¿Qué es extracción, carga, transformación (ELT)?

ELT, que significa "Extracción, Carga, Transformación", es otro tipo de proceso de integración de datos, similar a su homólogo ETL, "Extracción, Transformación, Carga". Este proceso mueve los datos sin procesar de un sistema de origen a un recurso de destino, como un almacén de datos.
Aunque es similar a ETL, ELT es un enfoque fundamentalmente diferente para el preprocesamiento de datos que solo se ha adoptado más recientemente con la transición a entornos en la nube.
Utilice este marco de selección de modelos para elegir el más adecuado y equilibrar sus requisitos de rendimiento con el coste, los riesgos y las necesidades de implementación.
ELT consta de tres etapas principales: extracción, carga y transformación. A continuación se detalla cada una de estas etapas.
Durante la extracción de datos, los datos sin procesar se copian o exportan desde las ubicaciones de origen a una zona de preparación. El conjunto de datos puede consistir en muchos tipos de datos y proceder de prácticamente cualquier fuente estructurada o no estructurada, entre otras:
Dicho esto, se suele utilizar con datos no estructurados.
En este paso, los datos transformados se trasladan del área de preparación a un área de almacenamiento de datos, como un almacén de datos o un data lake.
Para la mayoría de las organizaciones, el proceso de carga de datos es automatizado, bien definido, continuo y por lotes. Por lo general, ELT tiene lugar durante el horario laboral, cuando el tráfico en los sistemas de origen y el almacén de datos está en su punto máximo y los consumidores esperan para utilizar los datos para analizarlos o de otro modo.
En esta etapa, se emplea un enfoque de esquema en escritura, que aplica el esquema para los datos mediante SQL o transforma los datos antes del análisis. Esta etapa puede implicar lo siguiente:
Es posible confundir ELT con su proceso hermano, conocido por un acrónimo casi idéntico. Sin embargo, hay varias diferencias claras entre ELT y ETL, que son las siglas de extraer, transformar y cargar. Es un proceso de integración de datos que combina datos de múltiples fuentes de datos en un único almacén de datos coherente que se carga en un almacén de datos u otro sistema de destino. Las herramientas ETL tradicionales se diseñaron para crear almacenamiento de datos en apoyo de aplicaciones de Inteligencia Empresarial (BI) e Inteligencia Artificial (IA).
La diferencia obvia es que el proceso ELT realiza la función de Carga antes que la de Transformación, una inversión del segundo y tercer paso del proceso ETL. ELT copia o exporta los datos desde las ubicaciones de origen, pero en lugar de cargarlos en un área de preparación para su transformación, carga los datos sin procesar directamente en el almacén de datos de destino para transformarlos según sea necesario. ELT no transforma ningún dato en tránsito.
Sin embargo, el orden de los pasos no es la única diferencia. En ELT, el almacén de datos de destino puede ser un almacén de datos, pero más a menudo es un data lake, que es un gran almacén central diseñado para almacenar datos estructurados y no estructurados a gran escala.
Los data lakes se gestionan mediante una plataforma de big data (como Apache Hadoop) o un sistema de gestión de datos NoSQL distribuido. Pueden respaldar la inteligencia empresarial, pero con mayor frecuencia, se crean para admitir la inteligencia artificial, el machine learning, el análisis predictivo y las aplicaciones impulsadas por datos en tiempo real y flujos de eventos.
También hay otras diferencias entre ETL y ELT. Por ejemplo, debido a que transforma los datos antes de moverlos al repositorio central, ETL puede hacer que el cumplimiento de la privacidad de datos sea más simple o más sistemático que ELT (por ejemplo, si los analistas no transforman los datos confidenciales antes de que necesiten usarlos, podrían permanecer desenmascarados en el lago de datos). Sin embargo, los científicos de datos podrían preferir ELT, que les permite trabajar en una "entorno aislado" de datos sin procesar y realizar su propia transformación de datos adaptada a aplicaciones específicas. Pero, en la mayoría de los casos, la elección entre ETL y ELT dependerá de la elección entre los recursos y las necesidades comerciales disponibles.
ELT ofrece varias ventajas para los usuarios que integran el proceso en sus flujos de trabajo. Echemos un vistazo a algunos de los beneficios notables:
Cuando se generan grandes cantidades de datos de streaming, ELT permite que los datos se carguen inmediatamente y transforma los datos una vez que llegan a su destino. Esto evita cualquier ralentización que a menudo puede producirse si la transformación se produce antes de la función Load, como en ETL. A menudo, hay que tomar decisiones en relación con estos datos y los retrasos son inaceptables. Un ejemplo de ello es el mercado bursátil, que genera grandes cantidades de datos que se consumen en tiempo real. En situaciones como ésta, ELT es la solución preferida porque la transformación se produce después de que los datos lleguen a su destino.
