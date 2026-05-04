¿Qué es la automatización de pipelines de datos?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Automatización del pipeline de datos, definida

La automatización del pipeline de datos es el proceso de utilizar software para orquestar y gestionar el movimiento, la transformación y la entrega de datos con una intervención humana mínima. 

Los pipelines de datos automatizados ayudan a las organizaciones a diseñar, validar y monitorizar los flujos de trabajo de datos a escala. Simplifican los pasos clave de gestión de datos y a menudo incorporan capacidades de monitorización, pruebas y gobierno. Como resultado, los datos fiables fluyen por toda la organización a la velocidad del negocio, apoyando tanto a los equipos de ingeniería como a las partes interesadas que consumen datos para el análisis y la toma de decisiones.

La automatización de pipelines está empezando a evolucionar hacia sistemas con IA agéntica, asistidos por IA, con capacidades de autoadaptación y autorreparación. Estos enfoques pueden diagnosticar problemas y optimizar la ejecución utilizando señales contextuales en lugar de reglas estáticas.

Sin estas capacidades, los pipelines de datos tradicionales pueden tener dificultades para gestionar volúmenes de datos crecientes, entornos fragmentados y las demandas de análisis en tiempo real e inteligencia artificial (IA). Estos desafíos introducen cuellos de botella operativos, paralizan el movimiento de datos y hacen que los pipelines sean frágiles, vulnerables a romperse a medida que cambian los esquemas.

En este contexto, los pipelines de datos automatizados se han convertido en una capacidad fundamental para mantener un flujo de datos eficaz y coherente en todos los entornos empresariales. Se prevé que el mercado mundial de herramientas de pipeline de datos crezca hasta los 35 600 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,2 % de 2022 a 2031.1

¿Por qué son importantes los pipelines de datos automatizados?

La automatización del pipeline de datos consiste en algo más que en impulsar los datos a través de los sistemas con mayor rapidez. En la era de la IA empresarial y la generación aumentada por recuperación (RAG), los pipelines de datos modernos son una infraestructura esencial para habilitar organizaciones basadas en datos. Los sistemas de IA dependen del acceso a los datos, así como del contexto de confianza sobre esos datos, como el linaje (de dónde proceden), la frescura y la calidad. Sin esta base, las organizaciones corren el riesgo de implementar modelos de IA que muestren información obsoleta y no gobernada de diversas fuentes, lo que socava la toma de decisiones.

Sin embargo, los crecientes volúmenes de datos y los entornos cada vez más distribuidos añaden complejidad. A medida que los pipelines abarcan plataformas basadas en la nube, aplicaciones SaaS y fuentes de streaming, el mantenimiento de los pipelines también resulta más costoso. Los pipelines de datos heredados no se diseñaron para este nivel de escala o velocidad.

Las investigaciones muestran que los equipos de datos dedican más de la mitad (el 53 %) de su tiempo de ingeniería al mantenimiento, lo que se traduce en unos 2,2 millones de dólares en costes anuales de mantenimiento de los oleoductos.2 Los equipos de datos acumulan deuda técnica a través de integraciones únicas y scripts personalizados, utilizando procesos manuales que consumen mucho tiempo para transformar los datos en lugar de aportar valor.

Esta carga puede limitar la innovación, incluida la capacidad de mantener los sistemas de IA actualizados con nuevos datos. Como resultado, las iniciativas empresariales de IA pueden tener dificultades para escalar. La automatización es parte de la solución, pero su impacto depende de cómo se aplique. Los pipelines reutilizables, resilientes y capaces de detectar y dirección problemas con una intervención manual mínima pueden reducir la tensión operativa de los equipos.

Los enfoques emergentes, como los pipelines de datos agénticos, tienen como objetivo dirección aún más estos desafíos operativos combinando la automatización asistida por IA con inteligencia incorporada. Estas canalizaciones incorporan metadatos, señales de observabilidad y toma de decisiones inteligentes para garantizar que los datos se validen, controlen y entreguen de forma predecible. La automatización está entrelazada con el control.

