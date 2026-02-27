Apa itu manajemen identitas mesin?

Mirip dengan manusia, mesin harus menyajikan kredenSIAL untuk mengakses sistem dan data. Namun, jika manusia mengandalkan nama pengguna, kata sandi, dan autentikasi multifaktor (MFA), mesin mengandalkan kredensial perangkat seperti kunci dan sertifikat.

Kredensial ini memungkinkan mesin untuk membuktikan identitas mereka. Bentuk-bentuk yang umum antara lain sertifikat TLS untuk koneksi jaringan yang aman, kunci SSH untuk akses jarak jauh, serta sertifikat perangkat yang diterbitkan oleh infrastruktur kunci publik (PKI) untuk autentikasi perangkat.

Seiring dengan berkembangnya komunikasi antarperangkat, mengamankan identitas perangkat dari ancaman siber telah menjadi tantangan besar. Menurut IBM X-Force Threat Intelligence Index, serangan berbasis identitas—di mana penjahat siber menyalahgunakan kredensial akun yang sah untuk mengakses jaringan—menyumbang 32% dari pelanggaran data.

Infrastruktur modern juga dapat membuat pengelolaan identitas mesin menjadi lebih sulit. Lingkungan TI berskala cepat, sering menyediakan dan menonaktifkan perangkat dan perlu terus memperbarui kredensial.

MIM membantu menertibkan kompleksitas ini dan meningkatkan keamanan siber. Fitur ini memungkinkan tim keamanan untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan kredensial perangkat, mengotomatiskan proses rotasi dan pencabutan, menerapkan kebijakan keamanan, serta memantau masa berlaku atau penyalahgunaan.

Dengan MIM, organisasi dapat mendukung arsitektur zero trust dan mengurangi akses tidak sah, pelanggaran data, dan pemadaman dari sertifikat yang kedaluwarsa. Mereka juga dapat membatasi potensi paparan kunci yang bocor dan mengumpulkan jejak audit yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap peraturan.