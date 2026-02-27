Apa itu manajemen identitas mesin?

Manajemen identitas mesin (MIM) mencakup penerbitan, rotasi, dan pencabutan kredensial yang digunakan oleh mesin—seperti server, titik akhir, perangkat jaringan, mesin virtual, dan IoT—untuk autentikasi dan komunikasi yang aman.
Mirip dengan manusia, mesin harus menyajikan kredenSIAL untuk mengakses sistem dan data. Namun, jika manusia mengandalkan nama pengguna, kata sandi, dan autentikasi multifaktor (MFA), mesin mengandalkan kredensial perangkat seperti kunci dan sertifikat.
Kredensial ini memungkinkan mesin untuk membuktikan identitas mereka. Bentuk-bentuk yang umum antara lain sertifikat TLS untuk koneksi jaringan yang aman, kunci SSH untuk akses jarak jauh, serta sertifikat perangkat yang diterbitkan oleh infrastruktur kunci publik (PKI) untuk autentikasi perangkat.
Seiring dengan berkembangnya komunikasi antarperangkat, mengamankan identitas perangkat dari ancaman siber telah menjadi tantangan besar. Menurut IBM X-Force Threat Intelligence Index, serangan berbasis identitas—di mana penjahat siber menyalahgunakan kredensial akun yang sah untuk mengakses jaringan—menyumbang 32% dari pelanggaran data.
Infrastruktur modern juga dapat membuat pengelolaan identitas mesin menjadi lebih sulit. Lingkungan TI berskala cepat, sering menyediakan dan menonaktifkan perangkat dan perlu terus memperbarui kredensial.
MIM membantu menertibkan kompleksitas ini dan meningkatkan keamanan siber. Fitur ini memungkinkan tim keamanan untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan kredensial perangkat, mengotomatiskan proses rotasi dan pencabutan, menerapkan kebijakan keamanan, serta memantau masa berlaku atau penyalahgunaan.
Dengan MIM, organisasi dapat mendukung arsitektur zero trust dan mengurangi akses tidak sah, pelanggaran data, dan pemadaman dari sertifikat yang kedaluwarsa. Mereka juga dapat membatasi potensi paparan kunci yang bocor dan mengumpulkan jejak audit yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap peraturan.
Dalam keamanan identitas, identitas non-manusia (NHI) adalah identitas digital yang diberikan kepada “pengguna” non-manusia, seperti aplikasi, layanan, beban kerja, kontainer, API, bot, dan agen AI serta perangkat.
Identitas mesin adalah bagian dari NHI yang secara khusus terkait dengan suatu perangkat, seperti server, mesin virtual, titik akhir, perangkat jaringan, atau perangkat IoT.
Istilah “identitas mesin” kadang-kadang digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua jenis NHI, meskipun penggunaan tersebut secara teknis tidak tepat. Manajemen identitas mesin secara khusus berfokus pada pengelolaan identitas mesin dan kredensialnya.
Meskipun demikian, mesin sering berinteraksi dengan perangkat lunak dan layanan yang melakukan otentikasi menggunakan akun layanan dan kredensial seperti kunci API. Program MIM sering kali dilaksanakan bersamaan dengan upaya pengelolaan identitas dan tata kelola non-manusia yang lebih luas.
Munculnya agen AI juga semakin mengaburkan kesenjangan antara identitas non-manusia dan mesin. Agen AI sering menjalankan pekerjaan melalui beban kerja dan identitas layanan dan bahkan dapat mendelegasikan tugas di seluruh sistem. Ini artinya mereka sering beroperasi di persimpangan identitas non-manusia dan identitas mesin.
Perkiraannya bervariasi—dari 45:1 hingga 92:1—tetapi di sebagian besar lingkungan TI, identitas non-manusia secara signifikan lebih banyak daripada manusia.
Lingkungan TI terus berkembang, didorong oleh adopsi infrastruktur cloud dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), munculnya sistem terdistribusi dan mikroservis, serta pertumbuhan perangkat yang terhubung. Seiring dengan perkembangan tersebut, jumlah mesin pun bertambah, begitu pula ragam kredensialnya.
