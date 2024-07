CIS 벤치마크란?

CIS 벤치마크는 NIST(National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework, PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 및 ISO/EIC 2700과 같은 보안 및 데이터 프라이버시 규제 프레임워크와 긴밀하게 연계되어 있습니다(또는 이러한 프레임워크에 '대응'됩니다). 그러므로, 이러한 유형의 규제가 적용되는 산업에서 사업을 운영하는 조직이라면 CIS 벤치마크를 준수하여 규정 준수 상태를 대폭 개선할 수 있습니다. 또한, CIS Controls와 CIS Hardened Images는 조직이 GDPR(EU의 General Data Protection Regulation)을 준수하도록 지원할 수 있습니다.