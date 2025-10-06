Publicado: 26 de enero de 2024
Colaboradores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
La elaboración de informes ESG consiste en la divulgación de información sobre las operaciones empresariales medioambientales, sociales y de gobierno (ESG).
El objetivo de la elaboración informes ESG es utilizar los datos para medir cómo se comparan las iniciativas ESG de una empresa con las referencias y objetivos del sector. También proporciona a las partes interesadas conocimientos valiosos para la toma de decisiones, destacando posibles oportunidades y riesgos que podrían afectar a la valoración de una empresa.
Una de las principales diferencias entre ESG y temas como la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa (RSC) es la noción de motivación frente a la de resultados. La sostenibilidad y la RSC funcionan como el modelo o metodología empresarial que motiva a una empresa y a sus empleados a actuar en beneficio de la sociedad civil. Los informes ESG, por su parte, son el resultado de esas iniciativas y proporcionan a las partes interesadas los datos ESG necesarios para fundamentar la toma de decisiones.
Los tres componentes principales de ESG son el medioambiental, el social y el de gobierno.
Se refiere a si la organización actúa como guardiana del medio ambiente y abarca cuestiones de sostenibilidad como los gases de efecto invernadero (GEI), la pérdida de biodiversidad, las emisiones de carbono y la contaminación.
Se refiere al impacto que la organización tiene en las personas, la cultura y las comunidades, y explora áreas como la diversidad, la inclusividad, los derechos humanos y las cadenas de suministro, entre otras.
Se refiere a cómo se dirige y controla la organización e incluye temas como la retribución de los ejecutivos, las prácticas de gestión del consejo, los datos, la seguridad y el fraude.
En los mercados de capitales actuales, las empresas son objeto de un intenso escrutinio de las partes interesadas. La reputación de una empresa puede repercutir directamente en sus resultados. La comunidad inversora, en particular, exige métricas ESG para asegurarse de que las empresas son inversiones sólidas y además se ajustan a sus valores (por ejemplo, cambio climático, RSC, etc.).
Contar con una estrategia ESG exhaustiva garantiza que una empresa opera de acuerdo con la normativa ESG, identificando posibles oportunidades y riesgos y actuando en el mejor interés de sus partes interesadas. A través de los informes ESG, las empresas pueden mostrar cómo están cumpliendo los hitos y objetivos establecidos en su estrategia ESG, al tiempo que mantienen informadas a las partes interesadas sobre la materialidad y el impacto de la estrategia.
La materialidad es cuando las organizaciones se centran en las cuestiones ESG que son más relevantes para ellas y que probablemente tengan un impacto medible en el negocio. Para determinar la materialidad, las organizaciones pueden identificar los posibles riesgos ESG y sus consecuencias. A partir de ahí, las empresas pueden utilizar un enfoque de "matriz de riesgos" para prever qué áreas priorizar en función de su perfil de riesgo y la gravedad potencial.
La otra cara de la materialidad es el impacto y la influencia. Las organizaciones que evalúan su enfoque de elaboración de informes ESG pueden encontrar beneficioso considerar los factores ESG sobre los que pueden influir más directa y rápidamente. Utilizando una matriz de priorización de acciones o esfuerzos de impacto, las organizaciones pueden identificar rápidamente su impacto medioambiental y determinar dónde centrar sus esfuerzos de sostenibilidad. A continuación, pueden utilizar los conocimientos adquiridos para determinar qué marco para informes ESG es el más adecuado para ayudarles a alcanzar sus objetivos.
Las organizaciones también pueden considerar la materialidad doble, que se encuentra en la intersección tanto de la materialidad como del impacto. La materialidad doble anima a las empresas a considerar la materialidad desde dos puntos de vista: la materialidad financiera y la materialidad para el mercado, el medio ambiente y las personas. La materialidad doble reconoce que una organización es responsable de gestionar sus propios riesgos financieros observándose a sí misma. Al mismo tiempo, se espera que las organizaciones tengan en cuenta las repercusiones externas de sus decisiones y operaciones sobre las personas y el medio ambiente. Aplicando el concepto de materialidad doble, las organizaciones pueden identificar el impacto tanto desde la perspectiva de la información financiera como de la información no financiera para, en última instancia, dar forma a una estrategia ESG más holística.
Más allá del proceso de elaboración de informes, el seguimiento de las métricas ESG es un buen negocio por varias razones:
Cada región del mundo tiene sus propios requisitos de elaboración de informes ESG. Por ejemplo, en Europa, la información ESG es obligatoria y aplicada por varios organismos reguladores, mientras que en los Estados Unidos, la Securies and Exchange Commission (SEC) sólo exige a las empresas que informen sobre la información que pueda ser importante para los inversores. Comprender los matices que rodean a los informes ESG es clave a la hora de decidir qué marco para informes ESG es el adecuado para la organización.nbsp
Un informe ESG exhaustivo no se limita a permitir a las partes interesadas conocer los resultados de una empresa en relación con las iniciativas ESG. También puede ayudar a prever posibles riesgos ESG. Disponer de un sistema de seguimiento de las métricas ESG a través de informes anuales puede ser muy valioso, sobre todo teniendo en cuenta que muchas iniciativas de desarrollo sostenible y gobierno corporativo se llevan a cabo a lo largo de varios años.
