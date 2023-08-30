8 técnicas y métricas de monitorización de la calidad de los datos a tener en cuenta

Dos investigadoras de biología discutiendo datos medidos

¿Qué es la monitorización de la calidad de los datos?

La monitorización de la calidad de los datos se refiere a la evaluación, medición y gestión de los datos de una organización en términos de precisión, coherencia y fiabilidad. Utiliza diversas técnicas para identificar y resolver problemas de calidad de los datos, garantizando que se utilicen datos de alta calidad para los procesos empresariales y la toma de decisiones. 

No se puede subestimar la importancia de la calidad de los datos, ya que los datos de mala calidad pueden dar lugar a conclusiones incorrectas, operaciones ineficaces y una falta de confianza en la información proporcionada por los sistemas de una empresa. La supervisión puede garantizar que los problemas de calidad de los datos se detecten a tiempo, antes de que puedan afectar a las operaciones comerciales y a los clientes de una organización.

En este artículo, aprenderá sobre las dimensiones clave de la calidad de los datos, las métricas específicas y las técnicas para supervisar la calidad de los datos:

 

Dimensiones de la calidad de los datos

Las siguientes son las dimensiones clave de la calidad de los datos que suele abordar la monitorización de la calidad de los datos:

  1. Precisión: mide el grado de exactitud al comparar los valores con su representación real.
  2. Exhaustividad: evalúa hasta qué punto todos los datos requeridos están presentes y disponibles.
  3. Coherencia: se refiere a la uniformidad de los datos en diferentes fuentes o sistemas.
  4. Puntualidad: valora el grado de actualización de la información en relación con el uso previsto.
  5. Validez: se refiere a la adherencia a formatos, reglas o normas predefinidas para cada atributo dentro de un conjunto de datos.
  6. Unicidad: garantiza que no existan registros duplicados en un conjunto de datos.
  7. Integridad: ayuda a mantener las relaciones referenciales entre los conjuntos de datos sin vínculos rotos.
Métricas clave a monitorizar

Más allá de las dimensiones de la calidad de los datos, existen métricas específicas que pueden indicar problemas de calidad en sus datos. El seguimiento de estas métricas clave permite la identificación temprana y la resolución de problemas antes de que afecten a las decisiones empresariales o a la experiencia del cliente.

Ratio de error

La ratio de error mide la proporción de registros con errores en un conjunto de datos. Una alta ratio de error indica una mala calidad de los datos y puede llevar a conocimientos incorrectos o a una toma de decisiones errónea. Divida el número de registros con errores por el número total de entradas para calcular la ratio de errores.

Tasa de registros duplicados

Pueden producirse registros duplicados cuando se crean varias entradas para una sola entidad debido a fallos del sistema o errores humanos. Estos duplicados no solo desperdician espacio de almacenamiento, sino que también distorsionan los resultados de los análisis y dificultan la toma de decisiones eficaz. La tasa de registros duplicados calcula el porcentaje de entradas duplicadas en un conjunto de datos determinado en comparación con todos los registros.

Porcentaje de validez de la dirección

Una dirección exacta es crucial para las empresas que dependen de servicios basados en la localización, como la entrega o la atención al cliente. El porcentaje de validez de dirección mide la proporción de direcciones válidas en un conjunto de datos en comparación con todos los registros con un campo de dirección. Para mantener una alta calidad de los datos, es esencial limpiar y validar los datos de su dirección con regularidad.

Tiempo de obtención de valor de los datos

El tiempo de obtención de valor de los datos describe la velocidad con la que se obtiene valor a partir de los datos una vez recopilados. Un tiempo de obtención de valor más corto indica que su organización es eficiente a la hora de procesar y analizar los datos para la toma de decisiones. El seguimiento de estas métricas ayuda a identificar los cuellos de botella en el pipeline de datos y garantiza que los usuarios empresariales dispongan de conocimientos oportunos.

8 técnicas de monitorización de la calidad de los datos

Estas son algunas técnicas comunes de control de la calidad de los datos que puede utilizar para supervisar la calidad de sus datos:

Perfiles de datos

La elaboración de perfiles de datos es el proceso de examinar, analizar y entender el contenido, la estructura y las relaciones de sus datos. Esta técnica consiste en revisar los datos a nivel de columnas y filas, identificando patrones, anomalías e incoherencias. La creación de perfiles de datos le ayuda a obtener información sobre la calidad de sus datos al proporcionar información valiosa, como los tipos de datos, las longitudes, los patrones y los valores únicos.

Existen tres tipos principales de perfilado de datos: perfilado en columna, que examina atributos individuales en un conjunto de datos; perfilado de dependencias, que identifica relaciones entre atributos; y el perfilado de redundancia, que detecta datos duplicados. Utilizando herramientas de perfilado de datos, puede obtener una comprensión completa de sus datos e identificar posibles problemas de calidad que deban abordarse.

Auditoría de datos

La auditoría de datos es el proceso de evaluar la exactitud e integridad de los datos comparándolos con reglas o normas predefinidas. Esta técnica ayuda a las organizaciones a identificar y rastrear problemas de calidad de los datos, como datos faltantes, incorrectos o incoherentes. La auditoría de datos se puede realizar manualmente revisando los registros y comprobando si hay errores o utilizando herramientas automatizadas que escanean y marcan las discrepancias de datos.

Para realizar una auditoría de datos eficaz, primero debe establecer un conjunto de reglas y estándares de calidad de los datos a los que deben adherirse sus datos. A continuación, puede utilizar herramientas de auditoría de datos para comparar sus datos con estas normas y estándares, identificando cualquier discrepancia y problema. Por último, debe analizar los resultados de la auditoría e implementar acciones correctivas para abordar cualquier problema de calidad de los datos identificado.

