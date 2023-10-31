La replicación de datos se puede clasificar en varios tipos según el método, el propósito y las características del proceso de Data replication. Los tres tipos principales de replicación de datos son la replicación transaccional, la replicación de instantáneas y la replicación de mezcla.

La replicación transaccional consiste en que las bases de datos se copian en su totalidad desde el servidor principal (el editor) y se envían a servidores secundarios (suscriptores). Cualquier cambio en los datos se actualiza de forma coherente y continua. Dado que los datos se replican en tiempo real y se envían desde la base de datos principal a los servidores secundarios en el orden en que aparecen, se garantiza la coherencia transaccional. Este tipo de replicación de bases de datos se utiliza habitualmente en entornos de servidor a servidor.

Con la replicación de instantáneas, se distribuye una instantánea de la base de datos desde el servidor primario a los servidores secundarios. En lugar de actualizaciones continuas, los datos se envían tal como existen en el momento de la instantánea. Este tipo de replicación de bases de datos se recomienda cuando no hay muchos cambios en los datos o cuando se inicia por primera vez la sincronización entre el publicador y el suscriptor. Aunque no es útil para las copias de seguridad de datos porque no controla los cambios de datos, la replicación de instantáneas puede ayudar con las recuperaciones en caso de borrado accidental.

La replicación de mezcla consiste en dos bases de datos que se combinan en una sola base de datos. Como resultado, cualquier cambio en los datos se puede actualizar desde el editor a los suscriptores. Se trata de un tipo complejo de replicación de base de datos, ya que ambas partes (el servidor principal y los servidores secundarios) pueden realizar cambios en los datos. Este tipo de replicación solo se recomienda para su uso en un entorno de servidor a cliente.