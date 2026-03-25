¿Qué es la fragmentación de datos?

Para muchas organizaciones, evitar la fragmentación de datos no es fácil. El volumen de datos que gestionan las empresas se está disparando, y gran parte de ellos son datos no estructurados. Una investigación de 2025 reveló que solo el 26 % de los directores de datos confían en que su organización puede utilizar los datos no estructurados de una manera que aporte valor empresarial2.

La constante incorporación de nuevas herramientas de software como servicio (SaaS), plataformas en la nube y aplicaciones empresariales a los sistemas heredados existentes también añade complejidad a un entorno ya complicado (un fenómeno comúnmente conocido como proliferación de SaaS).

Para lograr datos unificados, las organizaciones pueden aprovechar diversas estrategias, entre las que se incluyen la integración de datos, la consolidación, el gobierno de datos y las arquitecturas de tejido de datos . Pero combatir la fragmentación de datos también requiere un cambio de mentalidad: ajustar la cultura y las formas de trabajar para respaldar los datos como un activo estratégico.

Hay dos tipos de fragmentación de datos. Esta página se centra en la difusión descontrolada de los datos de una organización entre sistemas y entornos. Sin embargo, el término también puede describir un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) y una estrategia de optimización del rendimiento del sistema de archivos.