La ingeniería de datos con en IA agéntica consiste en implementar agentes de inteligencia artificial (IA) con el fin de mejorar y acelerar la creación y el mantenimiento de sistemas que recopilan y analizan datos.

Como su nombre indica, la ingeniería de datos con IA agéntica es la fusión de la ingeniería de datos y la IA agéntica. La primera es la práctica de desarrollar y mantener la infraestructura de datos y los pipelines de datos que son parte integral de la gestión de datos.

Este último se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que pueden lograr objetivos específicos con una supervisión humana limitada. En un marco de sistemas multiagente, las subtareas realizadas por múltiples agentes de IA (modelos de machine learning que imitan la toma de decisiones humana) se coordinan mediante orquestación de IA.

En ingeniería de datos, los agentes de IA pueden llevar a cabo procesos de resolución de problemas en varios pasos, fundamentales para garantizar la disponibilidad de datos de alta calidad para los casos de uso de la empresa. Estos procesos incluyen el diseño de pipelines de datos y la ejecución de tareas críticas de proceso de datos, como realizar transformaciones de datos y detectar problemas de datos.

También conocida como ingeniería de datos agéntica, la ingeniería de datos de IA agéntica puede reducir significativamente la carga de trabajo de los equipos de ingeniería de datos y, al mismo tiempo, optimizar el rendimiento de los pipelines de datos. Además, la ingeniería de datos de IA agéntica puede capacitar a los usuarios empresariales para acceder y obtener perspectivas a partir de datos empresariales incluso si carecen de habilidades técnicas.