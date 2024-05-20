¿Qué es un mercado de datos?

Un mercado de datos es una plataforma en línea donde los proveedores de datos y los consumidores pueden enumerar, comprar e intercambiar datos. En estos escaparates digitales, los proveedores pueden promocionar, gestionar y vender sus datos de forma eficiente, mientras que los consumidores pueden explorar, comparar y adquirir diversos conjuntos de datos a través de una interfaz de autoservicio y fácil manejo.
Aunque los mercados de datos se orientan principalmente hacia el exterior, también existen mercados internos o intercambios de datos, que pueden centrarse en el intercambio de datos internos y externos para proporcionar una plataforma centralizada para las necesidades de datos de una organización. Las funciones avanzadas de búsqueda y filtrado ayudan a los usuarios a encontrar datos relevantes que se adaptan a sus requisitos específicos. Normalmente alojadas en servicios en la nube, estas plataformas permiten a los productores de datos cargar fácilmente sus conjuntos de datos.
Históricamente, solicitar ese acceso a datos externos implicaba ponerse en contacto con múltiples proveedores, negociar contratos y gestionar transferencias de datos complejas. El auge del big data ha convertido los mercados de datos en una necesidad para las empresas modernas que buscan hacer que los datos sean más accesibles y utilizables para la innovación. Organizaciones de diversos sectores entienden que los datos que recopilan y generan no son sólo un subproducto de las operaciones, sino un activo valioso que puede utilizarse para obtener ventajas competitivas.
Las empresas utilizan datos para mantener y ampliar sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, las grandes cadenas minoristas utilizan datos para gestionar el inventario de forma más eficiente, predecir tendencias de ventas y optimizar la logística. Los gigantes tecnológicos analizan los datos de los usuarios para mejorar las características de los productos y orientar la publicidad de forma más eficaz. A medida que maduran las capacidades de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA), los datos internos de las organizaciones no son suficientes para crear modelos precisos y relevantes, lo que impulsa la necesidad de acceder a datos externos.
Estos datos externos proceden de ecosistemas de intercambio como programas gubernamentales de datos abiertos, datos de sensores de ciudades inteligentes, intercambios de datos urbanos y proveedores de datos comerciales de terceros. La aparición de mercados de datos brinda a las organizaciones acceso a los datos necesarios para tomar decisiones informadas, mejorar la inteligencia empresarial y aplicar modelos de IA y ML.
El auge de las tecnologías de análisis de big data, como el Internet de las cosas (IoT), la IA, el deep learning y el ML, ha aportado un nuevo valor a los datos de las organizaciones. Las plataformas de intercambio de datos han agilizado el proceso de adquisición de datos, facilitando más que nunca el acercamiento entre compradores y vendedores, de forma similar a los vendedores de un mercadillo, pero de datos.
Los mercados de datos aportan tres ventajas clave:
Los datos externos se utilizan para optimizar los modelos predictivos, abordar las debilidades de seguridad, aumentar la eficiencia y maximizar el retorno de la inversión. El término "datos externos" hace referencia a los datos que se originan fuera de una organización, a diferencia de los datos internos, que se generan a partir de las propias operaciones y transacciones de la empresa. Los datos externos son un activo valioso para las organizaciones porque complementan los datos internos, aportan un contexto más amplio y permiten obtener perspectivas que podrían no haber sido accesibles con las limitaciones de los datos internos.
La monetización continua de los datos ha allanado el camino para los datos como servicio (DaaS), lo que permite a las organizaciones crear un flujo de ingresos escalable a partir de sus activos de datos. En un mercado de datos, los proveedores enumeran sus productos de datos, fijan precios y proporcionan la información necesaria para la transferencia de datos. Los consumidores pueden buscar, comprar y utilizar datos casi de inmediato, lo que reduce el coste y la complejidad de la obtención de datos y facilita la toma de decisiones basada en datos.
El acceso a las recopilaciones de datos no debe comprometer la protección de los datos. Los participantes deben cumplir todas las leyes y normas éticas aplicables en relación con la recopilación de información personal. Los proveedores de datos deben cumplir con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la California Consumer Privacy Act (CCPA).
A nivel mundial, los mercados de datos deben navegar por diversos entornos regulatorios, lo que puede plantear desafíos para las operaciones multinacionales. Las plataformas de mercado de datos deben ser adaptables, abiertas y cumplir con las leyes locales de protección de datos, que pueden diferir significativamente de un país a otro.
Para prosperar, un mercado de datos debe priorizar varios elementos clave. Entre ellos figuran:
Implementar controles de validación y procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar que los datos sean precisos y utilizables.
