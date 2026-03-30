Apa itu MFA tahan phishing dan bagaimana cara kerjanya?

Sebagian besar metode MFA—kode SMS, kata sandi satu kali, notifikasi push—bekerja dengan menghasilkan rahasia yang kemudian diberikan pengguna akhir ke suatu layanan. Misalnya, ketika pengguna masuk ke rekening bank, mereka mungkin memasukkan kata sandi dan kode enam digit yang dikirimkan ke ponsel mereka atau dihasilkan oleh aplikasi autentikator.

Meskipun metode MFA ini dapat membantu menghentikan banyak serangan, metode ini dapat kesulitan mengatasi —serangan siber yang menggunakan komunikasi yang menipu untuk memperdaya pengguna agar mengungkapkan kredensial atau menyetujui akses palsu.

Serangan phishing mengeksploitasi perilaku manusia, bukan kerentanan teknis, yang dapat membuatnya lebih sulit diblokir oleh MFA tradisional. Secara teknis, faktor autentikasi yang dicuri atau dimanipulasi penyerang merupakan hal yang valid. Kodenya nyata, persetujuannya asli, dan kredensialnya benar. MFA tradisional tidak memiliki cara untuk membedakan antara login yang sah dan login yang dipaksa atau dicegat.

Menurut IBM X-Force Threat Intelligence Index, phishing adalah salah satu cara utama penyerang mendapatkan kredensial valid yang kemudian disalahgunakan oleh mereka. Pencurian akun adalah salah satu vektor serangan awal yang paling umum, yang mencakup 32% dari keseluruhan insiden.

Autentikasi multifaktor tahan phishing membantu menghentikan serangan ini dengan memberikan autentikasi melalui cara yang pada dasarnya berbeda. Alih-alih mengirimkan rahasia, autentikasi ini menggunakan kriptografi kunci publik dan teknik yang disebut pengikatan asal (origin binding).



Kriptografi kunci publik adalah pendekatan kriptografis yang menggunakan sepasang kunci yang terhubung secara matematis, satu publik dan satu pribadi, untuk memverifikasi identitas tanpa mengirimkan rahasia bersama.

Pengikatan asal terjadi ketika autentikator—misalnya kunci keamanan atau kunci sandi pada ponsel—merespons hanya ketika mengenali domain yang sah. Jika situs dipalsukan, autentikator tetap diam dan tidak ada yang bisa diambil oleh penyerang.

Sebagai contoh, katakanlah seorang karyawan terpancing untuk masuk ke halaman login palsu alih-alih halaman asli. Autentikator memeriksa domain tersebut, tidak menemukan kecocokan, dan tetap diam, meskipun karyawan tersebut sudah memasukkan kredensialnya.

Dengan MFA tahan phishing, organisasi dapat membantu melindungi akun pengguna, bahkan ketika karyawan tertipu oleh upaya phishing. Mereka juga dapat membantu mematuhi standar dan persyaratan regulasi yang makin bertambah—dari pihak-pihak seperti National Institute of Standards and Technology (NIST), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), dan penjamin asuransi siber—yang kini memperlakukan autentikasi tahan phishing sebagai dasar untuk autentikasi yang kuat.