¿Qué es la integración de datos de IA?

La integración de datos tradicional (el proceso de combinar y armonizar datos de múltiples fuentes en un formato unificado) depende de reglas fijas o procesos semiautomatizados coordinados por ingenieros de datos.1 Sin embargo, estos enfoques no están preparados para gestionar los volúmenes y la complejidad de los datos actuales.

Las cargas de trabajo de IA y análisis actuales requieren una base de datos con altos niveles de velocidad, flexibilidad y visibilidad. Estas necesidades pueden sobrecargar rápidamente a los equipos de datos que ya están lidiando con la proliferación de herramientas, los flujos de trabajo fragmentados y los silos de datos.

La IA ofrece un enfoque de integración inteligente y racionalizado que es a la vez eficaz y adaptable a las futuras necesidades de datos. En lugar de depender de las transformaciones manuales, la Integración de datos con IA aprovecha los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), los agentes de IA y la automatización para aprender, adaptar y tomar decisiones sobre los datos de forma independiente, transformando un proceso reactivo en un sistema inteligente proactivo.