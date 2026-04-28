¿Qué es la integración de datos de IA?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Integración de datos de IA, definida

La integración de datos con inteligencia artificial (IA) utiliza algoritmos y modelos para automatizar y optimizar el proceso de Integración mediante actividades como ingesta de datos, transformación y la generación de pipelines.

La integración de datos tradicional (el proceso de combinar y armonizar datos de múltiples fuentes en un formato unificado) depende de reglas fijas o procesos semiautomatizados coordinados por ingenieros de datos.1 Sin embargo, estos enfoques no están preparados para gestionar los volúmenes y la complejidad de los datos actuales.

Las cargas de trabajo de IA y análisis actuales requieren una base de datos con altos niveles de velocidad, flexibilidad y visibilidad. Estas necesidades pueden sobrecargar rápidamente a los equipos de datos que ya están lidiando con la proliferación de herramientas, los flujos de trabajo fragmentados y los silos de datos.

La IA ofrece un enfoque de integración inteligente y racionalizado que es a la vez eficaz y adaptable a las futuras necesidades de datos. En lugar de depender de las transformaciones manuales, la Integración de datos con IA aprovecha los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), los agentes de IA y la automatización para aprender, adaptar y tomar decisiones sobre los datos de forma independiente, transformando un proceso reactivo en un sistema inteligente proactivo.

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¿Por qué es importante la integración de datos de IA en este momento?

Las empresas modernas operan en entornos complejos y distribuidos con diversos tipos de datos. Se enfrentan a una presión cada vez mayor para innovar y tomar decisiones en tiempo real. Los métodos tradicionales de integración de datos no se crearon para estas demandas.

Cuatro cambios importantes explican aún más por qué la integración de datos de IA es importante ahora:

Los datos no estructurados están explotando

Los datos no estructurados son información sin un formato predefinido, como imágenes, documentos y datos de sensores del Internet de las Cosas (IoT). Hoy en día, se genera a gran escala y se estima que representa el 90 % de los datos generados por las empresas.2

La escala de datos no estructurados los hace extremadamente valiosos para el análisis y IA. Sin embargo, también puede desbordar rápidamente los métodos de integración manual, sobre todo cuando los esquemas de datos cambian rápidamente, las actualizaciones se producen de forma asíncrona y aumentan los problemas de calidad de los datos .3 Sin procesos de integración más flexibles y eficientes, las empresas corren el riesgo de dejar datos valiosos sin utilizar.

Los LLM y los agentes necesitan datos unificados y de confianza

La IA solo puede actuar sobre los datos a los que puede acceder, por lo que el acceso unificado a los datos empresariales es un requisito esencial para estar preparado para la IA. Las organizaciones necesitan una visión única y manejable de los datos distribuidos entre bases de datos, data lakes y aplicaciones empresariales para apoyar la IA de forma eficaz.

Los LLM, por ejemplo, requieren grandes cantidades de datos relevantes para generar respuestas precisas y contextuales. Los agentes de IA tienen requisitos similares y dependen de datos integrados para actuar de forma fiable entre flujos de trabajo. El acceso a datos empresariales precisos, actuales y relevantes ayuda a garantizar que los outputs de ambos sean completos, coherentes y actualizados.

Las decisiones en tiempo real requieren pipelines más rápidos

El éxito de la toma de decisiones basada en datos depende de la capacidad de extraer perspectivas de forma rápida, segura y rentable a partir de grandes y diversos conjuntos de datos4 Para lograrlo, se requieren pipelines automatizados y de baja latencia que puedan suministrar continuamente datos actuales y fiables.

Y, sin embargo, los enfoques tradicionales de diseño y orquestación de pipelines no se construyeron para la velocidad y la escala de la IA y los análisis en tiempo real. Los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) por lotes provocan retrasos que alargan el tiempo necesario para actuar y el tiempo necesario para obtener perspectivas, lo que a menudo da lugar a outputs obsoletos e inutilizables.

