Panduan untuk menerapkan keamanan data

By Bryan Clark

Apa yang dimaksud dengan keamanan data?

Keamanan data mengacu pada serangkaian teknologi dan praktik keamanan yang dirancang untuk melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, korupsi, atau pencurian sepanjang siklus hidupnya. Mencakup lingkungan fisik dan digital, keamanan data terhubung ke setiap perangkat dan aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari.   

Melindungi data sensitif tidak hanya penting: namun esensial untuk kepatuhan dan kepercayaan. Strategi implementasi keamanan data berlapis-lapis yang menyeluruh adalah pertahanan yang harus dimiliki. Pertanyaannya adalah: bagaimana kita bisa mencapai strategi ini dengan sebaik-baiknya? Mari kita lihat contoh penyedia layanan kesehatan menengah yang disebut Jaringan Kesehatan Maplewood. Penyedia ini saat ini menyimpan catatan pasien (nama, tanggal lahir, detail perawatan, dan lainnya) dalam layanan penyimpanan cloud standar tanpa kontrol akses granular atau enkripsi saat istirahat. Suatu hari Rabu yang biasa, serangan phishing sederhana melewati firewall penyedia yang sudah ketinggalan zaman. Data pasien sekarang telah dieksfiltrasi oleh penyerang. Tiba-tiba, Maplewood Health Network menghadapi denda peraturan, tuntutan hukum, dan potensi hilangnya banyak pasien karena terkikis kepercayaan karena kesalahan penanganan data mereka. Sayangnya, skenario ini tidak jarang dan merupakan risiko nyata bagi semua bisnis dengan keamanan data yang lemah. Di bawah ini kami akan membahas beberapa praktik terbaik dalam implementasi keamanan data untuk menjaga data Anda tetap aman, sesuai, dan terjamin.

Mengapa implementasi keamanan data penting? 

Pelanggaran dapat mengakibatkan kerusakan finansial dan reputasi yang signifikan, serta hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan pemangku kepentingan. Peraturan perlindungan data seperti GDPR, HIPAA, PCI DSS, ISO, dan CCPA mengamanatkan perlindungan yang ketat dan penanganan data yang transparan. Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 IBM menyoroti bahwa organisasi dengan kontrol keamanan data yang buruk menghadapi risiko dan biaya pelanggaran yang jauh lebih tinggi. Insiden keamanan yang melibatkan “AI bayangan” pada akhirnya menelan biaya rata-rata USD 670.000 lebih banyak dan mengekspos lebih banyak data pelanggan daripada pelanggaran biasa. Temuan ini memperkuat pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan data yang kuat dan komprehensif untuk meminimalkan kerusakan finansial, melindungi informasi sensitif, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam lingkungan ancaman yang semakin kompleks.​

Strategi implementasi keamanan data

Tata kelola data

Rencana penerapan keamanan data yang andal dimulai dengan membangun struktur tata kelola yang jelas. Anda harus menentukan kepemilikan data, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk data tersebut. Ini adalah kunci untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penanganan data, memastikan mereka mencakup akses, berbagi, retensi, dan penghancuran. Misalnya, semua data perusahaan yang diklasifikasikan sebagai 'rahasia' harus diakses hanya oleh personel yang berwenang dengan menggunakan autentikasi multifaktor (MFA).Selain itu, data sensitif dapat dibagikan secara eksternal hanya setelah persetujuan dari pemilik data dan dengan menggunakan metode transfer terenkripsi yang disetujui. Selanjutnya, setiap akses, pembagian, penyimpanan, dan penghancuran data harus dicatat dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan kebijakan dan mengatasi pelanggaran dengan segera. Penting juga bahwa staf dilatih secara teratur dalam kepatuhan dan praktik terbaik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap orang memahami risiko dan peran mereka dalam melindungi data.

Penemuan dan klasifikasi

Selanjutnya, Anda harus menemukan, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi semua data. Memahami data apa yang ada, di mana lokasinya dan sensitivitas masing-masing bagian sangat penting untuk menerapkan keamanan data. Penemuan data dapat dilakukan dengan menggunakan alat otomatis untuk memindai sistem untuk data yang disimpan termasuk TI bayangan dan layanan cloud. TI bayangan mengacu pada perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem berbasis cloud yang digunakan karyawan yang belum secara eksplisit disetujui untuk digunakan oleh departemen TI perusahaan. Keadaan ini menghadirkan peluang besar untuk melakukan penilaian risiko pada data Anda. Setelah Anda menemukan semua data yang Anda miliki, Anda dapat melihat di mana titik lemah potensial berada dalam postur keamanan Anda saat ini. Langkah ini dapat mencakup penerapan beberapa bentuk pengujian penetrasi untuk menentukan di mana letak kelemahannya. Selama fase klasifikasi data, berbagai jenis data ditandai berdasarkan sensitivitas dan mungkin menerima klasifikasi seperti publik, internal atau rahasia. Tingkat klasifikasi ini memiliki berbagai nama tetapi umumnya memiliki arti yang sama di perusahaan yang berbeda. Inventarisasi data harus memastikan bahwa registri yang akurat dan terkini dari semua aset data dan lokasinya dipelihara dengan baik.