Selain jumlahnya yang banyak, kredensial mesin juga menjadi sasaran empuk bagi para penjahat siber. Tidak seperti pengguna manusia, mesin sering kali beroperasi tanpa henti, melakukan autentikasi secara otomatis, dan tidak dapat mengandalkan kontrol interaktif, seperti prompt MFA. Mereka juga sering kali secara implisit dipercaya dalam jaringan dan alur kerja, yang dapat memperparah dampaknya jika kredensial mereka diretas.
Beberapa risiko keamanan yang paling umum terkait dengan identitas mesin meliputi:
Banyaknya identitas mesin dalam suatu sistem, serta laju penambahan perangkat dan instance baru, dapat mempersulit pemantauan, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat siber.
Banyak organisasi juga lupa untuk secara resmi menonaktifkan identitas mesin saat menonaktifkan server, menghapus gambar mesin virtual, atau menghentikan penggunaan perangkat. Identitas lama ini sering kali tidak dipantau, dengan izin-izinnya tetap berlaku.
Karena identitas mesin merupakan bagian tidak terpisahkan dari alur kerja inti, identitas tersebut sering kali diberi akses istimewa ke data sensitif. Demi memastikan proses-proses ini “berjalan dengan lancar”, organisasi sering kali memberikan izin yang lebih luas daripada yang sebenarnya dibutuhkan kepada kredensial perangkat.
Mesin mungkin tidak memiliki kata sandi, tetapi mereka menggunakan token OAuth, sertifikat, dan rahasia lainnya untuk mengotorisasi dan mengautentikasi diri mereka sendiri. Rahasia ini dapat dicuri dan disalahgunakan dengan cara yang sama seperti kata sandi pengguna manusia, sehingga memungkinkan akses yang tidak sah, gerakan lateral dan eskalasi hak istimewa.
Perangkat dan sistem manajemen perangkat sering kali terhubung ke platform pihak ketiga (misalnya, penyedia layanan manajemen armada IoT atau pemantauan perangkat). Namun, jika kredensial dari platform pihak ketiga tersebut diretas, penyerang dapat bergerak secara lateral di seluruh lingkungan.
Ketika server dinonaktifkan, citra mesin virtual dihapus, atau perangkat dihentikan penggunaannya, kredensial lama dapat tetap ada. Tanpa pencabutan dan penonaktifan yang sistematis, kredensial perangkat yang terlantar ini dapat menjadi risiko keamanan.
Organisasi biasanya mengelola beberapa jenis kredensial identitas mesin, yang masing-masing memiliki karakteristik dan persyaratan keamanan yang berbeda.
Manajemen identitas mesin mengotomatiskan dan mengimplementasikan siklus identitas mesin, serta mengelola kredensial mulai dari penerbitan hingga pencabutan akses.
Tahapan inti dari siklus manajemen identitas mesin meliputi:
Proses penemuan ini mencakup pemindaian jaringan, lingkungan cloud, penyimpanan sertifikat, dan konfigurasi aplikasi untuk mengidentifikasi semua kredensial perangkat yang sedang digunakan, termasuk kredensial di luar sistem TI resmi.
Tim keamanan sering kali menemukan kredensial yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya, seperti kunci SSH di server yang terlupakan atau sertifikat perangkat yang tertanam dalam sistem lama.
Ketika identitas mesin baru dibuat atau diidentifikasi, MIM akan menerbitkan kredensial baru untuk identitas tersebut. Program MIM yang formal memungkinkan organisasi untuk menerbitkan sertifikat melalui proses yang terkendali dan dapat diaudit, bukan melalui penanganan manual yang bersifat ad hoc.
Saat melakukan provisioning/penyediaan—yaitu memberikan kredensial yang tepat kepada mesin yang tepat—organisasi sering kali berusaha menerapkan prinsip hak akses minimal, dengan hanya memberikan tingkat akses yang tepat sesuai kebutuhan kepada setiap mesin agar dapat menjalankan fungsinya.
