¿Qué es la conciliación de datos?

Los entornos de datos modernos producen y recopilan volúmenes de datos extremadamente grandes. Se prevé que la creación de datos a nivel mundial pase de 149 zettabytes en 2024 a más de 394 zettabytes en 2028, lo que supone un aumento de 164,4 %.1



Estos datos existen en una amplia gama de sistemas (como plataformas de gestión de la relación con el cliente (CRM), bases de datos financieras, sistemas sanitarios y aplicaciones en la nube), cada uno con su propia estructura y frecuencia de actualización.

Para extraer un valor significativo de este crecimiento explosivo de los datos, las organizaciones deben romper los silos y aprovechar la información de toda la empresa. Cuando se unifican y analizan eficazmente, los datos pueden revelar patrones, predecir tendencias e impulsar decisiones más inteligentes. Estas perspectivas permiten a las organizaciones optimizar las campañas de marketing, mejorar los resultados de los pacientes, agilizar la logística y mucho más.



Sin embargo, cuando las organizaciones combinan datos de todas estas fuentes diferentes sin un proceso eficaz de conciliación de datos, pueden experimentar una serie de problemas. Por ejemplo, en la atención médica, la falta de coincidencia de los historiales de los pacientes en los sistemas de salud electrónicos puede provocar la duplicación de las pruebas y los diagnósticos incorrectos, lo que a su vez contribuye a una mayor inexactitud de los datos. Y en finanzas, los datos inconsistentes pueden provocar errores en los informes y auditorías, riesgos de cumplimiento y previsiones financieras erróneas.

Entra en juego la conciliación de datos. Esta práctica de gestión de datos surgió para prevenir los problemas de integridad de los datos antes de que afectaran a la toma de decisiones, la eficacia operativa o la confianza de las partes interesadas. La conciliación de datos permite previsiones precisas, seguimiento fiable del rendimiento, informes y más. Refuerza el gobierno de los datos al crear un linaje claro de cómo se obtienen, transforman y validan los datos.



Además, cada vez más organizaciones se están dando cuenta del poder de la inteligencia artificial (IA): el 61 % de los CEO afirman que su organización está adoptando activamente los agentes de IA y se prepara para implementarlos a escala, según el IBM Institute for Business Value 2025 CEO Study.. La conciliación de datos es esencial para maximizar el retorno de las inversiones en IA y análisis, ya que garantiza que los modelos se entrenan y prueban con datos coherentes y de alta calidad.