Manajemen identitas dan akses (IAM)

Langkah selanjutnya adalah bagian kontrol akses dan manajemen identitas dalam perjalanan kita. Mengontrol siapa yang dapat mengakses data sangat penting untuk keberhasilan keamanan informasi. Anda mungkin telah mencatat semua data Anda dan mengaturnya dengan rapi, tetapi jika orang yang salah mengaksesnya, berapa lama lagi data tersebut akan disalahgunakan atau menjadi berantakan? Untuk mencapai kontrol ini, kita ingin memastikan bahwa praktik autentikasi dan otorisasi yang kuat telah diterapkan. Melakukan hal tersebut berarti mekanisme seperti autentikasi multifaktor (MFA) atau bahkan autentikasi multifaktor adaptif (A-MFA) harus diterapkan untuk perlindungan data tambahan. Selanjutnya, Anda perlu memastikan bahwa Anda membatasi akses berdasarkan prinsip hak akses minimal. Jika Anda belum familiar dengan prinsip ini, prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu seharusnya hanya memiliki jumlah izin minimal yang diberikan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebagai contoh, Sally dari bagian pemasaran tidak memerlukan akses ke data yang sama dengan yang digunakan Harry di bagian akuntansi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, penting juga untuk menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC). RBAC dapat menetapkan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Kita juga perlu memastikan bahwa ada pemantauan terus-menerus terhadap proses otorisasi yang terjadi. Sebagai contoh, bulan lalu Samy berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan Maria, yang berada di luar departemennya. Setelah proyek selesai, praktik terbaiknya adalah mencabut akses Samy ke data yang diakses Maria karena tidak ada lagi alasan baginya untuk mengakses data tersebut.

Enkripsi

Selanjutnya, kita akan pindah ke proses enkripsi data. Enkripsi menutupi data dengan mengubahnya dari data yang dapat dibaca menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca. Tindakan keamanan ini sangat penting dan melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim. Enkripsi data-at-rest melindungi file dan database, sementara enkripsi data-in-transit menggunakan protokol seperti TLS/SSL untuk mengamankan informasi yang bergerak di seluruh jaringan. Menerapkan protokol enkripsi yang solid memperkuat pertahanan terhadap penyerang dan mendukung persyaratan kepatuhan peraturan yang penting.

.

Setelah enkripsi, langkah selanjutnya dalam menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat adalah pencegahan kehilangan data (DLP). Solusi DLP memainkan peran penting dalam melindungi informasi sensitif dengan mengidentifikasi, memantau, dan mencegah transfer data yang tidak sah. Alat keamanan ini diterapkan pada perangkat jaringan dan titik akhir untuk memblokir upaya mengirim data sensitif di luar organisasi yang dapat mencakup menyalin file ke drive USB atau mengunggah ke akun cloud yang tidak sah. Menggunakan hal-hal seperti alat pelabelan dan pemantauan otomatis memungkinkan penandaan dan pelacakan data. Langkah ini dapat secara signifikan membantu respons insiden (IR) dan mendukung audit kepatuhan yang komprehensif.

Berbagi data
Setelah itu, kita harus fokus pada penerapan strategi berbagi data yang kuat. Karena berbagi data mengekspos individu dan organisasi pada risiko tambahan, perhatian besar harus diberikan dalam mengembangkan rencana ini. Pertama, penting untuk membatasi berbagi data sensitif internal dan eksternal dengan menetapkan kebijakan eksplisit dan menerapkan kontrol teknis yang sesuai. Misalnya, pengecer elektronik online bernama Real Good Electronics (RGE) menerapkan kebijakan yang hanya memungkinkan staf resmi mengakses detail pesanan dan catatan pembayaran. Proses ini pada dasarnya membatasi akses dan melindungi informasi sensitif. Selain itu, menggunakan platform kolaborasi yang aman, khususnya yang menawarkan kontrol akses granular dan jalur audit yang komprehensif, sangat penting untuk menjaga keamanan data selama proses berbagi.