Ese principio se refleja en un nuevo informe del IBM Institute for Business Value (IBV), elaborado con Adobe. El informe muestra que las organizaciones que están avanzando están combinando la automatización rápida con el gobierno integrado, una combinación que la investigación vincula con un aumento del 12 % en el ROI de marketing y un aumento del 38 % en el valor del ciclo de vida del cliente.3

Como explicó Nisha Kohli, directora de estrategia de IA en la experiencia del cliente en IBM y coautora del informe, en IBM Think: "Cuando el gobierno se integra directamente en los flujos de trabajo, las organizaciones pueden actuar con mayor rapidez y confianza". Al pasar de pipelines puntuales a soluciones gobernadas y reutilizables, los equipos pueden escalar iniciativas empresariales en toda la empresa sin saturar a los ya limitados equipos de datos y TI.

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¿Cuáles son los beneficios de la automatización de los pipelines de datos?

La automatización de los pipelines de datos puede ayudar a las organizaciones a abordar los desafíos en la gestión del volumen, la velocidad y la variedad de big data que fluyen a través de sus sistemas y el ecosistema de datos más amplio. Los beneficios clave incluyen:

  • Mejora de la fiabilidad y la calidad de los datos
  • Aumento de la eficiencia de ingeniería
  • Suministro de datos puntuales
  • Aumentar la resiliencia de los pipelines
  • Escalado de operaciones de datos
  • Fortalecimiento del gobierno y la estandarización
  • Habilitación de la IA y el análisis avanzado

Mejora de la fiabilidad y la calidad de los datos

Los pipelines de datos automatizados pueden reducir el error humano mediante la ejecución de flujos de trabajo automatizados predefinidos. Esto ayuda a ofrecer un proceso de datos más preciso, coherente y fiable durante todo el ciclo de vida del pipeline de datos.

Aumento de la eficiencia de la ingeniería

Al automatizar las tareas repetitivas y minimizar el tiempo de inactividad no planificado, la automatización de pipelines minimiza la intervención manual. Esto permite a los equipos de datos concentrarse en actividades de mayor valor, como transformaciones complejas y optimización de modelos.

Suministro puntual de datos

La automatización permite que los datos se transfieran desde el origen al destino casi en tiempo real o según un calendario predecible. Con soporte para el proceso de datos en tiempo real, los datos en streaming pueden procesarse a menudo en milisegundos desde su generación. Este proceso garantiza que los sistemas posteriores, como los paneles de control, las herramientas de visualización, las plataformas de business intelligence y las aplicaciones de análisis se actualicen continuamente.

Mejora de la resiliencia de los pipelines

La monitorización, el registro y las alertas integradas ayudan a los equipos a identificar, diagnosticar y resolver rápidamente los problemas. Estas capacidades mejoran la fiabilidad y la resiliencia de los pipelines al reducir el impacto de los fallos en los sistemas posteriores y los resultados empresariales.

Escalado de operaciones de datos

Los flujos de trabajo automatizados están diseñados para gestionar volúmenes de datos cada vez mayores con un esfuerzo adicional mínimo, lo que ofrece una escalabilidad que permite a las organizaciones ampliar sus operaciones de datos sin tener que aumentar proporcionalmente la plantilla ni sobreaprovisionar la capacidad de cálculo.

Fortalecimiento del gobierno y la estandarización

La automatización del pipeline de datos puede ayudar a las organizaciones a aplicar formatos de datos, reglas de validación y controles de acceso coherentes. Al mismo tiempo, aumenta la visibilidad del linaje de datos, las dependencias y la calidad de los datos, lo que reduce la complejidad operativa de la gestión y el gobierno de los datos.

Habilitación de la IA y el análisis avanzado

Al ayudar a ofrecer datos limpios, bien estructurados y actualizados constantemente, la automatización de pipelines permite una base más sólida para las iniciativas avanzadas de análisis de datos, IA y machine learning. Esta base permite a los equipos entrenar modelos de manera más eficiente y mejorar su precisión con el tiempo.