Misalnya, mesin virtual yang dibuat di cloud dapat diberi identitas tertentu dalam sistem IAM. MIM selanjutnya dapat membantu memastikan bahwa mesin virtual secara otomatis menerima kredensial sementara yang dibutuhkannya. Kredensial ini memungkinkan sistem tersebut mengakses hanya sumber daya cloud tertentu yang memang dimaksudkan untuk digunakan—seperti satu bucket penyimpanan atau brankas/vault rahasia—tanpa menyimpan kunci akses jangka panjang di mesin tersebut.
Rotasi berarti mengganti kredensial secara berkala atau setelah diduga terjadi kebocoran. Proses ini mencakup penerbitan sertifikat atau kunci baru serta penonaktifan yang lama.
Kredensial memang dirancang untuk memiliki masa berlaku terbatas. Misalnya, sertifikat TLS biasanya kedaluwarsa setelah 90 hari hingga satu tahun. Masa pakai yang terbatas ini memiliki dua tujuan.
Pertama, hal ini mempersempit peluang bagi para penyerang. Jika kredensial dicuri, kredensial tersebut akan menjadi tidak berguna setelah diganti.
Kedua, rotasi rutin membantu mencegah gangguan yang disebabkan oleh sertifikat yang telah kedaluwarsa, yang dapat mengejutkan tim TI.
Otomatisasi memudahkan pengelolaan rotasi dan pembaruan dalam skala besar dengan menghilangkan kebutuhan akan pelacakan manual. Alih-alih menggunakan spreadsheet dan pengingat kalender, platform manajemen identitas mesin dapat memantau tanggal kedaluwarsa melalui inventaris kredensial serta secara otomatis memicu perpanjangan sertifikat dan rotasi kunci.
Jika diperlukan—misalnya ketika sertifikat diretas atau perangkat dinonaktifkan—MIM dapat segera mencabut sertifikat tersebut. Pencabutan sertifikat umumnya dilakukan dengan menambahkan sertifikat tersebut ke dalam daftar pencabutan sertifikat (Certificate Revocation List) atau menggunakan server OCSP (Online Certificate Status Protocol)—yaitu server yang merespons permintaan secara real-time mengenai apakah suatu sertifikat masih berlaku.
Deprovisioning atau proses penghentian layanan juga mencakup penghapusan kredensial secara berkala saat perangkat dan komponen infrastruktur tidak digunakan lagi. Untuk sumber daya sementara yang ada selama beberapa detik atau menit, MIM membantu memastikan bahwa deprovisioning terjadi secara otomatis ketika sumber daya dihancurkan.
Berbagai teknologi dan praktik menjadi landasan MIM. Beberapa di antaranya yang paling penting antara lain:
Infrastruktur kunci publik adalah kerangka kerja komprehensif untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan memverifikasi identitas pengguna melalui sertifikat digital. Ini adalah kerangka kerja utama yang digunakan banyak organisasi untuk menerbitkan, mengelola, dan mencabut sertifikat digital.
Otoritas sertifikat (CA) mengeluarkan sertifikat setelah memvalidasi identitas entitas yang meminta, seperti server, perangkat, atau organisasi. Sertifikat berisi informasi berharga, seperti kunci publik entitas yang meminta dan tanda tangan digital CA, yang membantu membuktikan identitas entitas.
Misalnya, ketika server web membutuhkan sertifikat TLS, ia kirim permintaan (sering kali dalam bentuk permintaan penandatanganan sertifikat, atau CSR) ke CA. CA memvalidasi permintaan dan mengeluarkan sertifikat. Server kemudian dapat menggunakan sertifikat untuk membuat koneksi HTTPS.
Dalam beberapa penerapan PKI, otoritas registrasi (RA) juga dapat menyetujui permintaan sertifikat sebelum CA mengeluarkan sertifikat. RA dapat memperkuat keamanan dengan menambahkan langkah persetujuan dan menegakkan pemisahan tugas.
