¿Qué es la adquisición de datos?

La adquisición de datos es el proceso de obtención de datos de diversas fuentes mediante diferentes métodos. Supone un paso crucial en el proceso de ingesta de datos, al que siguen la validación, la transformación y la carga de datos.



Los fundamentos empresariales modernos, como la toma de decisiones basada en datos, el análisis de datos y la inteligencia artificial (IA), dependen todos de la disponibilidad de grandes cantidades de datos de calidad. La adquisición de datos permite recuperar la información necesaria para tomar estas decisiones y desarrollar estas tecnologías. Aunque el concepto pueda parecer sencillo, la adquisición de datos puede resultar compleja, especialmente en la era del big data.

Los conjuntos de datos actuales son enormes y complejos. Pueden abarcar terabytes o petabytes, presentarse en formatos estructurados o no estructurados y proceder de diversas fuentes. Estas complejidades presentan desafíos en torno a la gestión de volúmenes de datos, el gobierno y seguridad a lo largo del proceso de adquisición.

Sin embargo, cuando se realiza de manera eficaz, el proceso de adquisición de datos puede convertirse en una fuente de información de alta calidad para iniciativas estratégicas. De hecho, un estudio de Harvard Business Review reveló que las organizaciones que aprovechan con éxito el big data y la IA superan a sus competidores en métricas empresariales clave, como la eficiencia operativa, el crecimiento de los ingresos y la experiencia del cliente.1