¿Qué es la captura de datos de cambio?

La captura de datos de cambio, o CDC, es una técnica para identificar y registrar cambios de datos en una base de datos. La CDC transmite estos cambios en tiempo real a diferentes sistemas de destino, lo que permite la sincronización de datos en toda la organización inmediatamente después de que se produzca un cambio en la base de datos.

La captura de datos de cambio es un método de integración de datos en tiempo real, que funciona para combinar y armonizar datos que pueden estar aislados o ser inconsistentes en toda la organización. Otros métodos incluyen la integración de datos de flujo, la virtualización de datos y la integración de aplicaciones.

La capacidad de CDC para mantener los sistemas actualizados en tiempo real (y con baja latencia) es fundamental para el éxito de los análisis en tiempo real, las migraciones de nube y los modelos de IA. Tiene una gran variedad de casos de uso en distintos sectores, desde la venta minorista hasta las finanzas y la sanidad, donde ayuda a la detección del fraude, a la gestión de la cadena de suministro y el cumplimiento de la normativa.

Existen múltiples enfoques para cambiar la captura de datos, con CDC basada en registros, CDC basada en marcas de tiempo y CDC basada en desencadenantes entre los más comunes. Las empresas pueden implementar la captura de datos modificados a través de herramientas nativas de bases de datos, plataformas de código abierto y soluciones de terceros.