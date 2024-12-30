¿Qué es la transmisión de datos?

Hoy en día, las organizaciones generan grandes volúmenes de datos de todo tipo, desde dispositivos del Internet de las cosas (IoT) hasta transacciones de comercio electrónico. La transmisión de datos, también conocida como "transmisión de datos" o "transmisión de datos en tiempo real", ayuda a las organizaciones a procesar estos flujos continuos de datos a medida que llegan.

Estos son algunos ejemplos de transmisión de datos:

Datos del mercado financiero que rastrean los precios de las acciones y la actividad comercial

Lecturas de sensores IoT que monitorizan el rendimiento del equipo

Flujos de actividad en redes sociales que capturan la participación del usuario



Datos del flujo de clics del sitio web que muestran los patrones de comportamiento de los visitantes

Las organizaciones suelen utilizar la transmisión de datos para respaldar iniciativas empresariales que dependen de los datos en tiempo real para una toma de decisiones rápida y basada en datos, como el análisis de datos y la inteligencia empresarial (BI).

La transmisión de datos suele formar parte de los esfuerzos de recopilación y procesamiento de big data. Por ejemplo, las organizaciones pueden analizar flujos de datos continuos mediante el análisis de big data para obtener perspectivas sobre la eficiencia operativa, las tendencias de los consumidores y la dinámica cambiante del mercado.

Como fluye continuamente, la transmisión de datos requiere métodos de procesamiento diferentes a los del procesamiento por lotes tradicional. Estos a menudo incluyen arquitecturas de transmisión escalables y procesadores de transmisión que administran la ingesta, el procesamiento y el análisis de datos mientras mantienen un rendimiento óptimo.

En los últimos años, el auge de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning ha aumentado aún más el enfoque en las capacidades de transmisión de datos. Estas tecnologías se basan a menudo en el proceso de datos para generar perspectivas y predicciones en tiempo real.

Según Gartner, el 61 % de las organizaciones afirman tener que evolucionar o replantearse su modelo operativo de datos y análisis debido al impacto de las tecnologías de IA1

WealthAPI, una fintech, construyó su plataforma de análisis financiero en torno a una arquitectura de transmisión basada en eventos para gestionar flujos continuos de datos bancarios y de transacciones inconsistentes en tiempo real. Los datos entrantes se almacenan en búfer y se distribuyen a través de Google Publish/Subscribe, un servicio de mensajería que desacopla a los productores de datos de los sistemas downstream y permite que múltiples servicios consuman el mismo flujo simultáneamente. A continuación, IBM® watsonx.data gestiona la recuperación de datos estructurados de alto rendimiento, proporcionando perspectivas financieras hasta un 80 % más rápido, atendiendo a decenas de miles de usuarios y escalando a millones sin cambios en la arquitectura.