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Componentes principales de un pipeline de datos automatizado

Los pipelines de datos automatizados constan de elementos modulares que ingieren, procesan y entregan datos desde los sistemas fuente a las cargas de trabajo analíticas y operativas. Los componentes clave incluyen:

  • Ingesta de datos
  • Transformación de datos
  • Almacenamiento y preparación de datos
  • Orquestación y ejecución
  • Calidad y validación de los datos
  • Monitorización y observabilidad
  • Gestión de metadatos
  • Gobierno y seguridad

Ingesta de datos

En un pipeline de datos automatizado, los procesos de ingesta se configuran para extraer datos y luego se activan automáticamente en función de programaciones, eventos o cambios detectados en los sistemas fuente. Los conectores preconstruidos y los patrones de captura de datos de cambios (CDC) ayudan a reducir la carga en los sistemas de origen y escalan de forma más eficaz que las actualizaciones completas.

La automatización hace que la ingesta sea repetible y resiliente por diseño. Las tareas son repetibles y se recuperan automáticamente, lo que permite reintentos automáticos, reinicios basados en puntos de control y la reproducción de datos sin que se produzcan duplicados ni inconsistencias. Este enfoque permite que la ingesta funcione de manera fiable a escala y, al mismo tiempo, se adapte a las nuevas fuentes de datos y a las cambiantes necesidades de datos sin una reingeniería continua.

Transformación de datos

Las transformaciones en pipeline se encargan de tareas como la limpieza, el enriquecimiento, la deduplicación y la estandarización de los datos, con el fin de procesarlos de forma coherente y repetible. Estas transformaciones suelen implementarse utilizando SQL, Python o interfaces low-code y no-code.

Las comprobaciones automatizadas de la calidad de los datos, incluida la validación de esquemas y la aplicación de rangos de valores, están integradas en los pasos de transformación para evitar que los datos no válidos se propaguen a los sistemas posteriores, las aplicaciones analíticas y los algoritmos.

Almacenamiento y preparación de datos

En los pipelines de datos automatizados, las áreas de almacenamiento y preparación se aprovisionan y gestionan programáticamente dentro de data lakes o almacenes de datos. A medida que se ingieren datos, los procesos automatizados trasladan conjuntos de datos en bruto o ligeramente procesados a zonas de preparación designadas, capturando metadatos, marcas de tiempo de carga e información de linaje. Esta puesta en escena automatizada favorece la auditabilidad, el reprocesamiento controlado y la recuperación cuando cambia la lógica de transformación o las reglas empresariales.

Muchas implementaciones separan los conjuntos de datos en capas (a menudo denominadas bronce, plata y oro) para distinguir los datos sin procesar de los outputs curados.4 El movimiento entre capas se da automáticamente en función de la finalización exitosa de transformaciones y controles de calidad, permitiendo que los datos en bruto y curados permanezcan sincronizados sin necesidad de manipulación manual.

Orquestación y ejecución

La ejecución del pipeline se coordina mediante herramientas de orquestación de flujos de trabajo que gestionan automáticamente las dependencias de las tareas, el orden de ejecución, los reintentos y la gestión de errores entre los componentes del pipeline. Los orquestadores como Apache Airflow utilizan programaciones para crear ejecuciones de flujos de trabajo, pero las tareas dentro de esas ejecuciones se ejecutan en función de condiciones como el estado de las dependencias, las reglas de activación y las restricciones operativas, lo que permite crear procesos más robustos y fáciles de supervisar. 

Los pipelines se definen normalmente como grafos acíclicos dirigidos (DAG), lo que hace explícito el orden de ejecución y permite detectar, rastrear y recuperar fallos de forma estructurada. Esta estructura admite la recuperación automatizada y la reejecución sin necesidad de volver a ejecutar todo el pipeline.

Calidad y validación de los datos

Los pipelines de datos automatizados suelen integrar los controles de calidad directamente en la ejecución del pipeline, en lugar de tratar la validación como un proceso posterior o manual. Las reglas como la conformidad del esquema, la integridad referencial, los umbrales de frescura y la detección de anomalías estadísticas se evalúan automáticamente a medida que los datos se mueven a través del pipeline.