Establecer protocolos de seguridad sólidos para proteger los datos confidenciales y cumplir con las leyes de privacidad mundiales.
Proporcionar una interfaz de autoservicio intuitiva con funciones de búsqueda avanzadas para ayudar a los usuarios a encontrar los conjuntos de datos que necesitan.
Procesamiento seguro de las transacciones, incluidas las licencias de datos y los sistemas de pago, con acuerdos de licencia claros que definan derechos, restricciones y obligaciones.
Los mercados de datos internos permiten descubrir y acceder fácilmente a datos reutilizables listos para la empresa para dominios y casos de uso específicos. Estos mercados aceleran la monetización interna de los datos al simplificar el descubrimiento de productos de IA y datos de alta calidad, lo que permite a los usuarios centrarse más en generar ideas que en gestionar datos.
Los mercados internos de datos son cada vez más populares dentro de las grandes organizaciones y empresas que generan y utilizan cantidades sustanciales de datos. Creados para mejorar el intercambio, el descubrimiento y la utilización de datos, estos mercados rompen los silos de datos y democratizan el acceso, garantizando que todos los usuarios autorizados puedan seleccionar rápida y eficazmente los datos apropiados para sus proyectos. Este enfoque no sólo conduce a altas tasas de conversión debido a la especificidad de los casos de uso, lo que significa que las búsquedas y solicitudes de datos resultan en una transacción exitosa, sino que también promueve un enfoque más integrado para el manejo de datos dentro de la organización.
Al agilizar el intercambio de datos en toda la organización y facilitar la búsqueda simplificada de datos, los mercados internos mejoran la eficacia organizativa y fomentan una cultura de transparencia y colaboración. Implementan marcos de gobierno estrictos con las barreras necesarias para garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y las normas legales. Este marco apoya el intercambio en toda la organización de productos de datos procedentes de diversos entornos, lo que agiliza la incorporación, el intercambio, el descubrimiento y el consumo de productos de datos.
Los mercados de datos internos suelen destacar por el uso de soluciones no patentadas que se integran a la perfección con múltiples pilas tecnológicas, lo que evita la dependencia de un proveedor y garantiza la flexibilidad en las operaciones de datos. Esta elección estratégica respalda una infraestructura de gestión de datos versátil y adaptable, necesaria para entornos comerciales en constante cambio.
Al proporcionar acceso a una amplia gama de conjuntos de datos, los mercados de datos ayudan a las empresas a ir más allá de sus capacidades internas de recopilación de datos. La diversidad de datos conduce a soluciones diversas y el acceso a una gran cantidad de datos ayuda a desbloquear nuevas perspectivas y enfoques. Los conjuntos de datos exhaustivos son necesarios para impulsar la investigación y el desarrollo y ayudar a las empresas a idear soluciones novedosas a retos complejos. Además, la variada naturaleza de los datos disponibles permite a las organizaciones obtener información que los datos internos podrían no haber facilitado.
Los mercados de datos allanan el terreno de juego, especialmente para las entidades más pequeñas que, de otro modo, no podrían permitirse o acceder a datos de alta calidad. Al democratizar los datos, estas plataformas fomentan la competencia y rompen las barreras tradicionales de la industria, lo que conduce a mejores productos y servicios en varios sectores. Este acceso es transformador para las startups y las medianas empresas, ya que les permite desafiar a las corporaciones más grandes e innovar a escala.
Con contribuciones de numerosas fuentes, los mercados de datos ofrecen una gran cantidad de datos de alta calidad que se actualizan y amplían constantemente. Esta variedad no solo amplía el alcance del análisis, sino que también mejora la precisión y fiabilidad de los conocimientos, que son cruciales para tomar decisiones informadas. Un panorama de datos más rico significa que las empresas pueden obtener análisis más detallados y precisos.
El proceso de adquisición de datos a menudo puede ser engorroso e ineficiente. Los mercados de datos agilizan este proceso proporcionando una ubicación centralizada donde las organizaciones pueden encontrar y obtener rápidamente los datos que necesitan. Esta eficiencia no sólo ahorra tiempo sino que también reduce los dolores de cabeza logísticos asociados con los métodos tradicionales de obtención de datos.
El acceso a una gama más completa de datos permite a las organizaciones tomar decisiones informadas. Tanto si se trata de analizar las tendencias del mercado, comprender el comportamiento de los consumidores u optimizar la eficiencia operativa, los mercados de datos dotan a las empresas de la inteligencia necesaria para orientar sus estrategias y mejorar sus resultados.
