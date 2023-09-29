¿Qué es AWS Lake Formation?

¿Qué es AWS Lake Formation?

AWS Lake Formation es un servicio que facilita la configuración de un data lake seguro en un tiempo mínimo.

Cada vez son más las empresas que se trasladan al data lake porque es flexible, económico y mucho más fácil de usar que un almacén de datos. No está limitado a formatos propietarios ni tiene que ingerir todos sus datos en una tecnología patentada.

A medida que más empresas aprovechan el data lake, la seguridad se vuelve aún más importante porque hay más personas que necesitan acceso a esos datos y desea poder controlar quién ve qué.

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Beneficios

AWS Lake Formation puede ayudar a abordar la seguridad en el data lake. Para los usuarios de Amazon S3, se trata de una integración fluida que le permite establecer políticas de seguridad granulares en sus datos. AWS Lake Formation le ofrece tres capacidades clave:

1. Cree data lakes rápidamente: en días, no meses. Puede mover, almacenar, actualizar y catalogar sus datos más rápido, además de organizar y optimizar automáticamente sus datos.

2. Simplifique la gestión de la seguridad: puede definir y aplicar de forma centralizada las políticas de seguridad, gobierno y auditoría.

3. Facilite el descubrimiento y el uso compartido de los datos: catalogue todos los activos de datos de su empresa y comparta fácilmente conjuntos de datos entre consumidores.

Si actualmente utiliza AWS S3 o está planeando hacerlo, le recomendamos que eche un vistazo a AWS Lake Formation como una forma sencilla de obtener políticas de seguridad en su data lake. Como parte de su pila, también necesitará un motor de consulta que le permita obtener análisis en su data lake. El motor más popular para ello es Presto, un motor de consulta SQL de código abierto creado para el data lake.

Hemos conseguido que sea sencillo dar los primeros pasos con esta pila: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Ofrecemos SaaS para Presto con integraciones listas para usar con S3 y Lake Formation, para que pueda obtener una pila completa de análisis de data lake en cuestión de horas.

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