La creciente complejidad interrumpe la integración manual

A medida que los entornos de datos se vuelven más complejos, incluso pequeños cambios pueden interrumpir la integración y crear lo que los investigadores llaman un "ciclo repetitivo de detección, diagnóstico y resolución de fallos en los pipelines que consume valiosos recursos de ingeniería".5

Para las organizaciones que priorizan la IA empresarial y la toma de decisiones en tiempo real, la transición al diseño y la orquestación de pipelines impulsados por la IA es cada vez más "inevitable y vital", según el ingeniero de software de IBM, Jahangir Khan.6 Los pipelines respaldados por la IA agéntica proporcionan capacidades de autoadaptación y autorreparación que pueden mejorar de manera fundamental el proceso de Integración de datos, añadiendo resiliencia y velocidad.

Principales desafíos que resuelve la integración de datos de la IA

La integración de datos con IA ayuda a abordar tres desafíos clave de ejecución que ralentizan a los equipos de datos modernos:

  • Acceso a datos
  • Fiabilidad del pipeline
  • Limitaciones de habilidades
Retrasos en el acceso a datos y cuellos de botella en el flujo de trabajo

Muchas empresas tienen dificultades con el acceso lento y complejo a los datos. Los solicitantes suelen esperar de una a cuatro semanas para la entrega de datos, lo que paraliza la productividad y la toma de decisiones.

Este desafío se ve agravado por la fragmentación de los flujos de trabajo y la proliferación de herramientas, ya que el 50 % de las organizaciones utilizan tres o más herramientas de integración de datos. Los equipos de ingeniería de datos deben navegar por entornos desconectados, lo que conduce a implementaciones inconsistentes, esfuerzos duplicados y complejidad operativa.
Pipelines frágiles con una calidad de los datos poco fiable

Los cambios de esquema o formato pueden romper silenciosamente los pipelines heredados y los sistemas codificados, lo que permite que los datos incorrectos se propaguen en sentido descendente. Incluso cuando se detectan, estos fallos a menudo requieren intervención manual, lo que provoca retrasos y aumenta el riesgo.

La visibilidad limitada de los pipelines dificulta el seguimiento y la resolución de los problemas. Como resultado, los ingenieros de datos dedican casi la mitad de su tiempo a mantener los sistemas en funcionamiento en lugar de ofrecer nuevas capacidades.7,8 Estos problemas pueden agravarse hasta convertirse en una importante deuda técnica, lo que aumenta los costes y limita la productividad.
Escasez de habilidades y limitaciones de ingeniería

Muchas organizaciones carecen del talento especializado en ingeniería de datos necesario para satisfacer las demandas modernas de IA y datos. Según algunas estimaciones, el 77 % de las empresas informan de una escasez de habilidades y experiencia en datos necesarias.

Estas carencias de competencias aumentan la dependencia de los procesos manuales y ralentizan la adopción de enfoques de integración modernos. Y, dado que los usuarios empresariales dependen en gran medida de los equipos técnicos para las solicitudes de datos más básicas, los equipos de ingeniería suelen ir más allá de sus límites.  

Cómo se utiliza la IA en la integración de datos

La integración de datos de IA utiliza LLM, machine learning y automatización para agilizar el proceso de integración de datos de extremo a extremo. Algunos de los métodos más comunes incluyen:

  • Descubrimiento, clasificación y enriquecimiento de datos
  • Mapeo y transformación de datos entre fuentes
  • Monitorización de la calidad de los datos y el estado del pipeline
  • Diseño y orquestación de pipelines de datos
  • Consulta de datos con lenguaje natural

Descubrir, clasificar y enriquecer datos

Antes de integrar y entregar los datos, la IA puede automatizar varias tareas previas, como:

Estas capacidades con IA facilitan la búsqueda, interpretación y preparación de datos relevantes para el análisis y la IA.

Mapeo y transformación de datos entre fuentes

La IA también puede automatizar las principales tareas de integración de datos, como la asignación de esquemas y la transformación de datos. La cartografía y la transformación de datos tradicionales se basan en la experiencia de ingeniería especializada y en reglas codificadas. Los modelos de IA pueden mapear y alinear automáticamente esquemas entre fuentes de datos mediante la comprensión semántica.

Por ejemplo, la IA podría hacer coincidir "emp_ID" en un sistema con "employee_number" en otro, incluso cuando los nombres de los campos y los formatos de datos difieran. Utilizando este contexto, la IA puede generar lógica de transformación y reglas de normalización, y adaptarlas a medida que cambia la lógica empresarial sin necesidad de reescribir el código.

