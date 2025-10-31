El agente jurídico con IA ayuda a acelerar la toma de decisiones, reducir el trabajo manual y mejorar el cumplimiento
El sector jurídico está sometido a una presión cada vez mayor para seguir el ritmo del crecimiento empresarial, gestionar el aumento del volumen de contratos y cumplir con una normativa cada vez más compleja. En muchas organizaciones, se espera que los pequeños equipos jurídicos internos revisen miles de documentos, cada uno de los cuales requiere un análisis preciso y puntual.
Dynamiq, un IBM® Business Partner, reconoció este creciente desafío como una oportunidad. Su cliente necesitaba una solución para procesar enormes volúmenes de datos no estructurados y extraer conocimientos de manera rápida. El reto iba más allá de la automatización básica: se trataba de ofrecer una toma de decisiones más rápida e informada, a la vez que se reducía la dependencia de un costoso control externo.
Dynamiq recurrió a la pila de IA avanzada de IBM, incluidos el lakehouse de datos de IBM® watsonx.data, los modelos fundacionales IBM® Granite y la plataforma IBM watsonx Orchestrate, para potenciar su solución. Crearon un agente jurídico con IA en la plataforma IBM® watsonx para transformar el caos documental en una base de conocimiento estratégica.
En esencia, watsonx.data servía como plataforma unificada para consumir, organizar y recuperar miles de contratos, informes de cumplimiento y documentos normativos.
Para optimizar el rendimiento y el coste, Dynamiq implementó una estrategia multimodelo, alineando la selección del modelo con las demandas de la tarea. Los modelos de lenguaje pequeños Granite se encargaban de las tareas rutinarias de cumplimiento, como la coincidencia y el formato de plantillas.
La arquitectura modular de la solución, que incluye API y puntos de integración prediseñados con IBM watsonx Orchestrate, permitió que los conocimientos jurídicos fluyeran hacia sistemas empresariales como plataformas de CRM y RR. HH. Dynamiq consiguió crear una solución adaptada a los profesionales jurídicos con la ayuda de las ofertas de IA de IBM, seguras y escalables.
El agente de IA de Dynamiq transformó las operaciones jurídicas al brindar a los equipos un acceso más rápido al conocimiento crítico, reducir las tareas repetitivas y permitir una mejor toma de decisiones estratégicas.
Las capacidades clave de la herramienta de IA incluyen:
Ahora, los equipos jurídicos pueden identificar rápidamente la información relevante, señalar el lenguaje que puede suscitar preocupaciones normativas y detectar desviaciones de las políticas internas. La IA sintetiza los conocimientos de los documentos para responder a las consultas jurídicas con rapidez y precisión.
El agente de IA también automatiza los flujos de trabajo: enruta los documentos para su aprobación y escala los casos complejos para su revisión humana. Este cambio permite a los departamentos jurídicos pasar de una postura reactiva a una proactiva, lo que les ayuda a seguir el ritmo del crecimiento del negocio y, al mismo tiempo, mejorar la precisión y el cumplimiento.
Dynamiq, un IBM® Business Partner, es una plataforma empresarial que permite a las organizaciones crear, implementar y gestionar rápidamente agentes de IA y flujos de trabajo personalizados. Su creador visual de agentes low-code permite a los equipos aprovechar sus datos de forma segura mientras reducen costes y aceleran el tiempo de obtención de valor.
