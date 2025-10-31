Dynamiq recurrió a la pila de IA avanzada de IBM, incluidos el lakehouse de datos de IBM® watsonx.data, los modelos fundacionales IBM® Granite y la plataforma IBM watsonx Orchestrate, para potenciar su solución. Crearon un agente jurídico con IA en la plataforma IBM® watsonx para transformar el caos documental en una base de conocimiento estratégica.

En esencia, watsonx.data servía como plataforma unificada para consumir, organizar y recuperar miles de contratos, informes de cumplimiento y documentos normativos.

Para optimizar el rendimiento y el coste, Dynamiq implementó una estrategia multimodelo, alineando la selección del modelo con las demandas de la tarea. Los modelos de lenguaje pequeños Granite se encargaban de las tareas rutinarias de cumplimiento, como la coincidencia y el formato de plantillas.

La arquitectura modular de la solución, que incluye API y puntos de integración prediseñados con IBM watsonx Orchestrate, permitió que los conocimientos jurídicos fluyeran hacia sistemas empresariales como plataformas de CRM y RR. HH. Dynamiq consiguió crear una solución adaptada a los profesionales jurídicos con la ayuda de las ofertas de IA de IBM, seguras y escalables.

