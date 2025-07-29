¿Qué son los datos en tiempo real?

Hoy en día, utilizar datos históricos e información fechada, incluso datos recopilados tan recientemente como el día anterior, para tomar decisiones informadas no es suficiente1.

Pero eso es exactamente lo que las empresas a menudo se ven obligadas a hacer cuando se enfrentan a los enfoques tradicionales del proceso de datos, es decir, el procesamiento por lotes, para obtener inteligencia basada en datos. Mediante el procesamiento por lotes, las tareas se recopilan durante ciertos intervalos y finalmente se ejecutan por lotes en momentos específicos, como por la noche.

Aunque el procesamiento por lotes es una herramienta valiosa para tareas que no son urgentes, como los informes rutinarios, dificulta la capacidad de las empresas para obtener conocimiento inmediato. Por ejemplo, un banco que dependa únicamente del proceso de datos por lotes como parte de su programa de detección del fraude puede no ser notificado de una transacción financiera sospechosa hasta mucho después de que se haya producido una pérdida significativa.

El desarrollo de tecnologías de baja latencia que pueden procesar datos al instante (lo que ahora se conoce como datos en tiempo real) ha revolucionado la velocidad a la que las empresas pueden responder a las condiciones cambiantes y ejecutar iniciativas de inteligencia empresarial.

Retomando el ejemplo del fraude: el proceso de datos en tiempo real admite el análisis de datos en tiempo real (también conocido como analítica en tiempo real) de transacciones financieras, alertando a los bancos de actividades sospechosas tan pronto como se produzcan. Esto, a su vez, brinda a los bancos la oportunidad de intervenir rápidamente y evitar pérdidas importantes, protegiendo los activos de los clientes.

La creciente adopción de la inteligencia artificial amplifica aún más la importancia de los datos en tiempo real. Los datos actualizados y de alta calidad suelen ser parte integral de los flujos de trabajo con IA y el machine learning.

Por ejemplo, los modelos de diagnóstico impulsados por IA requieren datos actuales de pacientes para detectar posibles enfermedades médicas, mientras que los chatbots de comercio electrónico están equipados con información de inventario en tiempo real para responder de manera efectiva a las preguntas de los compradores sobre los productos disponibles.

La IA agéntica, en particular, aprovecha los datos en tiempo real para respaldar la toma de decisiones autónoma. Por ejemplo, una empresa de transporte podría utilizar la IA agéntica para ajustar automáticamente las rutas de entrega en respuesta a las condiciones del tráfico en tiempo real.