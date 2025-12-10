Panduan untuk menerapkan keamanan data

Langkah selanjutnya adalah bagian kontrol akses dan manajemen identitas dalam perjalanan kita. Mengontrol siapa yang dapat mengakses data sangat penting untuk keberhasilan keamanan informasi. Anda mungkin telah mencatat semua data Anda dan mengaturnya dengan rapi, tetapi jika orang yang salah mengaksesnya, berapa lama lagi data tersebut akan disalahgunakan atau menjadi berantakan? Untuk mencapai kontrol ini, kita ingin memastikan bahwa praktik autentikasi dan otorisasi yang kuat telah diterapkan. Melakukan hal tersebut berarti mekanisme seperti autentikasi multifaktor (MFA) atau bahkan autentikasi multifaktor adaptif (A-MFA) harus diterapkan untuk perlindungan data tambahan. Selanjutnya, Anda perlu memastikan bahwa Anda membatasi akses berdasarkan prinsip hak akses minimal. Jika Anda belum familiar dengan prinsip ini, prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu seharusnya hanya memiliki jumlah izin minimal yang diberikan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebagai contoh, Sally dari bagian pemasaran tidak memerlukan akses ke data yang sama dengan yang digunakan Harry di bagian akuntansi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, penting juga untuk menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC). RBAC dapat menetapkan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Kita juga perlu memastikan bahwa ada pemantauan terus-menerus terhadap proses otorisasi yang terjadi. Sebagai contoh, bulan lalu Samy berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan Maria, yang berada di luar departemennya. Setelah proyek selesai, praktik terbaiknya adalah mencabut akses Samy ke data yang diakses Maria karena tidak ada lagi alasan baginya untuk mengakses data tersebut.