El ecosistema del mercado de datos está compuesto por diversas partes interesadas, cada una de las cuales desempeña un papel crucial en la funcionalidad y la eficacia del mercado. Comprender estas funciones ayuda a aclarar cómo fluyen los datos desde la creación hasta el consumo, garantizando que todos los participantes puedan operar en un entorno seguro y regulado.
Los proveedores de datos son organizaciones o individuos que suministran activos de datos para su consumo. Estos proveedores pueden ser desde organizaciones sanitarias que ofrecen datos anónimos de pacientes, que las empresas farmacéuticas y los investigadores de medicamentos pueden utilizar, hasta agregadores, intermediarios e instituciones de investigación que recopilan y distribuyen datos valiosos. Los usuarios particulares que generan datos a través de dispositivos personales o aplicaciones también contribuyen significativamente al ecosistema, proporcionando conjuntos de datos únicos que podrían no ser accesibles a través de canales institucionales más amplios.
Los consumidores de datos son organizaciones o individuos que buscan conjuntos de datos específicos para diversos fines, como análisis, proyectos de IA, investigación o mejora de la inteligencia empresarial. Los consumidores confían en la calidad y pertinencia de los datos para fundamentar sus decisiones estratégicas, impulsar la innovación y mantener ventajas competitivas en sus respectivos campos. La diversidad de los consumidores de datos refleja la amplia aplicabilidad de los datos en diferentes sectores, desde los servicios financieros que buscan mejorar la gestión de riesgos a través del análisis predictivo, hasta las empresas de marketing que buscan refinar la segmentación de los consumidores y las estrategias de orientación.
Los operadores de plataformas son los arquitectos y cuidadores de los mercados de datos. Desarrollan, mantienen y operan las plataformas, proporcionando la infraestructura y las medidas de seguridad necesarias. Estos operadores garantizan el buen funcionamiento del mercado, apoyando las interacciones entre proveedores de datos y consumidores. Sus responsabilidades incluyen gestionar el marco tecnológico que respalda las transacciones de datos, garantizar la integridad de los datos y mantener la seguridad del sistema contra posibles infracciones.
Muchos mercados de datos están supervisados por autoridades de gobierno de datos u organismos reguladores que establecen políticas, estándares y requisitos de cumplimiento para el intercambio y el uso de datos. Estas autoridades son importantes para salvaguardar los datos dentro del mercado, garantizar que todas las transacciones cumplen las normas legales y éticas y mantener la confianza de los usuarios. Desempeñan un papel fundamental en la aplicación de leyes de protección de datos como el RGPD en Europa y la CCPA en California, que dictan cómo deben manejarse y protegerse los datos.
La interacción entre los participantes es fundamental para el funcionamiento del mercado. Los proveedores de datos deben garantizar que sus conjuntos de datos son precisos y cumplen las normas de privacidad, lo que permite a los operadores de plataformas alojar y facilitar los intercambios de datos con confianza. Sin embargo, los consumidores de datos confían en la solidez de las medidas de seguridad de la plataforma y en la integridad de su gobierno de datos para utilizarlos de forma segura y eficaz. Mientras tanto, las autoridades de gobierno monitorizan estas interacciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios e interviniendo cuando es necesario para resolver cualquier problema de cumplimiento.
Los mercados de datos abastecen a un amplio espectro de industrias, cada una de las cuales contribuye a una diversa gama de categorías de datos. Comprender estos tipos de datos ayuda a las organizaciones y a las personas a identificar los conjuntos de datos específicos que necesitan para fundamentar sus decisiones, potenciar los análisis o impulsar las estrategias empresariales.
Desde la comprensión de datos demográficos y empresariales hasta el análisis de tendencias de mercado y datos geoespaciales, las plataformas de mercado satisfacen una amplia gama de necesidades. Los mercados e intercambios de datos también ofrecen registros de transacciones, información sobre redes sociales y datos de sensores de dispositivos conectados, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas, realizar análisis y optimizar estrategias en diversos sectores. Los datos públicos y extraídos de la web añaden otra capa, proporcionando información valiosa sobre la opinión pública, la investigación de mercado y el desarrollo de políticas.
Los mercados de datos están diseñados para respaldar el comercio de datos, confiando en la dinámica de la oferta y la demanda para operar de manera eficiente. Estas plataformas emplean diversas funciones sofisticadas que agilizan todo el proceso de transacción de datos, garantizando que los datos puedan compartirse fácilmente, acceder a ellos y gestionarse de forma segura.
El primer paso para que los datos estén disponibles en un mercado es la productización de datos. Este proceso implica el desarrollo, la gestión del flujo de trabajo y el mantenimiento de productos de datos listos para su compra. Garantiza que los conjuntos de datos se empaqueten de forma que sean accesibles y valiosos para los compradores potenciales, mejorando la utilidad de los datos.
Para ayudar a los usuarios a localizar con eficacia los datos exactos que necesitan, los mercados de datos cuentan con sólidas herramientas de búsqueda de datos. Estas herramientas incluyen una biblioteca de búsqueda completa con pantallas detalladas de metadatos, que ayudan a los usuarios a identificar y acceder rápida y fácilmente a los conjuntos de datos deseados. Esta capacidad es vital para maximizar la utilidad de los activos de datos disponibles en el mercado.
Las API desempeñan un papel decisivo en la gestión del acceso a los productos de datos. Junto con las integraciones de control de acceso y otras tecnologías, las API garantizan que los usuarios autorizados puedan acceder a los datos de manera segura y fiable. Esta tecnología facilita la interacción fluida entre proveedores y consumidores de datos, apoyando diversos casos de uso, desde la investigación académica a la inteligencia empresarial.
Las funciones de monetización de datos permiten a los proveedores conceder licencias y vender sus productos de datos de forma eficaz. Al proporcionar las herramientas necesarias para ejecutar transacciones, como pasarelas de pago y acuerdos de licencia, los mercados hacen posible que los proveedores de datos generen ingresos a partir de sus activos de datos. Esto no solo beneficia a los proveedores, sino que también contribuye al crecimiento del mercado al atraer una amplia gama de ofertas de datos.
Las capacidades de integración de datos permiten la transmisión y recepción fluidas de datos entre diversas fuentes y plataformas. Esta característica garantiza que los mercados de datos puedan operar dentro de un ecosistema tecnológico más amplio, integrándose con diferentes bases de datos, servicios en la nube y herramientas de análisis. Apoya la escalabilidad de las operaciones de datos, lo que permite que tanto los compradores como los vendedores de datos intercambien información de manera eficiente y segura.
Para mantener su utilidad y fiabilidad, los mercados de datos deben adherirse a las mejores prácticas en gestión de datos:
Calidad de los datos: garantizar la precisión, coherencia, integridad y puntualidad de los datos es fundamental.
Procedencia de los datos: es esencial comprender quién creó los datos, cómo se recopilaron y si se han anonimizado o desidentificado para proteger la privacidad.
Gobierno y cumplimiento: los datos deben cumplir con los estándares legales y regulatorios, lo que requiere medidas de seguridad sólidas, incluido el almacenamiento seguro y el acceso controlado.
Reputación del mercado: la implementación de controles de calidad, las revisiones de los usuarios y la facilitación de la resolución de disputas ayudan a mantener la integridad de un mercado.
Verificación y validación: los datos deben someterse a pruebas rigurosas de precisión y relevancia antes de su integración en el mercado.
Asociaciones con proveedores: las relaciones sólidas con los proveedores de datos mejoran la comprensión de las limitaciones y usos de los datos, lo que garantiza que los datos permanezcan actualizados y relevantes.
Sin dependencia del proveedor: garantizar que la tecnología y las políticas del mercado admitan una fácil integración con múltiples proveedores y sistemas, lo que evita la dependencia de un único proveedor y permite flexibilidad en la elección del proveedor y las actualizaciones tecnológicas.
Los mercados de datos varían en estructura y propósito, atendiendo a las diferentes necesidades de los usuarios y niveles de sensibilidad de los datos. Comprender estas variaciones ayuda a elegir el mercado adecuado para necesidades de datos específicas.
Cualquier persona puede acceder a los mercados públicos de datos en cualquier momento a través de un enlace público. Ofrecen una amplia gama de datos de varios proveedores y están sujetos a un nivel de confianza diferente en comparación con los mercados internos. Los proveedores de los mercados públicos deben asegurarse de que los datos compartidos sean seguros y cumplan con las leyes reguladoras pertinentes. Los usuarios deben esperar acuerdos y restricciones de nivel de servicio basados en el gobierno local que puedan afectar al acceso y al uso de los datos.
Los mercados de datos privados o personales responden a las demandas de los consumidores de privacidad y control sobre sus datos personales. Estos mercados permiten compensar a las personas por compartir datos como el comportamiento en línea o la información de ubicación, a menudo a cambio de cupones o tarjetas de regalo. Estos datos son valiosos para conocer los movimientos y comportamientos de la población, lo que puede ser crucial en caso de catástrofes o pandemias.
Un mercado de datos híbrido integra funciones de los mercados públicos y privados. