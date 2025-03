¿Qué es la administración de datos?

La seguridad de la información es la protección de la información importante contra el acceso, la divulgación, el uso, la alteración o la interrupción no autorizados. La normativa sobre protección de datos obliga a las empresas a mejorar la protección de la información sensible, como los datos sanitarios. También están obligadas a cumplir las normas que rigen el intercambio de datos, la limitación de la recopilación de datos, etc. Los administradores de datos pueden desempeñar un papel en la protección de datos y el cumplimiento de la normativa al crear y establecer clasificaciones de seguridad para los distintos tipos de datos.