Monitorización de la calidad de los datos y el estado del pipeline

Tradicionalmente, los equipos dependían de lógica de observabilidad personalizada, paneles de control, alertas y diagnósticos manuales para monitorizar los pipelines. La corrección a menudo requería experiencia especializada y coordinación entre múltiples stakeholders.

Los sistemas de IA pueden ayudar a mantener la calidad de los datos y resolver los problemas con mayor rapidez gracias a la automatización:

La IA también puede mejorar la gestión de la calidad de los datos mediante el aprendizaje de las líneas de base de calidad y el reconocimiento incluso de las desviaciones más pequeñas. Todas estas capacidades ayudan a garantizar que los datos entregados a los usuarios sean fiables, coherentes y estén listos para usar.

Diseño y orquestación de pipelines de datos

La IA agéntica puede ayudar a diseñar y coordinar pipelines de datos recomendando el estilo de integración más adecuado para cada carga de trabajo. En función de la fuente de datos, los requisitos de rendimiento y las limitaciones presupuestarias, los sistemas de IA pueden recomendar enfoques ETL/ELT, de transmisión en tiempo real, de replicación o híbridos.

La creación declarativa de flujos de trabajo puede respaldar este proceso. En lugar de codificar manualmente cada paso, los ingenieros definen los resultados deseados y las reglas de gobierno, lo que permite que el sistema genere un plan de pipeline para su revisión y aprobación. Los agentes de IA pueden entonces ayudar a ejecutar el flujo de trabajo.

La IA también puede recomendar el mejor destino para los datos integrados (como el almacenamiento de objetos, los almacenes de datos o las bases de datos) en función de los patrones de carga de trabajo y las necesidades empresariales. Con el tiempo, los sistemas agénticos pueden mejorar la orquestación utilizando datos históricos para optimizar la priorización y las vías de ejecución, a menudo mediante el aprendizaje por refuerzo.

Consulta de datos con lenguaje natural

La mayoría de los usuarios empresariales no conocen el lenguaje de consulta estructurado (SQL) y confían en los equipos técnicos para acceder a los datos de la empresa para informes y preguntas rutinarias. La integración de datos de IA reduce esta fricción a través de agentes de datos de autoservicio no-code que utilizan el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y LLM para interpretar solicitudes en lenguaje sencillo y generar consultas SQL.

Por ejemplo, un analista financiero podría preguntar: "Muestra las tendencias de rentabilidad por segmento de clientes en los dos últimos trimestres". El agente interpreta la solicitud, genera la consulta y devuelve el resultado.

Este enfoque reduce los retrasos en el acceso a datos y facilita el uso de los datos empresariales integrados en toda la empresa. Para los usuarios técnicos que desean un mayor control sobre sus solicitudes, los kits de desarrollo de software (SDK) de Python pueden utilizar los LLM para generar y ejecutar scripts de Python basados en las solicitudes de los usuarios.

Beneficios de la integración de datos de IA

El uso de capacidades avanzadas de IA en la integración de datos ofrece una serie de beneficios, entre ellos:

  • Toma de decisiones más rápida: con el apoyo de la IA, los plazos de solicitud de datos a pasan de semanas a minutos, lo que permite a los equipos empresariales actuar con rapidez mientras las oportunidades y los riesgos siguen siendo relevantes.

  • Datos fiables y de alta calidad: la observabilidad, la monitorización y el gobierno de la IA incorporados ayudan a reducir el riesgo de que los datos erróneos o no conformes lleguen a los repositorios y a las decisiones posteriores.

  • Arquitectura simplificada: los sistemas agénticos unen una variedad de pipelines de Integración en una sola plataforma, ya sean cargas de trabajo por lotes, transmisión en tiempo real o replicación de datos. Como resultado, los usuarios no tienen que cambiar entre diferentes herramientas.

  • Aumento de la productividad: la automatización y el autoservicio ayudan a reducir las tareas repetitivas o de poco valor dentro del flujo de trabajo de integración de datos, liberando a los ingenieros de datos para que se centren en el trabajo estratégico.

También hay argumentos que sostienen que la IA está democratizando dramáticamente la ingeniería de datos. Al reducir la barrera para el acceso a datos y la comprensión, incluso los usuarios empresariales sin conocimientos técnicos pueden sentirse capacitados para trabajar activamente con los datos.

