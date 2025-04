¿Qué es el sesgo de datos?

El sesgo de selección ocurre cuando el conjunto de datos utilizado para el entrenamiento no es lo suficientemente representativo, no es lo suficientemente grande o está demasiado incompleto para entrenar suficientemente el sistema. Por ejemplo, entrenar un coche autónomo con datos de conducción diurna no es representativo de la gama completa de escenarios de conducción que el vehículo podría encontrar en el mundo real.