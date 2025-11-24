¿Qué son los datos erróneos?

Los datos erróneos son la antítesis de los datos correctos. Mientras que los datos de alta calidad promueven el crecimiento y la innovación, los datos de mala calidad ralentizan el progreso.

Las organizaciones se basan en los datos para tomar decisiones informadas, obtener perspectivas útiles y hacer previsiones sobre sus operaciones internas y la experiencia de los clientes. Las decisiones basadas en datos erróneos pueden provocar oportunidades perdidas, ineficiencias operativas y reputaciones dañadas. En sectores como las finanzas o la sanidad, donde los datos ayudan a tomar decisiones importantes, los datos erróneos pueden tener un impacto grave o incluso catastrófico.

Pensemos en un estudio clínico que contenga datos de pacientes incoherentes. Los investigadores tendrían dificultades para comparar los resultados, lo que podría retrasar el desarrollo de posibles tratamientos. En el ámbito financiero, los datos inexactos o incompletos pueden acarrear elevados costes de cumplimiento normativo. Informes financieros inexactos pueden conllevar violaciones de normativas como la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), que puede conllevar multas de hasta 1 millón de dólares y hasta 10 años de prisión.

Los riesgos de los datos erróneos aumentan en el contexto de la inteligencia artificial. Cuando modelos de IA o ML se entrenan con datos inexactos, incoherentes o sesgados, sus resultados reflejan esos errores. Para ayudar a maximizar las inversiones en IA y ML, las organizaciones deben asegurarse de que sus datos estén preparados para la IA.

Unity Technologies es un ejemplo primordial de las consecuencias de los datos erróneos en la IA y el ML. En 2022, el algoritmo de emplazamiento publicitario de la empresa de videojuegos ingirió datos erróneos de un gran cliente. El rendimiento del algoritmo se vio afectado hasta el punto de que tuvieron que reconstruirlo. El incidente contribuyó a una caída del 37 % en las acciones de Unity y a un impacto estimado de 110 millones de dólares en el negocio.

Por otro lado, unos datos correctos y precisos pueden ser una bendición para las iniciativas de IA. Una investigación del IBM Institute for Business Value descubrió que las organizaciones con datos fiables obtuvieron casi el doble de retorno de la inversión de sus capacidades de IA. En resumen: los buenos datos son una prioridad innegociable para cualquier estrategia basada en datos o en IA.