-Force Threat Intelligence Index, serangan berbasis identitas—di mana pelaku ancaman membajak akun pengguna yang sah untuk menyalahgunakan hak akses mereka—mencakup hampir sepertiga dari pelanggaran keamanan.

Jadi, sementara manajemen akses memainkan peran penting dalam postur keamanan organisasi, data yang tersedia menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan.