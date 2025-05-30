Cultivar un entorno de datos dinámico puede ayudar a las empresas a acelerar el crecimiento, según una nueva investigación del IBM Institute for Business Value. Pero, ¿cómo pueden saber las organizaciones si sus datos son realmente dinámicos y están preparados para impulsar el crecimiento?

El uso de métricas de calidad de los datos puede ayudar.

Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas para evaluar la calidad de los datos. Las organizaciones pueden aprovechar las métricas de calidad de los datos para realizar un seguimiento y supervisar la calidad de los datos a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar datos de alta calidad adecuados para toma de decisiones basada en datos y casos de uso de la inteligencia artificial (IA).

Las métricas varían según la organización y pueden reflejar dimensiones tradicionales de la calidad de los datos, como la precisión, la puntualidad y la singularidad, así como características específicas de los pipelines de datos modernos, como la duración del pipeline. A través de las métricas de calidad de los datos, las dimensiones de la calidad de los datos pueden asignarse a valores numéricos.

Las herramientas de calidad de datos impulsadas por la automatización y el machine learning pueden ayudar a los ingenieros de datos a evaluar las métricas de calidad de los datos e identificar problemas de calidad de los datos en tiempo real. Esto permite a las organizaciones y a sus equipos de datos tomar las medidas necesarias para optimizar la fiabilidad de sus conjuntos de datos y pipelines de datos.