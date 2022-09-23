¿Qué es la calidad de los datos?

Las normas de calidad de los datos garantizan que las empresas tomen decisiones basadas en datos para cumplir sus objetivos empresariales. Si no se abordan adecuadamente los problemas relacionados con los datos, como los datos duplicados, los valores que faltan o los valores atípicos, las empresas corren un mayor riesgo de obtener resultados empresariales negativos. Según un informe de Gartner, la mala calidad de los datos cuesta a las organizaciones una media de 12,9 millones de dólares al año 1. En consecuencia, han surgido herramientas de calidad de datos para mitigar el impacto negativo asociado a la mala calidad de los datos.

Cuando la calidad de los datos cumple la norma para su uso previsto, los consumidores de datos pueden confiar en ellos y aprovecharlos para mejorar la toma de decisiones, lo que conduce al desarrollo de nuevas estrategias empresariales o a la optimización de las existentes. Sin embargo, cuando no se cumple una norma, las herramientas de calidad de datos aportan valor ayudando a las empresas a diagnosticar los problemas subyacentes de los datos. Un análisis de la causa raíz permite a los equipos solucionar los problemas de calidad de los datos de forma rápida y eficaz.

La calidad de los datos no es solo una prioridad para las operaciones empresariales cotidianas; a medida que las empresas integren la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización en sus flujos de trabajo, los datos de alta calidad serán cruciales para la adopción eficaz de estas herramientas. Como dice el viejo refrán, "basura que entra, basura que sale", y esto también es aplicable a los algoritmos de machine learning. Si el algoritmo está aprendiendo a predecir o clasificar a partir de datos erróneos, podemos esperar que arroje resultados inexactos.