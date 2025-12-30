Tergantung pada lokasi dan industri, organisasi dapat tunduk pada undang-undang atau peraturan yang memerlukan pencatatan khusus dan dokumentasi insiden keamanan. Otomatisasi keamanan dapat membantu merampingkan proses ini.
Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS), Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) hanya beberapa standar yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh organisasi.
Sementara sistem SIEM telah menjadi alat otomatisasi keamanan tujuan umum, tujuan awalnya adalah melacak data keamanan untuk alasan kepatuhan. Pelaporan otomatis dapat membantu mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
Alat dokumentasi juga dapat membantu mengumpulkan data untuk alat AI dan ML yang melakukan deteksi ancaman berbasis anomali. Misalnya, selama pelanggaran data, SIEM mungkin mencatat pengguna, waktu, dan alamat IP, menyimpan informasi ini di data lake untuk analisis lebih lanjut. Ini kemudian dapat digunakan untuk menyempurnakan aturan deteksi yang ada atau menerapkan yang baru.
Organisasi yang maju dalam kesiapan audit mereka semakin menggunakan kebijakan sebagai kode untuk menerjemahkan aturan kepatuhan ke dalam pembatas otomatis. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang ditulis, diterapkan, dan dikelola dalam kode membantu memastikan infrastruktur selalu sesuai secara default dan menyediakan jejak audit penegakan kebijakan yang dikendalikan versi.