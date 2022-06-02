El hecho de que los datos erróneos cuesten a las empresas millones de dólares cada año ya es bastante malo, y que muchas empresas ni siquiera se den cuenta de ello porque no miden el impacto es potencialmente aún peor. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede arreglar algo de lo que usted no es completamente consciente?

Adelantarse a los problemas de datos erróneos requiere observabilidad de los datos, que abarca la capacidad de comprender el estado de los datos en sus sistemas. La observabilidad de los datos es la única forma en que las organizaciones pueden comprender verdaderamente no solo el impacto de cualquier dato erróneo, sino también sus causas, ambas imprescindibles para solucionar la situación y frenar su impacto.

También es importante integrar la observabilidad de los datos en cada punto posible con el objetivo de encontrar problemas antes en la cadena de trabajo, en lugar de más tarde, porque cuanto más avanzan esos problemas, más difíciles (y más costosos) son de solucionar.

Y lo que es más importante, esta observabilidad debe ser un imperativo para los líderes del equipo directivo, ya que los datos erróneos pueden afectar gravemente a los ingresos de la empresa (pregúntele a Unity y X). Hacer de la observabilidad de los datos una prioridad para el equipo directivo ayudará a la organización entera, no solo a los equipos de datos, a unirse a esta iniciativa tan importante y a garantizar que se convierte en responsabilidad de todos.

Este enfoque en la observabilidad de los datos de extremo a extremo puede, en última instancia, ayudar a:

Identificar los problemas de datos en una fase temprana del pipeline de datos para detener su impacto en otras áreas de la plataforma y/o el negocio





del pipeline de datos para detener su impacto en otras áreas de la plataforma y/o el negocio Localizar los problemas de datos más rápido después de la ventana emergente para ayudar a llegar a soluciones más rápido





después de la ventana emergente para ayudar a llegar a soluciones más rápido Comprender el alcance de los problemas de datos que existen para obtener una imagen completa del impacto en el negocio

A su vez, esta visibilidad puede ayudar a las empresas a recuperar más ingresos más rápido al tomar las medidas necesarias para mitigar los datos erróneos. Esperemos que el resultado final sea una solución antes de que los problemas acaben costando millones de dólares. Y la única manera de que eso suceda es que todos, empezando por el equipo directivo, prioricen la observabilidad de los datos.

Más información sobre la plataforma de observabilidad continua de los datos de IBM® Databand y cómo ayuda a detectar incidentes de datos antes, resolverlos más rápido y ofrecer datos más fiables a la empresa. Si está listo para profundizar, solicite una demostración hoy mismo.