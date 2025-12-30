Dengan menanamkan Otomatisasi di setiap tahap siklus hidup keamanan—mulai dari pemindaian kerentanan hingga penegakan kontrol akses berbasis identitas—organisasi dapat mengurangi waktu respons dan memperkuat postur keamanan dan tata kelola mereka secara keseluruhan.

Mengotomatiskan tugas yang memakan waktu dan berulang — seperti memblokir domain musuh, memindai rahasia yang terungkap, dan menyelidiki ancaman umum — membantu tim merespons ancaman lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Tim keamanan dapat mengurangi kelelahan peringatan sambil berfokus pada inisiatif yang lebih strategis seperti deteksi ancaman proaktif dan pengoptimalan kebijakan.

Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, organisasi yang menggunakan otomatisasi keamanan dapat mempersingkat waktu pelanggaran rata-rata hingga 80 hari dan mengurangi biaya pelanggaran rata-rata sebesar USD 1,9 juta.