Los registros o lotes que infrinjan las expectativas pueden ponerse en cuarentena, corregirse mediante una lógica predefinida o enrutarse a flujos de trabajo de gestión de excepciones sin detener todo el proceso. Los pipelines más avanzados adaptan estas comprobaciones a lo largo del tiempo aprendiendo las distribuciones normales de datos, los patrones de fallos históricos y los requisitos de uso posteriores. Cuando se detectan desviaciones, el pipeline puede recomendar actualizaciones de reglas o reprocesar selectivamente los segmentos de datos afectados.

Monitorización y observabilidad

Los pipelines automatizados están instrumentados para rastrear la salud del sistema, la frescura de los datos, las anomalías de volumen, los cambios de esquema y el estado de las ejecuciones de los pipelines. Los mecanismos de alerta avisan a los equipos cuando se producen fallos o problemas en la calidad de los datos, de modo que los problemas puedan solucionarse rápidamente. La observabilidad integral suele abarcar tanto las métricas a nivel de sistema como las señales a nivel de datos, lo que permite la solución de problemas de principio a fin en todo el proceso.

Gestión de metadatos

Mientras que la monitorización observa lo que está sucediendo actualmente, la gestión de metadatos responde a preguntas como: ¿qué son estos datos, de dónde proceden y cómo se produjeron? Existen mecanismos para captar el contexto técnico, operativo y empresarial a medida que los datos fluyen por el proceso. Esto incluye tipos de datos, linaje, lógica de transformación, propiedad, métricas de ejecución y patrones de uso. Los metadatos se recopilan automáticamente en el momento de la ingesta y la transformación y se almacenan en catálogos centralizados, lo que hace que los conjuntos de datos sean descubribles y auditables sin necesidad de documentación manual.

Más allá del seguimiento pasivo, los pipelines modernos utilizan metadatos para impulsar las decisiones de ejecución. Los metadatos de linaje y dependencia permiten un reprocesamiento selectivo cuando se producen cambios en las etapas anteriores, mientras que los metadatos de uso y actualidad pueden influir en la priorización, la asignación de recursos o el comportamiento de las alertas. Al utilizar los metadatos como entrada activa en lugar de como registro estático, los pipelines se vuelven más capaces de razonar sobre su propio estado y ajustar el comportamiento a las condiciones cambiantes.

Gobierno y seguridad

Los controles de gobierno y seguridad están integrados en los pipelines automatizados mediante mecanismos basados en políticas que hacen cumplir por defecto los requisitos de acceso, cumplimiento y protección de datos. Los controles de acceso basados en funciones y atributos, el cifrado, el enmascaramiento y las políticas de retención se aplican automáticamente a medida que se ingieren y transforman los datos.

A medida que los pipelines crecen en escala y complejidad, los mecanismos de gobierno funcionan cada vez más de forma dinámica. Las políticas pueden adaptarse en función de la sensibilidad de los datos, el linaje, los patrones de uso o el contexto normativo, con pipelines que restringen automáticamente el acceso, escalan las aprobaciones o modifican las rutas de procesamiento cuando se superan los umbrales de riesgo. Este enfoque integrado y adaptativo del gobierno reduce la supervisión manual y, al mismo tiempo, mantiene el cumplimiento, la seguridad y la responsabilidad durante todo el ciclo de vida de los datos.

Consideraciones para la implementación de pipelines de datos automatizados

Cuando las organizaciones invierten en pipelines de datos automatizados, la implementación técnica es solo una parte del desafío. Las decisiones que se toman durante el diseño y la implementación también influyen en que los pipelines entreguen datos fiables y relevantes para la empresa a lo largo del tiempo, especialmente cuando los equipos trabajan en sistemas y silos organizativos fragmentados.