Dado que los datos se transforman cuando llegan a su destino, ELT permite que el destinatario de los datos controle la manipulación de datos. Con ELT, el desacoplamiento de las etapas de transformación y carga garantiza que un error de codificación u otro error en la etapa de transformación no afecte a otra etapa.
ELT utiliza la potencia y el tamaño del almacén de datos para permitir la transformación, o la computación escalable, a gran escala. El almacén de datos de destino puede aumentar o disminuir los nodos según sea necesario, particularmente en un escenario de nube donde hay múltiples nodos dentro de cada clúster, y múltiples clústeres que pueden ser utilizados. Esto permite flexibilidad y escalabilidad bajo demanda.
ELT requiere un servidor menos potente para la transformación de datos y aprovecha los recursos que ya están en el almacén. Esto se traduce en ahorros de costes y eficiencia de recursos.
ELT permite el uso del repositorio de destino de su elección, para mayor flexibilidad de costes y recursos. Los almacenes de datos utilizan la arquitectura MPP (procesamiento paralelo masivo), incluido el almacenamiento de volúmenes de datos basado en memoria en columnas. También se admiten procesos de data lake que aplican un esquema o modelo de transformación tan pronto como se reciben los datos (también denominado “esquema en lectura”). Estos procesos eficientes proporcionan flexibilidad para grandes cantidades de datos.
El funcionamiento continuo es ideal para cualquier entorno que requiera un acceso rápido a los datos. ELT es adecuado para los datos utilizados en entornos de nube, que suelen incluir aplicaciones a las que se accede bajo demanda de forma continua. Del mismo modo, la transformación ELT nativa de la nube proporciona la escalabilidad y flexibilidad antes mencionadas.
Una organización puede optar por la transición de una arquitectura ETL a una arquitectura ELT. El motivo de la transición puede ser un cambio en el uso de su producto o servicio que haga necesaria una respuesta e interacción en tiempo real, o que la cantidad de datos haya crecido exponencialmente y la transformación esté retrasando la fase de carga debido a las demandas de procesamiento de gran volumen en la infraestructura. Una organización también puede optar por la transición de ETL a ELT si se ha trasladado a la nube y desea descargar el procesamiento o utilizar los datos en la ubicación de destino antes.
En un escenario de transición, es realista esperar encontrar desafíos. En primer lugar, se utilizan lógicas y códigos completamente diferentes en ELT y ETL. Esto podría requerir una reconfiguración completa y, posiblemente, una nueva infraestructura o un nuevo proveedor con infraestructura en la nube. Además, con ELT, los datos brutos se envían al almacén de destino. Por lo tanto, la seguridad es una consideración y debe implementarse para mantener los datos seguros.
ELT no es una tecnología nueva. Las tablas de preparación se utilizaban anteriormente para trasladar datos a un almacén para su procesamiento y transformación, a menudo mediante secuencias de comandos SQL. Las secuencias de comandos SQL están codificadas de forma rígida y, por tanto, sujetas a posibles errores de codificación. Con el uso de SQL, los clientes tenían que elegir entre la ejecución nativa del almacén mediante scripts SQL y la programación declarativa, también conocida como autoría declarativa. La autoría declarativa proporciona las ventajas de los entornos de almacén de datos más modernos, basados en la nube, mediante la creación de código que describe lo que el programa debe lograr en lugar de cómo lo logrará. Este proceso evita los errores de codificación inherentes a otros procesos, sobre todo cuando la transformación se produce antes de la función de carga.
ELT se utiliza normalmente en entornos de uso de datos de gran volumen o en tiempo real. Ejemplos concretos son:
IBM Cloud Pak for Data es una plataforma de datos abierta y extensible que proporciona una estructura de datos para que todos los datos estén disponibles para la IA y el análisis, en cualquier nube.
La IA está desbloqueando el valor de los datos de nuevas formas. Organice sus datos para que estén listos para un mundo de IA y multinube con soluciones DataOps.
La integración de datos permite transformar datos estructurados y no estructurados y entregarlos a cualquier sistema en una plataforma de big data escalable.
IBM DataStage es una herramienta de integración de datos líder en el sector que le ayuda a diseñar, desarrollar y emprender tareas que mueven y transforman los datos. En esencia, DataStage es compatible con patrones tanto de extracción, transformación y carga (ETL) como de extracción, carga y transformación (ELT).