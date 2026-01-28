Apa yang perlu diketahui oleh para profesional keamanan siber tentang OpenClaw dan Moltbook

OpenClaw dan Moltbook sangat keren. Mereka juga sangat berbahaya. Dan mereka memberi tahu kami seberapa jauh keamanan agen AI harus berjalan. Dalam episode Security Intelligence ini, Dave McGinnis, Seth Glasgow, dan Evelyn Anderson mengungkap bagaimana agen AI yang dijalankan secara lokal menjadi permukaan serangan baru, dan mengapa para pembela HAM mungkin meremehkan risikonya. Dari basis data agen yang salah konfigurasi yang membocorkan kunci API, hingga “keterampilan” berbahaya yang dapat secara diam-diam membajak sistem tepercaya, kami Jelajahi apa yang terjadi ketika alat AI yang kuat diperlakukan seperti aplikasi lain.

Kami juga menggali masalah sinyal yang berkembang di seluruh keamanan siber:

  • Mengapa “slop” yang dihasilkan AI sangat banyak program bug bounty.
  • Mengapa NIST dapat berhenti memperkaya kerentanan di Database Kerentanan Nasional.

Sepanjang jalan, panel kami memperdebatkan pertanyaan yang lebih dalam: Apakah AI adalah hadiah atau kutukan bagi para profesional keamanan? 

Semua itu dan lebih banyak lagi di Security Intelligence

Segmen:

  • 00:00 - Pendahuluan
  • 01:03 - OpenClaw dan permukaan serangan agen AI
  • 16:49 - Akankah AI slop mengakhiri hadiah bug?
  • 26:49 - Perubahan besar pada NVD NIST
  • 35:27 - Masalah dengan malware kode vibe

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.
Cara IBM dapat membantu
Keamanan AI IBM® Guardium

Model AI dan agen AI yang aman. Temukan AI bayangan secara otomatis. Satukan tim untuk AI yang tepercaya.

 Jelajahi Guardium AI Security
Solusi keamanan dan perlindungan data

Melindungi data perusahaan di seluruh siklus hidupnya dan menyederhanakan persyaratan kepatuhan

 Jelajahi solusi keamanan dan perlindungan data
Panduan Keamanan Siber 2026

Jelajahi Panduan Keamanan Siber 2026, sumber komprehensif yang dikurasi untuk penjelas edukatif, tutorial langsung, episode podcast, dan sumber daya lain tentang keamanan siber.  

 Pelajari lebih lanjut keamanan siber
