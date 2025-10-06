La materialidad es cuando las organizaciones se centran en las cuestiones ESG que son más relevantes para ellas y que probablemente tengan un impacto medible en el negocio. Para determinar la materialidad, las organizaciones pueden identificar los posibles riesgos ESG y sus consecuencias. A partir de ahí, las empresas pueden utilizar un enfoque de "matriz de riesgos" para prever qué áreas priorizar en función de su perfil de riesgo y la gravedad potencial.

La otra cara de la materialidad es el impacto y la influencia. Las organizaciones que evalúan su enfoque de elaboración de informes ESG pueden encontrar beneficioso considerar los factores ESG sobre los que pueden influir más directa y rápidamente. Utilizando una matriz de priorización de acciones o esfuerzos de impacto, las organizaciones pueden identificar rápidamente su impacto medioambiental y determinar dónde centrar sus esfuerzos de sostenibilidad. A continuación, pueden utilizar los conocimientos adquiridos para determinar qué marco para informes ESG es el más adecuado para ayudarles a alcanzar sus objetivos.

Las organizaciones también pueden considerar la materialidad doble, que se encuentra en la intersección tanto de la materialidad como del impacto. La materialidad doble anima a las empresas a considerar la materialidad desde dos puntos de vista: la materialidad financiera y la materialidad para el mercado, el medio ambiente y las personas. La materialidad doble reconoce que una organización es responsable de gestionar sus propios riesgos financieros observándose a sí misma. Al mismo tiempo, se espera que las organizaciones tengan en cuenta las repercusiones externas de sus decisiones y operaciones sobre las personas y el medio ambiente. Aplicando el concepto de materialidad doble, las organizaciones pueden identificar el impacto tanto desde la perspectiva de la información financiera como de la información no financiera para, en última instancia, dar forma a una estrategia ESG más holística.