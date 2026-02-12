¿Qué es el aprovisionamiento de usuarios?

El aprovisionamiento de usuarios, también conocido como aprovisionamiento de cuentas, es una parte crítica de la gestión de identidades y accesos (IAM),la práctica de controlar identidades digitales y su acceso a los recursos organizativos.

A diferencia del aprovisionamiento de infraestructuras, que gestiona servidores y redes, el aprovisionamiento de usuarios se centra específicamente en la gestión del acceso de los usuarios para ayudar a garantizar que las personas adecuadas tengan los permisos pertinentes en el momento oportuno.

El proceso de aprovisionamiento de usuarios normalmente comienza durante la incorporación de los empleados, cuando los nuevos empleados reciben el acceso inicial a los sistemas y aplicaciones. Las organizaciones ajustan continuamente el aprovisionamiento a medida que cambian los roles y desaprovisionan a los usuarios durante la baja para revocar el acceso.

El aprovisionamiento de usuarios moderno se basa en gran medida en la automatización para eliminar los procesos manuales y lentos que tradicionalmente ralentizaban la incorporación y aumentaban los riesgos de seguridad. Estas soluciones de aprovisionamiento pueden ayudar a las organizaciones a gestionar eficazmente múltiples identidades de usuario en entornos híbridos, incluidos los sistemas basados en la nube, la infraestructura local y las aplicaciones de software como servicio (SaaS).

Las herramientas avanzadas de aprovisionamiento también pueden integrarse con sistemas de RR. HH., plataformas CRM y directorios para sincronizar atributos de usuario y automatizar la creación, las actualizaciones y el desaprovisionamiento de cuentas.