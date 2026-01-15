Por qué la calidad de los datos de IA es clave para el éxito de la IA

Las organizaciones de todo el mundo continúan invirtiendo mucho en IA. Se prevé que el gasto mundial en IA supere los dos billones de dólares en 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 37 %, según Gartner1. Sin embargo, esta rápida expansión enmascara el hecho de que muchas iniciativas de IA tienen dificultades para ofrecer un valor duradero.

El CEO Study de 2025 del IBM Institute for Business Value reveló que solo el 16 % de las iniciativas de IA se han escalado con éxito en toda la empresa2, mientras que el estudio NANDA del MIT3 informa que hasta el 95 % de los pilotos de IA generativa no logran progresar más allá de la experimentación.

La investigación sugiere que la calidad de los datos de la IA y el gobierno de datos son diferenciadores clave dentro del ecosistema de la IA. Otro estudio de IBV reveló que el 68 % de las organizaciones que dan prioridad a la IA cuentan con marcos de datos y gobierno maduros y bien establecidos, frente a solo el 32 % de las demás organizaciones4.



Como señalan los autores del estudio: “Si bien es menos llamativa que los algoritmos más avanzados o los casos de uso ambiciosos, esta base de datos estructurados, accesibles y de alta calidad representa la condición previa esencial para un éxito sostenido de la IA”.

Esa base es importante porque los modelos de machine learning, una parte fundamental de muchos sistemas de IA, “aprenden” directamente de los conjuntos de datos que se les proporcionan. Cuando esos datos falsean la realidad debido a errores, lagunas, información obsoleta, silos o sesgos sistemáticos, los modelos no solo heredan esas debilidades sino que pueden amplificar los problemas de los datos a escala.



Por ejemplo, en los sistemas de IA generativa, como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) utilizados para el procesamiento del lenguaje natural, pueden surgir problemas de calidad de los datos, ya que el texto contiene imprecisiones fácticas o imágenes sesgadas. La mala calidad de los datos también puede llevar a un rendimiento desigual, especialmente en casos extremos como entradas poco comunes y escenarios subrepresentados.

Incluso pequeños porcentajes de datos de baja calidad pueden tener efectos descomunales. Unos pocos resultados deficientes podrían socavar la toma de decisiones y la confianza en la tecnología en general, lo que llevaría a los ejecutivos a concluir que una herramienta de IA es defectuosa cuando la causa raíz radica en la calidad de los datos que la informan.



Más allá de los resultados técnicos, la baja calidad de los datos de IA conlleva implicaciones legales y éticas, incluidos los riesgos relacionados con la protección de datos y el uso responsable de los datos. Los modelos entrenados con datos mal controlados pueden perpetuar la discriminación en áreas como la contratación, el préstamo, la sanidad y los servicios públicos. Al mismo tiempo, regulaciones como la Ley de Inteligencia Artificial de la UE y un creciente cuerpo de leyes de IA a nivel estatal de EE. UU. responsabilizan cada vez más a las organizaciones por la protección de datos, así como por la calidad, representatividad y procedencia de los datos de entrenamiento.