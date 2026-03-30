¿Qué es la MFA resistente al phishing y cómo funciona?

La mayoría de los métodos de MFA (códigos SMS, contraseñas de un solo uso, notificaciones push) funcionan generando un secreto que el usuario final proporciona a un servicio. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en su cuenta bancaria, puede ingresar tanto una contraseña como un código de seis dígitos enviado a su teléfono o generado por una aplicación de autenticación.

Si bien estos métodos de MFA pueden ayudar a detener muchos ataques, pueden tener dificultades con el phishing: ataques cibernéticos que utilizan comunicaciones falaces para engañar a los usuarios para que revelen credenciales o aprueben accesos fraudulentos.

Los ataques de phishing explotan el comportamiento humano en lugar de las vulnerabilidades técnicas, lo que puede dificultar su bloqueo para la MFA tradicional. Los factores de autenticación que los atacantes roban o manipulan son técnicamente válidos. El código es auténtico, la autorización es válida y las credenciales son correctas. La MFA tradicional no tiene forma de diferenciar entre un inicio de sesión legítimo y uno que fue coaccionado o interceptado.

Según el IBM X-Force Threat Intelligence Index, el phishing es una de las principales formas en que los atacantes obtienen las credenciales válidas de las que luego abusan. Las cuentas robadas son uno de los vectores de ataque inicial más comunes, ya que representan el 32 % de los incidentes.

La autenticación multifactor resistente al phishing ayuda a detener estos ataques al proporcionar autenticación de una manera fundamentalmente diferente. En lugar de transmitir un secreto, usa criptografía de clave pública y una técnica denominada vinculación de origen.



La criptografía de clave pública es un método criptográfico que utiliza un par de claves vinculadas matemáticamente, una pública y otra privada, para verificar la identidad sin necesidad de transmitir un secreto compartido.

La vinculación de origen es cuando el autenticador (como una clave de seguridad o una clave de acceso en un teléfono) responde solo cuando reconoce el dominio legítimo. Si el sitio está falsificado, el autenticador permanece en silencio y el atacante no tiene nada que capturar.

Por ejemplo, supongamos que un empleado es redirigido a una página de inicio de sesión falsa en lugar de a la auténtica. Su autenticador comprueba el dominio, no encuentra ninguna coincidencia y permanece en silencio, incluso si ya han ingresado sus credenciales.

Con MFA resistente al phishing, las organizaciones pueden ayudar a proteger las cuentas de usuario incluso cuando los empleados caen en intentos de phishing. También pueden ayudar a satisfacer el creciente conjunto de estándares y requisitos normativos, de partes como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU., la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) y las aseguradoras cibernéticas, que ahora tratan la autenticación resistente al phishing como base para una autenticación sólida.