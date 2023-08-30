¿Qué es la monitorización de la calidad de los datos?

Estas son algunas técnicas comunes de control de la calidad de los datos que puede utilizar para supervisar la calidad de sus datos:

Perfiles de datos

La elaboración de perfiles de datos es el proceso de examinar, analizar y entender el contenido, la estructura y las relaciones de sus datos. Esta técnica consiste en revisar los datos a nivel de columnas y filas, identificando patrones, anomalías e incoherencias. La creación de perfiles de datos le ayuda a obtener información sobre la calidad de sus datos al proporcionar información valiosa, como los tipos de datos, las longitudes, los patrones y los valores únicos.

Existen tres tipos principales de perfilado de datos: perfilado en columna, que examina atributos individuales en un conjunto de datos; perfilado de dependencias, que identifica relaciones entre atributos; y el perfilado de redundancia, que detecta datos duplicados. Utilizando herramientas de perfilado de datos, puede obtener una comprensión completa de sus datos e identificar posibles problemas de calidad que deban abordarse.

Auditoría de datos

La auditoría de datos es el proceso de evaluar la exactitud e integridad de los datos comparándolos con reglas o normas predefinidas. Esta técnica ayuda a las organizaciones a identificar y rastrear problemas de calidad de los datos, como datos faltantes, incorrectos o incoherentes. La auditoría de datos se puede realizar manualmente revisando los registros y comprobando si hay errores o utilizando herramientas automatizadas que escanean y marcan las discrepancias de datos.

Para realizar una auditoría de datos eficaz, primero debe establecer un conjunto de reglas y estándares de calidad de los datos a los que deben adherirse sus datos. A continuación, puede utilizar herramientas de auditoría de datos para comparar sus datos con estas normas y estándares, identificando cualquier discrepancia y problema. Por último, debe analizar los resultados de la auditoría e implementar acciones correctivas para abordar cualquier problema de calidad de los datos identificado.

Reglas de calidad de los datos

Las reglas de calidad de los datos son criterios predefinidos que sus datos deben cumplir para garantizar su precisión, integridad, coherencia y fiabilidad. Estas normas son esenciales para mantener datos de alta calidad y se pueden aplicar mediante procesos de validación, transformación o limpieza de datos. Algunos ejemplos de reglas de calidad de los datos incluyen la comprobación de registros duplicados, la validación de datos con datos de referencia y la garantía de que los datos se ajustan a formatos o patrones específicos.

Para implementar reglas eficaces de calidad de los datos, primero debe definir las reglas en función de los requisitos y estándares de calidad de los datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de los datos o scripts personalizados para aplicar estas reglas a sus datos, señalando cualquier discrepancia o problema. Por último, debe monitorizar y actualizar continuamente sus normas de calidad de datos para asegurarse de que siguen siendo relevantes y eficaces para mantener la calidad de los datos.

Limpieza de datos

La limpieza de datos, también conocida como depuración de datos o limpieza de datos, es el proceso de identificar y corregir errores, incoherencias e imprecisiones en sus datos. Las técnicas de limpieza de datos implican varios métodos, como la validación de datos, la transformación de datos y la deduplicación de datos, para garantizar que sus datos sean precisos, completos y fiables.

El proceso de limpieza de datos suele implicar los siguientes pasos: identificar los problemas de calidad de los datos, determinar las causas raíz de estos problemas, seleccionar las técnicas de limpieza adecuadas, aplicar las técnicas de limpieza a sus datos y validar los resultados para garantizar que los problemas se hayan resuelto. Al implementar un proceso de limpieza de datos sólido, puede mantener datos de alta calidad que respalden la toma de decisiones y las operaciones empresariales eficaces.

Monitorización de datos en tiempo real

La monitorización de datos en tiempo real es el proceso de seguimiento y análisis continuos de los datos a medida que se generan, procesan y almacenan en su organización. Esta técnica le permite identificar y abordar los problemas de calidad de los datos a medida que surgen, en lugar de esperar auditorías periódicas de datos o reseñas. La monitorización de datos en tiempo real ayuda a las organizaciones a mantener datos de alta calidad y a garantizar que sus procesos de toma de decisiones se basan en información precisa y actualizada.

Seguimiento de las métricas de calidad de los datos

Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas que ayudan a las organizaciones a evaluar la calidad de sus datos. Estas métricas se pueden utilizar para rastrear y monitorizar la calidad de los datos a lo largo del tiempo, identificar tendencias y patrones y determinar la eficacia de sus técnicas de monitorización de la calidad de los datos. Algunas métricas habituales de la calidad de los datos son la exhaustividad, la precisión, la coherencia, la puntualidad y la unicidad.

Para hacer un seguimiento de las métricas de calidad de los datos, primero debe definir las métricas más relevantes para los requisitos y estándares de calidad de los datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de los datos o scripts personalizados para calcular estas métricas para sus datos, proporcionando una evaluación cuantitativa de la calidad de los datos. Por último, debe revisar y analizar periódicamente sus métricas de calidad de los datos para identificar áreas de mejora y asegurarse de que sus técnicas de monitorización de la calidad de los datos sean eficaces.

Pruebas de rendimiento de datos

Las pruebas de rendimiento son el proceso de evaluación de la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de sus sistemas de proceso de datos e infraestructura. Esta técnica ayuda a las organizaciones a garantizar que sus sistemas de proceso de datos pueden gestionar el aumento de los volúmenes, la complejidad y la velocidad de los datos sin comprometer la calidad de los datos.

Para realizar las pruebas de rendimiento de datos, primero debe establecer referencias y objetivos de rendimiento para sus sistemas de proceso de datos. A continuación, puede utilizar herramientas de pruebas de rendimiento para simular diversos escenarios de proceso de datos, como grandes volúmenes de datos o transformaciones de datos complejas, y medir el rendimiento de sus sistemas frente a las referencias y objetivos establecidos. Por último, debe analizar los resultados de sus pruebas de rendimiento de datos e implementar las mejoras necesarias en sus sistemas y proceso de datos e infraestructura.

Más información sobre la fiabilidad de los datos

Gestión de metadatos

La gestión de metadatos es el proceso de organizar, mantener y utilizar metadatos para mejorar la calidad, la coherencia y la usabilidad de sus datos. Los metadatos son datos sobre datos, como definiciones de datos, linaje de datos y reglas de calidad de los datos, que ayudan a las organizaciones a comprender y gestionar sus datos de forma más eficaz. Al implementar prácticas sólidas de gestión de metadatos, puede mejorar la calidad general de sus datos y asegurarse de que su organización los puede acceder, entender y utilizar fácilmente.

Para implementar una gestión eficaz de los metadatos, primero debe establecer un repositorio de metadatos que almacene y organice sus metadatos de forma coherente y estructurada. A continuación, puede utilizar las herramientas de gestión de metadatos para capturar, mantener y actualizar sus metadatos a medida que sus datos y el proceso de datos evolucionen. Por último, debe implementar los procesos y las buenas prácticas para utilizar los metadatos con el fin de apoyar las iniciativas de calidad de los datos, Integración de datos y gobierno de datos.