Los pasos clave que toman las organizaciones al diseñar e implementar pipelines de datos automatizados incluyen: 

  • Establecer objetivos empresariales claros
  • Hacer un inventario y comprender las fuentes de datos
  • Seleccionar una arquitectura de pipeline adecuada
  • Habilitar la escala y la estabilidad
  • Probar, perfeccionar y optimizar los pipelines
Establecer objetivos empresariales claros

Aclarar los objetivos empresariales y los requisitos de datos puede afianzar el pipeline en resultados cuantificables. Sin una comprensión clara de qué decisiones, análisis o aplicaciones deben respaldar los datos, los pipelines corren el riesgo de entregar datos técnicamente correctos pero operativamente irrelevantes. Por ejemplo, definir explícitamente las expectativas en torno a la frescura, la latencia y la calidad de los datos puede establecer una norma compartida para el éxito.
Hacer un inventario y comprender las fuentes de datos

Establecer un inventario de fuentes de datos es importante para entender qué es realmente alcanzable y cuán compleja será la integración de datos. Los sistemas de fuentes difieren mucho en estructura, patrones de actualización y limitaciones operativas, todo lo cual influye en el diseño, la fiabilidad y el coste de los pipelines.

Al documentar de dónde proceden los datos, con qué frecuencia cambian y cómo se puede acceder a ellos, las organizaciones pueden reducir las sorpresas durante la implementación y las operaciones. Además, evaluar desde el principio factores limitantes como la volatilidad de los esquemas, los límites de las API y el impacto de la extracción ayuda a evitar interrupciones y la inestabilidad en las fases posteriores.
Seleccionar una arquitectura de pipeline adecuada

La arquitectura de pipeline ayuda a determinar hasta qué punto puede escalar la automatización a medida que crecen los volúmenes de datos y cambian las expectativas empresariales. Elecciones como los enfoques tradicionales ETL (extract, transform, load) frente a ELT (extract, load, transform) influyen en el rendimiento, la latencia, la eficiencia de costes y la facilidad con la que se pueden soportar nuevos casos de uso sin rediseñar todo el pipeline.

Seleccionar la combinación adecuada de patrones ETL o ELT junto con patrones por lotes, streaming o híbridos es importante para alinear el diseño técnico con la urgencia empresarial. Por ejemplo, separar los pipelines analíticos basados en ELT de la ingesta en tiempo real impulsada por eventos permite que cada uno evolucione de forma independiente, de modo que las cargas de trabajo operativas no afecten a la fiabilidad analítica y viceversa.
Habilitar la escala y la estabilidad

Las prácticas sólidas de implementación y control de versiones son críticas para mantener la confianza a medida que los pipelines cambian con el tiempo. Los pipelines automatizados son sistemas fluidos y, sin una gestión del cambio, las mejoras pueden introducir involuntariamente regresiones, incoherencias o interrupciones. Para los ingenieros de datos, los pipelines de integración continua y entrega continua (CI/CD) (procesos automatizados para probar y publicar cambios) facilitan el seguimiento de las actualizaciones y las deshacen rápidamente si algo sale mal.
Probar, perfeccionar y optimizar los pipelines

Los pipelines de datos automatizados se evalúan generalmente en volúmenes de datos y condiciones de fallo realistas para validar el rendimiento y la fiabilidad. Con el tiempo, los equipos revisan las métricas de coste, rendimiento y calidad de los datos y ajustan la lógica del pipeline a medida que evolucionan los requisitos.

En lugar de permanecer estáticas, los pipelines automatizados se tratan cada vez más como sistemas en evolución que mejoran a través de un perfeccionamiento continuo, al tiempo que evitan los ciclos de mantenimiento que consumen mucho tiempo, habituales en los enfoques tradicionales.

Autores

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas a pie de página

1 “Data Pipeline Tools Market (2021-2031)”. Allied Market Research. Enero de 2023
2 “The enterprise data infrastructure benchmark report 2026”. Fivetran & Redpoint Insights. 26 de marzo de 2026
3 “Own the agentic commerce experience”. IBM Institute for Business Value. Abril de 2026
4Bronze, Silver, and Gold Data Layers.” Martechipedia