Reglas de calidad de los datos

Las reglas de calidad de los datos son criterios predefinidos que sus datos deben cumplir para garantizar su precisión, integridad, coherencia y fiabilidad. Estas normas son esenciales para mantener datos de alta calidad y se pueden aplicar mediante procesos de validación, transformación o limpieza de datos. Algunos ejemplos de reglas de calidad de los datos incluyen la comprobación de registros duplicados, la validación de datos con datos de referencia y la garantía de que los datos se ajustan a formatos o patrones específicos.

Para implementar reglas eficaces de calidad de los datos, primero debe definir las reglas en función de los requisitos y estándares de calidad de los datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de los datos o scripts personalizados para aplicar estas reglas a sus datos, señalando cualquier discrepancia o problema. Por último, debe monitorizar y actualizar continuamente sus normas de calidad de datos para asegurarse de que siguen siendo relevantes y eficaces para mantener la calidad de los datos.

Limpieza de datos

La limpieza de datos, también conocida como depuración de datos o limpieza de datos, es el proceso de identificar y corregir errores, incoherencias e imprecisiones en sus datos. Las técnicas de limpieza de datos implican varios métodos, como la validación de datos, la transformación de datos y la deduplicación de datos, para garantizar que sus datos sean precisos, completos y fiables.

El proceso de limpieza de datos suele implicar los siguientes pasos: identificar los problemas de calidad de los datos, determinar las causas raíz de estos problemas, seleccionar las técnicas de limpieza adecuadas, aplicar las técnicas de limpieza a sus datos y validar los resultados para garantizar que los problemas se hayan resuelto. Al implementar un proceso de limpieza de datos sólido, puede mantener datos de alta calidad que respalden la toma de decisiones y las operaciones empresariales eficaces.

Monitorización de datos en tiempo real

La monitorización de datos en tiempo real es el proceso de seguimiento y análisis continuos de los datos a medida que se generan, procesan y almacenan en su organización. Esta técnica le permite identificar y abordar los problemas de calidad de los datos a medida que surgen, en lugar de esperar auditorías periódicas de datos o reseñas. La monitorización de datos en tiempo real ayuda a las organizaciones a mantener datos de alta calidad y a garantizar que sus procesos de toma de decisiones se basan en información precisa y actualizada.

Seguimiento de las métricas de calidad de los datos

Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas que ayudan a las organizaciones a evaluar la calidad de sus datos. Estas métricas se pueden utilizar para rastrear y monitorizar la calidad de los datos a lo largo del tiempo, identificar tendencias y patrones y determinar la eficacia de sus técnicas de monitorización de la calidad de los datos. Algunas métricas habituales de la calidad de los datos son la exhaustividad, la precisión, la coherencia, la puntualidad y la unicidad.

Para hacer un seguimiento de las métricas de calidad de los datos, primero debe definir las métricas más relevantes para los requisitos y estándares de calidad de los datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de los datos o scripts personalizados para calcular estas métricas para sus datos, proporcionando una evaluación cuantitativa de la calidad de los datos. Por último, debe revisar y analizar periódicamente sus métricas de calidad de los datos para identificar áreas de mejora y asegurarse de que sus técnicas de monitorización de la calidad de los datos sean eficaces.

Pruebas de rendimiento de datos

Las pruebas de rendimiento son el proceso de evaluación de la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de sus sistemas de proceso de datos e infraestructura. Esta técnica ayuda a las organizaciones a garantizar que sus sistemas de proceso de datos pueden gestionar el aumento de los volúmenes, la complejidad y la velocidad de los datos sin comprometer la calidad de los datos.

Para realizar las pruebas de rendimiento de datos, primero debe establecer referencias y objetivos de rendimiento para sus sistemas de proceso de datos. A continuación, puede utilizar herramientas de pruebas de rendimiento para simular diversos escenarios de proceso de datos, como grandes volúmenes de datos o transformaciones de datos complejas, y medir el rendimiento de sus sistemas frente a las referencias y objetivos establecidos. Por último, debe analizar los resultados de sus pruebas de rendimiento de datos e implementar las mejoras necesarias en sus sistemas y proceso de datos e infraestructura.

Más información sobre la fiabilidad de los datos

Gestión de metadatos

La gestión de metadatos es el proceso de organizar, mantener y utilizar metadatos para mejorar la calidad, la coherencia y la usabilidad de sus datos. Los metadatos son datos sobre datos, como definiciones de datos, linaje de datos y reglas de calidad de los datos, que ayudan a las organizaciones a comprender y gestionar sus datos de forma más eficaz. Al implementar prácticas sólidas de gestión de metadatos, puede mejorar la calidad general de sus datos y asegurarse de que su organización los puede acceder, entender y utilizar fácilmente.

Para implementar una gestión eficaz de los metadatos, primero debe establecer un repositorio de metadatos que almacene y organice sus metadatos de forma coherente y estructurada. A continuación, puede utilizar las herramientas de gestión de metadatos para capturar, mantener y actualizar sus metadatos a medida que sus datos y el proceso de datos evolucionen. Por último, debe implementar los procesos y las buenas prácticas para utilizar los metadatos con el fin de apoyar las iniciativas de calidad de los datos, Integración de datos y gobierno de datos.

Explore cómo IBM Databand ofrece una mejor monitorización de la calidad de los datos al detectar cambios inesperados en las columnas y registros nulos para ayudarle a cumplir los SLA de datos

Autor

Niv Sluzki

