¿Qué es la validación de datos?

Hoy en día, las empresas acumulan de forma rutinaria grandes conjuntos de datos que contienen terabytes o petabytes de datos. Esta información proviene de diversas fuentes de datos, como dispositivos de Internet de las cosas (IoT) o redes sociales, y a menudo se mueve a almacenes de datos y otros sistemas de destino. Pero la información procedente de una amplia gama de fuentes, combinada con la escala de las migraciones de datos masivas, puede preparar el escenario para una serie de problemas: formatos incoherentes y discrepancias, datos duplicados, campos de datos incompletos, errores de introducción de datos e incluso envenenamiento de datos.

Estos problemas de calidad de los datos pueden comprometer la integridad de los datos y poner en peligro una toma de decisiones informada. Y los datos no válidos no solo causan quebraderos de cabeza a los analistas de datos, sino que también son un problema para los ingenieros, científicos de datos y otras personas que trabajan con modelos de IA.

Los modelos de IA, incluidos los modelos de machine learning y los modelos de IA generativa, requieren datos fiables y precisos para el entrenamiento y el rendimiento de los modelos. A medida que la implementación eficaz de la IA se convierte en una ventaja competitiva crítica, las empresas no pueden permitirse que los datos no válidos pongan en peligro sus esfuerzos de IA. Las empresas utilizan procesos de validación de datos para ayudar a garantizar que la calidad de los datos sea suficiente para su uso en análisis e IA.

Además, la validación de datos se ha vuelto cada vez más importante en relación con el cumplimiento normativo. Por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE exige que la validación de datos para los sistemas de IA de "alto riesgo" esté sujeta a prácticas rigurosas de gobierno de datos.