Pemantauan, audit, dan respon insiden (IR)

Selanjutnya, kita pindah ke pemantauan, audit dan respons insiden (IR). Pemantauan berkelanjutan memainkan peran penting dalam implementasi keamanan data karena memungkinkan untuk secara proaktif mendeteksi ancaman siber dan menegakkan akuntabilitas. Organisasi harus menerapkan pencatatan dan pemantauan terpusat untuk mengumpulkan jejak audit terperinci dari akses dan penggunaan data. Audit rutin aktivitas sistem, bersama dengan tinjauan untuk anomali, akses tidak sah atau pelanggaran kebijakan, juga penting. Akhirnya, menempatkan dan mempertahankan rencana IR yang tangguh sangat penting untuk menangani pelanggaran data secara efektif yang berasal dari serangan seperti ransomware dan meminimalkan kebocoran data apa pun. Ambil contoh, pengecer elektronik online favorit kami RGE, tetapi kali ini perusahaan telah mengalami pelanggaran keamanan. Setelah pelanggaran, RGE dengan cepat mengaktifkan rencana IR mereka. Dengan bertindak dan berkolaborasi dengan penegak hukum, organisasi menunjukkan rencana respons insiden yang kuat dan dipertimbangkan dengan baik.

Pencadangan dan pemulihan

Sekarang kita akan membahas pencadangan data dan pemulihan. Bagian penting lainnya dari implementasi keamanan data, langkah ini terjadi setelah keberhasilan implementasi rencana IR. Setelah ancaman dihilangkan, organisasi harus menilai sistem dan data apa yang telah terpengaruh, sehingga mereka dapat memulihkan sistem ini dari cadangan. Organisasi harus menjadwalkan cadangan reguler data penting ini sehingga salinannya disimpan dengan aman di luar lokasi atau di cloud. Langkah pemulihan membutuhkan cadangan yang disimpan untuk membangun kembali sistem dan data. Pendekatan ini mengurangi dampak bencana dan memungkinkan kembali ke operasi normal setelah pelanggaran. Pemulihan juga termasuk memperkuat kontrol keamanan siber dan menambal kerentanan karena penyerang sering menargetkan data organisasi segera setelah pelanggaran, mengetahui bahwa kelemahan mungkin masih ada.

Physical security

Topik keamanan fisik sering diremehkan, tetapi ini bisa dibilang salah satu komponen paling penting dari implementasi keamanan data. Tanpa rencana yang tepat untuk memperhitungkan keamanan fisik, sama saja seperti menyerahkan data Anda kepada penyerang. Individu dan organisasi perlu mempertimbangkan hal-hal kecil seperti membiarkan area aman tidak terkunci dan prosedur pemberian lencana yang tidak tepat, karena semuanya dapat menyebabkan kerentanan langsung. Penyerang mengeksploitasi rasa puas diri, dan momen kecerobohan dapat memberi mereka akses yang mereka butuhkan. Beberapa contoh mungkin juga termasuk seseorang yang membiarkan ruang kerja tidak terkunci, memungkinkan penyerang oportunistik untuk mendapatkan akses ke PII yang terbuka, atau di mana pengunjung diterima tanpa mengonfirmasi identitas mereka. Mempertahankan kesadaran dan kepatuhan yang konsisten terhadap prosedur keamanan sangat penting dalam menjaga keamanan data Anda.

Otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI)

Akhirnya, kita akan menjelajahi bagaimana otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat diterapkan pada implementasi keamanan data. Perusahaan modern mengubah keamanan data melalui AI dan otomatisasi. Teknologi ini memungkinkan deteksi real-time aktivitas mencurigakan dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti tambalan dan manajemen kerentanan. Pendekatan ini dapat sangat menurunkan risiko serangan siber, membebaskan analis untuk tugas-tugas lain dan memperkuat perlindungan data Anda secara keseluruhan. Misalnya, Real Good Electronics baru-baru ini menerapkan sistem keamanan berbasis AI. Sistem ini terus memantau lingkungan cloud pengecer dan menandai aktivitas yang tidak biasa seperti lonjakan tiba-tiba dalam akses data atau bahkan koneksi jaringan yang tidak biasa. Sistem ini mampu dengan cepat mengidentifikasi potensi serangan phishing yang menargetkan departemen tertentu.

Kesimpulan

Dalam lingkungan digital saat ini, implementasi keamanan data menjadi kekhawatiran berkelanjutan, menuntut perhatian dan adaptasi yang konstan. Implementasi yang efektif membutuhkan pendekatan berlapis termasuk tata kelola yang kuat, klasifikasi data yang jelas, kontrol akses yang ketat, enkripsi, pencegahan kehilangan data, dan rencana respons insiden yang komprehensif. Pelatihan karyawan secara teratur dan menumbuhkan budaya yang mengutamakan keamanan juga sama pentingnya. Memanfaatkan AI dan otomatisasi dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dan respons ancaman (TDR), tetapi masukan manusia harus tetap menjadi pusat proses. Dengan menerapkan strategi komprehensif ini, organisasi dapat secara signifikan mengurangi risiko dan melindungi data berharga mereka dalam lingkungan ancaman yang semakin kompleks.