Se espera que las organizaciones actuales ofrezcan una mayor visibilidad y transparencia en torno a las operaciones empresariales para que las partes interesadas puedan sopesar los riesgos y beneficios de invertir. Mediante el seguimiento de las métricas ESG, las empresas pueden satisfacer la demanda de las partes interesadas y mejorar su óptica, lo que puede dar lugar a puntuaciones ESG más altas.
La puntuación ESG se utiliza para hacer un seguimiento de los resultados ESG de una empresa, proporcionando una mayor visibilidad de sus operaciones a los inversores, las partes interesadas y los organismos reguladores. Las organizaciones que proporcionan informes ESG más sólidos suelen obtener una puntuación más alta, mientras que las que no realizan un seguimiento de sus resultados ESG o no los muestran suelen obtener una puntuación ESG más baja.
En Estados Unidos, la SEC es responsable de erradicar cualquier conducta indebida relacionada con ESG, como el lavado verde o el fraude. Sin embargo, terceras organizaciones como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices y otras medirán el impacto potencial de los riesgos ESG para determinar el valor económico de una organización. Esta calificación, o puntuación ESG, se utiliza junto con otros datos económicos para determinar si merece la pena invertir en una organización.
En Europa, la normativa sobre inversión sostenible es obligatoria en todos los mercados de capitales. Por lo tanto, se espera que las organizaciones informen sobre las métricas ESG sin necesidad de instarlas a hacerlo. Sin embargo, una nueva propuesta a la Comisión Europea pretende incrementar el rigor de la elaboración de informes ESG mediante la creación de nuevas directrices para los proveedores de calificaciones ESG que utilizan marcos para informes ESG previamente establecidos.1
Los marcos para informes ESG proporcionan orientación sobre los temas ESG en los que debe centrarse una organización, así como sobre las formas de estructurar y preparar la información para su divulgación. Existen varias opciones para las empresas que desean divulgar información ESG. Independientemente del marco que se elija, la precisión, la automatización y la auditabilidad son fundamentales para una buenas prácticas de elaboración de informes ESG. Las organizaciones que adoptan estas prácticas a través de una solución especializada en elaboración de informes ESG están mejor preparadas para el cambiante panorama ESG.
La elección de los marcos ESG adecuados depende de los objetivos empresariales, la geografía y el sector de la organización, entre otros factores. Sin embargo, se recomienda utilizar un método que se base en marcos y estándares establecidos. Y aunque hay varias vías que explorar, la amplitud de los marcos de información puede clasificarse a grandes rasgos en tres grupos: de referencia, voluntarios y reglamentarios.
Los marcos para informes ESG de referencia requieren respuestas a todas las preguntas del marco y, por lo general, tienen un elemento de puntuación. Entre los marcos más destacados figuran:
Proyecto de divulgación de carbono (CDP)
El CDP es un marco para que las empresas faciliten información medioambiental a sus partes interesadas, consistente en gobierno y política medioambiental, gestión de riesgos y oportunidades, objetivos medioambientales y análisis de estrategias y escenarios.
Índice de Referencia Mundial de Sostenibilidad de Bienes Inmuebles (GRESB)
El GRESB es una herramienta mundial utilizada principalmente por los inversores para determinar los resultados en materia de sostenibilidad de las carteras y activos inmobiliarios y de infraestructuras en todo el mundo.
Los marcos para informes ESG voluntarios permiten a las organizaciones seleccionar las cuestiones sobre las que desean informar. La puntuación no suele incluirse en estos marcos, que incluyen:
Global Reporting Initiative (GRI)
El GRI es un marco de orientación aplicable a nivel mundial que proporciona estándares que detallan los enfoques de la materialidad, la presentación de informes de gestión y la divulgación de información para una amplia gama de cuestiones ESG. Hoy en día, los estándares GRI proporcionan una hoja de ruta para las empresas que buscan crear sus propios informes de sostenibilidad.
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD)
El TCFD se diseñó explícitamente para abordar los riesgos climáticos para las empresas. El TCFD ayuda a las organizaciones de todo el mundo a articular cómo es más probable que el rendimiento ESG afecte materialmente a los resultados financieros futuros y a la creación de valor.
Los marcos para informes ESG reglamentarios son como los marcos de referencia en el sentido de que se exigen todas las respuestas, pero no siempre se puntúan. Estos marcos y requisitos de elaboración de informes también son obligatorios para los organismos gubernamentales, e incluyen estos ejemplos notables:
Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD)
La directiva CSRD de la Unión Europea establece normas para que las organizaciones publiquen sus declaraciones de sostenibilidad sobre una serie de temas relacionados con cuestiones medioambientales y sociales. Las empresas sujetas a la CSRD tendrán que hacer sus declaraciones de acuerdo con las Normas Europeas para la elaboración de informes de sostenibilidad (ESRS).
Reglamento de Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR)
El SFDR tiene como objetivo estandarizar la elaboración de informes de métricas ESG para productos y entidades financieras dentro de la UE. exigiendo a las organizaciones que publiquen un Impacto Adverso Principal detallando su información. El SFDR actuará de manera conjunta con la taxonomía de la UE y la CSRD para formar la base de la agenda de financiación sostenible de la UE.