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Casos de uso para la integración de datos de IA

Existen innumerables casos de uso en el mundo real para adoptar soluciones de integración de datos de IA, como:

  • Streaming en tiempo real
  • Depósito de datos
  • Planificación financiera
  • Datos para IA
  • Operaciones de ventas e ingresos
Streaming en tiempo real

La ingesta y transformación de flujos de datos en tiempo real con IA ayuda a reducir la latencia para una toma de decisiones operativas y analíticas más rápida e informada.
Depósito de datos

Las integraciones de datos con IA pueden ayudar a modernizar y racionalizar los flujos de datos hacia los entornos de almacenamiento y lakehouses, garantizando que los datos sean confiables y se entreguen de manera eficiente.
Planificación financiera

La IA puede simplificar significativamente el acceso a datos y reducir la preparación de los datos necesaria para respaldar la elaboración de informes financieros, las previsiones y el seguimiento de KPI.
Datos para IA

La IA facilita unificar los datos sin procesar (especialmente los datos empresariales no estructurados), haciéndolos accesibles y utilizables. Esta capacidad es un habilitador crítico para iniciativas empresariales de IA como la generación aumentada por recuperación (RAG) y la IA generativa.
Operaciones de ventas e ingresos

La capacidad de unificar de forma rápida y sencilla la gestión de la relación con el cliente (CRM) y las perspectivas sobre el rendimiento permite a los equipos de ventas mover más rápido y reducir su dependencia de los equipos técnicos.

Qué buscar en las plataformas de integración de datos de IA

La integración de datos no es igual para todos. A la hora de evaluar las soluciones de integración de datos impulsadas por IA, hay que tener en cuenta varias características, funcionalidades y servicios. Aquí tienes tres preguntas clave para guiar su búsqueda:

Interoperabilidad y extensibilidad: ¿qué tan bien funciona la solución con otros sistemas?

Las soluciones que admiten la conectividad nativa del ecosistema, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o conectores prediseñados, pueden reducir el vendor lock-in y maximizar las inversiones en datos existentes. Estas soluciones impulsadas por IA deben conectarse de manera fluida con los sistemas de almacenamiento de archivos, las arquitecturas impulsadas por eventos, los almacenes de datos y las aplicaciones. La extensibilidad es tan importante como la interoperabilidad, lo que permite que la plataforma sea escalable a medida que evolucionan las necesidades (incluido el soporte para código personalizado o fuentes de datos no nativas).

Seguridad y gobierno: ¿en qué medida protege la solución sus datos?

Las plataformas de datos de IA con capacidades integradas de limpieza de datos, seguridad de datos y gobierno de datos ayudan a garantizar que los datos sigan siendo fiables y dignos de confianza durante todo el ciclo de vida de la integración. También protegen los datos confidenciales del acceso y uso no autorizados. La observabilidad y la monitorización respaldadas por la IA pueden detectar problemas a tiempo, incluidas anomalías sutiles que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Flexibilidad de implementación: ¿Dónde y cómo puede funcionar la plataforma?

Las empresas operan cada vez más en entornos multinube híbridos , por lo que las soluciones que pueden ejecutar pipelines en cualquier lugar (ya sea en local, en la nube o en un ecosistema) son esenciales. La implementación híbrida y el procesamiento de datos in situ también pueden minimizar la latencia y los costes de transferencia de datos, al tiempo que ayudan a reducir la deuda técnica a largo plazo.

Autores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Notas a pie de página

1,3,6,9,10Leveraging Artificial Intelligence to Automate ETL Pipelines: Evolving Legacy Data Systems into Intelligent Workflows”. Jahangir Khan. Junio de 2025.

2Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data”. IDC. Agosto de 2023.

4Can AI Autonomously Build, Operate and Use the Entire Data Stack?”. IBM Research. 8 de diciembre de 2025.

5 The challenges of Extract, Transform and Loading (ETL) system implementation for near real-time environment.“ Sabtu, Adilah y Mohd Azmi, Nurulhuda y Sjarif, N.N.A. & Ismail, S.A. y Mohd Yusop, Othman y Sarkan, Haslina y Chuprat, Suriayati. Julio de 2017.

7What wasting data engineering talent really costs you.” Kevin Kim. 31 de marzo de 2022.

8Beyond ETL: How AI Agents Are Building Self-Healing Data Pipelines”. Soumen Chakraborty. Mayo de 2025.

 