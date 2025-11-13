¿Qué es el procesamiento de flujos?

Imagínese monitorizar las constantes vitales de un paciente, pero solo comprobar los datos cada pocas horas: los proveedores médicos pasarían por alto cambios críticos que requieren una actuación inmediata.

Las organizaciones de todos los sectores se enfrentan a riesgos similares cuando operan únicamente con un proceso de datos diferido o por lotes. Para actuar con rapidez y precisión, necesitan acceder a la información en el momento en que se produce. Los sistemas de procesamiento de flujos satisfacen esta necesidad al consumir y analizar datos de forma continua y en tiempo real, reduciendo la latencia inherente a las cargas de trabajo programadas de extracción, transformación y carga (ETL) por lotes.

Mediante el proceso en tiempo real de datos procedentes de sistemas distribuidos en entornos híbridos y multinube (como bases de datos relacionales, data lakes, colas de mensajes, dispositivos IoT y aplicaciones empresariales), el procesamiento de flujos ayuda a las organizaciones a crear una visión más unificada y casi en tiempo real de los datos operativos. Esto respalda casos de uso como la detección de anomalías, la prevención del fraude, la tarificación dinámica y la personalización en tiempo real.



El procesamiento de flujos también es cada vez más importante para escalar iniciativas de IA que dependen de datos actualizados continuamente. A medida que crecen los volúmenes de datos y la complejidad de los modelos, la infraestructura de datos empresarial debe ser capaz de gestionar un alto rendimiento y escalar rápidamente en entornos distribuidos.

Una investigación del IBM® Institute for Business Value muestra que aproximadamente la mitad de las organizaciones encuestadas están dando prioridad a la optimización de la red, un proceso de datos más rápido y la computación distribuida para dar soporte a las cargas de trabajo modernas. Sin la capacidad de procesar y entregar datos de gran volumen en tiempo real, las organizaciones corren el riesgo de obtener perspectivas con mayor lentitud, una precisión reducida de los modelos y la pérdida de oportunidades para obtener una ventaja competitiva.