Alat CLM mengotomatiskan penemuan, pelacakan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat. Alat ini memberikan visibilitas terpusat di seluruh lingkungan hybrid yang mencakup sistem cloud dan on premises. Alat CLM dapat memberi tahu administrator tentang kedaluwarsa yang akan datang dan memicu alur kerja otomatis untuk memperbarui, memutar, dan mencabut kredenSIAL.
Misalnya, alat CLM dapat mendeteksi 500 sertifikat di seluruh lingkungan cloud dan on-premises suatu organisasi, menandai 30 sertifikat yang akan kedaluwarsa dalam 30 hari, dan memperbaruinya secara otomatis—sehingga mencegah gangguan layanan tanpa perlu campur tangan manual.
Solusi manajemen rahasia dapat menyimpan dan mengganti kredensial yang digunakan dalam alur kerja otomatisasi infrastruktur dan pengelolaan perangkat (misalnya, kunci SSH dan rahasia berhak istimewa lainnya) dengan aman. Alat manajemen rahasia memungkinkan tim untuk menyimpan rahasia perangkat di dalam brankas yang aman, bukan di repositori kode atau lokasi lain yang tidak aman.
Alat pengelolaan rahasia sering kali dapat diintegrasikan dengan alur kerja DevOps untuk membantu menyediakan kredensial sesuai permintaan, menerapkan kebijakan akses, dan menyimpan catatan audit.
Alat manajemen akses istimewa (PAM) membantu mengelola kredensial dengan hak akses tingkat tinggi. Alat ini sering kali menyediakan fitur seperti pemantauan sesi dan penyediaan just-in-time—memberikan akses hanya bila diperlukan dan mencabutnya secara otomatis sesudahnya.
Misalnya, alih-alih memberikan akses root permanen kepada seorang insinyur ke server produksi, PAM dapat menyediakan kredensial SSH sementara yang kedaluwarsa setelah periode pemeliharaan, sehingga mengurangi hak akses yang berlebihan.
HSM adalah perangkat keras yang tahan terhadap gangguan untuk menyimpan kunci pribadi. Mereka melindungi materi kriptografi dari pencurian, bahkan jika penyerang berhasil mengakses server. HSM sering kali sangat berguna dalam bidang jasa keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan.
Misalnya, sebuah bank mungkin menyimpan kunci pribadi untuk sertifikat pemrosesan pembayarannya di dalam HSM, yang membantu memastikan bahwa kunci-kunci tersebut tidak dapat diekstraksi meskipun penjahat siber berhasil meretas server aplikasi.
MIM dan manajemen identitas dan akses (IAM) sama-sama merupakan bagian dari keamanan identitas, yang berfokus pada perlindungan identitas digital dan sistem yang mengelolanya.
Perbedaan utamanya terletak pada apa yang mereka lindungi. IAM utamanya berfokus pada pengguna manusia, sedangkan MIM berfokus pada mesin.
Sistem IAM sering kali menggunakan alur interaktif—pemasukan kata sandi, prompt MFA, biometrik—yang mengasumsikan adanya kehadiran pengguna, sedangkan MIM harus menggunakan pertukaran kredensial otomatis tanpa campur tangan manusia.
Program keamanan identitas modern umumnya memerlukan baik IAM maupun MIM, dan sebagian besar kerangka kerja tata kelola dan administrasi identitas (IGA) memperlakukan identitas mesin sama seperti identitas manusia. Mesin memiliki kebutuhan tata kelola yang serupa dengan pengguna manusia. Dalam kedua kasus tersebut, organisasi harus memantau apa saja yang ada, apa saja yang dapat diakses, dan apakah akses tersebut tetap sesuai seiring berjalannya waktu.
MIM dapat membantu organisasi memperkuat keamanan, menjaga waktu aktif sistem, dan mempermudah kepatuhan.
