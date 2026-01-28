OpenClaw dan Moltbook sangat keren. Mereka juga sangat berbahaya. Dan mereka memberi tahu kami seberapa jauh keamanan agen AI harus berjalan. Dalam episode Security Intelligence ini, Dave McGinnis, Seth Glasgow, dan Evelyn Anderson mengungkap bagaimana agen AI yang dijalankan secara lokal menjadi permukaan serangan baru, dan mengapa para pembela HAM mungkin meremehkan risikonya. Dari basis data agen yang salah konfigurasi yang membocorkan kunci API, hingga “keterampilan” berbahaya yang dapat secara diam-diam membajak sistem tepercaya, kami Jelajahi apa yang terjadi ketika alat AI yang kuat diperlakukan seperti aplikasi lain.

Kami juga menggali masalah sinyal yang berkembang di seluruh keamanan siber:

Mengapa “slop” yang dihasilkan AI sangat banyak program bug bounty.

Mengapa NIST dapat berhenti memperkaya kerentanan di Database Kerentanan Nasional.

Sepanjang jalan, panel kami memperdebatkan pertanyaan yang lebih dalam: Apakah AI adalah hadiah atau kutukan bagi para profesional keamanan?

Semua itu dan lebih banyak lagi di Security Intelligence

Segmen:

00:00 - Pendahuluan

01:03 - OpenClaw dan permukaan serangan agen AI

16:49 - Akankah AI slop mengakhiri hadiah bug?

26:49 - Perubahan besar pada NVD NIST

35:27 - Masalah dengan malware kode vibe

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.