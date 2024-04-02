¿Qué es DataOps?

Las tareas manuales de gestión de datos consumen mucho tiempo y las necesidades empresariales están en constante evolución. Un enfoque racionalizado de todo el proceso de gestión de datos, desde la recopilación hasta la entrega, garantiza que una organización sea lo suficientemente ágil como para manejar iniciativas desafiantes de varios pasos. También permite a los equipos de datos gestionar el crecimiento explosivo de los datos mientras desarrollan productos de datos.

Uno de los objetivos principales de DataOps es romper los silos existentes entre los productores de datos (usuarios anteriores) y los consumidores de datos (usuarios posteriores) para garantizar el acceso a fuentes de datos fiables. Los silos de datos son eficaces para restringir el acceso y el análisis, por lo que al unificar los datos entre departamentos, DataOps fomenta la colaboración entre los equipos que pueden acceder y analizar datos relevantes para sus necesidades únicas. Al hacer hincapié en la comunicación y la colaboración entre los equipos de datos y de negocio, DataOps impulsa una mayor velocidad, fiabilidad, control de calidad y gobierno. Además, la colaboración interdisciplinaria que sigue permite una visión más holística de los datos, lo que puede conducir a un análisis más perspicaz.

Dentro de un marco de DataOps, los equipos de datos compuestos por científicos de datos, ingenieros, analistas, operaciones de TI, gestión de datos, equipos de desarrollo de software y partes interesadas de la línea de negocios trabajan juntos para definir y cumplir los objetivos comerciales. Así, DataOps ayuda a evitar el reto común de que la gestión y la entrega se conviertan en un cuello de botella a medida que crecen el volumen y los tipos de datos y surgen nuevos casos de uso entre los usuarios empresariales y los científicos de datos. DataOps implica la implantación de procesos como la orquestación de canalizaciones de datos, la monitorización de la calidad de los datos, el gobierno, la seguridad y las plataformas de autoservicio de acceso a los datos.

Las herramientas de orquestación de canalizaciones gestionan el flujo de datos y automatizan tareas como los programas de extracción, la transformación de datos y los procesos de carga. También automatizan flujos de trabajo complejos y garantizan que las canalizaciones de datos funcionen sin problemas, lo que ahorra tiempo y recursos a los equipos de datos.

La monitorización de la calidad de los datos proporciona una identificación proactiva en tiempo real de la calidad de los datos y garantiza que los datos utilizados para el análisis son fiables y fiables.

Los procesos de gobierno garantizan que los datos estén protegidos y se alineen con diversas regulaciones y políticas de la organización. También definen quién es responsable de los activos de datos específicos, regulan quién tiene permisos para acceder o modificar los datos y rastrean los orígenes y las transformaciones a medida que los datos fluyen por las canalizaciones para lograr una mayor transparencia.

En colaboración con el gobierno, los procesos de seguridad protegen los datos de accesos no autorizados, modificaciones o pérdidas. Los procesos de seguridad incluyen la encriptación de datos, el parcheado de puntos débiles en el almacenamiento de datos o en los conductos y la recuperación de datos en caso de violaciones de seguridad.

Al añadir el acceso de autoservicio a los datos, los procesos de DataOps permiten a las partes interesadas posteriores, como los analistas de datos y los usuarios empresariales, acceder y explorar los datos con mayor facilidad. El acceso de autoservicio reduce la dependencia de TI para la recuperación de datos y la automatización de las comprobaciones de calidad de los datos conduce a análisis e información más precisos.