MIM menyediakan tampilan terpadu atas kredensial perangkat di seluruh ekosistem perusahaan.
Kemampuan ini dapat memudahkan tim keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan—kredensial yang tidak terpakai, izin yang berlebihan, sertifikat yang hampir kedaluwarsa—dan memperbaikinya sebelum peretas dapat melancarkan serangan.
Penerapan kebijakan secara otomatis juga dapat membantu tim TI menerapkan standar keamanan secara konsisten, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.
Sertifikat yang kedaluwarsa merupakan penyebab umum terjadinya waktu henti yang tidak terduga. Tanpa sertifikat yang sah, sebuah perangkat tidak dapat melakukan otentikasi atau membangun koneksi terenkripsi, yang dapat menyebabkan layanan menjadi tidak aktif atau mengalami kegagalan. Manajemen sertifikat otomatis dapat membantu mencegah gangguan tersebut dengan memperbarui kredensial sebelum masa berlakunya habis.
MIM dapat membantu organisasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), serta Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX). MIM mencatat kepemilikan kredensial, riwayat rotasi, dan akses ke sistem sensitif, sehingga memudahkan penyediaan jejak audit dan mempermudah proses peninjauan kepatuhan.
MIM dapat mempermudah penskalaan infrastruktur TI, sehingga memungkinkan pertumbuhan pesat dalam beban kerja cloud, kontainer, dan perangkat terhubung tanpa perlu menambah beban pengelolaan secara proporsional. Hal ini dilakukan dengan mengotomatiskan penerbitan, rotasi, dan pencabutan kredensial, sehingga memudahkan tim TI untuk menjaga keamanan identitas seiring dengan berkembangnya lingkungan.
Skalabilitas yang lancar menjadi semakin penting seiring dengan perluasan ekosistem layanan mikro, perangkat IoT, dan agen AI oleh organisasi, di mana masing-masing menambahkan identitas mesin dan kredensial baru yang harus dikelola sepanjang siklusnya.
Pendekatan zero trust mengharuskan validasi berkelanjutan terhadap setiap koneksi, baik yang dilakukan oleh manusia maupun mesin. MIM dapat membantu mewujudkan validasi berkelanjutan secara praktis dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan identitas mesin—langkah awal yang penting karena organisasi tidak dapat memvalidasi kredensial yang belum mereka identifikasi. Fitur ini juga dapat mendukung prinsip hak akses minimal dengan mengotomatiskan kontrol akses dan menerapkannya secara konsisten di seluruh lingkungan.
Meskipun memiliki banyak manfaat, organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan saat menerapkan dan mengoperasikan MIM.
Kredensial mesin jarang dikelola melalui satu sistem atau solusi keamanan saja. Tim keamanan mungkin menggunakan satu alat untuk sertifikat PKI dan alat lain untuk pengelolaan rahasia, sementara tim operasional sepenuhnya mengelola kredensial mereka sendiri. Fragmentasi alat ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang signifikan dan ketidakkonsistenan kebijakan.
Pengguna manusia umumnya memiliki atasan yang secara berkala menyetujui permintaan akses dan meninjau izin. Identitas mesin mungkin tidak mendapat pengawasan yang setara. Misalnya, ketika insinyur yang mengelola kredensial pindah jabatan atau keluar dari organisasi, pertanggungjawaban pun bisa ikut hilang bersamanya. Tanpa kepemilikan yang jelas, kredensial bisa tidak diperiksa selama bertahun-tahun.
MIM bergantung pada otomatisasi. Namun, rotasi yang sepenuhnya otomatis dapat merusak aplikasi dan sistem yang mengandalkan kredensial statis, seperti kunci yang tertanam dalam konfigurasi—sehingga menyebabkan gangguan layanan ketika sistem tiba-tiba tidak dapat melakukan otentikasi. Organisasi harus menyeimbangkan tingkat otomatisasi yang memadai untuk mencapai prioritas mereka dengan pengawasan yang memadai guna mendeteksi kesalahan sebelum mencapai tahap produksi.
