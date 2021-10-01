¿Qué es extracción, carga, transformación (ELT)?

ELT ofrece varias ventajas para los usuarios que integran el proceso en sus flujos de trabajo. Echemos un vistazo a algunos de los beneficios notables:

Mueva los datos al destino más rápidamente para una disponibilidad más rápida

Cuando se generan grandes cantidades de datos de streaming, ELT permite que los datos se carguen inmediatamente y transforma los datos una vez que llegan a su destino. Esto evita cualquier ralentización que a menudo puede producirse si la transformación se produce antes de la función Load, como en ETL. A menudo, hay que tomar decisiones en relación con estos datos y los retrasos son inaceptables. Un ejemplo de ello es el mercado bursátil, que genera grandes cantidades de datos que se consumen en tiempo real. En situaciones como ésta, ELT es la solución preferida porque la transformación se produce después de que los datos lleguen a su destino.

Preocupaciones distintas

Dado que los datos se transforman cuando llegan a su destino, ELT permite que el destinatario de los datos controle la manipulación de datos. Con ELT, el desacoplamiento de las etapas de transformación y carga garantiza que un error de codificación u otro error en la etapa de transformación no afecte a otra etapa.

Evite problemas de escalado del servidor

ELT utiliza la potencia y el tamaño del almacén de datos para permitir la transformación, o la computación escalable, a gran escala. El almacén de datos de destino puede aumentar o disminuir los nodos según sea necesario, particularmente en un escenario de nube donde hay múltiples nodos dentro de cada clúster, y múltiples clústeres que pueden ser utilizados. Esto permite flexibilidad y escalabilidad bajo demanda.

Ahorre dinero

ELT requiere un servidor menos potente para la transformación de datos y aprovecha los recursos que ya están en el almacén. Esto se traduce en ahorros de costes y eficiencia de recursos.

Flexibilidad

ELT permite el uso del repositorio de destino de su elección, para mayor flexibilidad de costes y recursos. Los almacenes de datos utilizan la arquitectura MPP (procesamiento paralelo masivo), incluido el almacenamiento de volúmenes de datos basado en memoria en columnas. También se admiten procesos de data lake que aplican un esquema o modelo de transformación tan pronto como se reciben los datos (también denominado “esquema en lectura”). Estos procesos eficientes proporcionan flexibilidad para grandes cantidades de datos.

Operaciones continuas

El funcionamiento continuo es ideal para cualquier entorno que requiera un acceso rápido a los datos. ELT es adecuado para los datos utilizados en entornos de nube, que suelen incluir aplicaciones a las que se accede bajo demanda de forma continua. Del mismo modo, la transformación ELT nativa de la nube proporciona la escalabilidad y flexibilidad antes mencionadas.