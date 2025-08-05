¿Qué es un tejido de datos?

En la última década, los avances en el cloud híbrido, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y el edge computing han impulsado el crecimiento exponencial del big data. Este aumento ha creado entornos de datos cada vez más complejos, con grandes volúmenes de datos dispersos en unidades de negocio dispares.

Según un estudio de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV), el 50 % de los CEO afirman que su organización ha desconectado la tecnología debido al ritmo de las inversiones recientes. Como resultado, la unificación de los datos y el gobierno de los datos se han vuelto críticos para superar desafíos como los silos, los riesgos de seguridad y los cuellos de botella en la toma de decisiones.

Un tejido de datos ofrece una gestión de datos integrada y de extremo a extremo respaldada por machine learning (ML), metadatos activos, interfaces de programación de aplicaciones (API) y otras tecnologías.

No es una pieza de software, sino un enfoque de diseño que crea una vista unificada de los datos en las instalaciones y multinube de una organización, desde data lakes, almacenes de datos, bases de datos SQL y otras fuentes. Con este enfoque, las organizaciones no tienen que mover los datos distribuidos a una única ubicación o almacén de datos, ni tienen que adoptar un enfoque completamente descentralizado.

Estas capacidades básicas no solo abordan los silos de datos y los crecientes volúmenes de datos, sino que también permiten un acceso sencillo y de autoservicio a los datos para los usuarios empresariales. El resultado es una red de datos en tiempo real y datos históricos de alta calidad que acelera las iniciativas de transformación digital e inteligencia empresarial (BI) en todas las empresas, mientras que el gobierno automatizado garantiza una estrategia de datos segura y conforme.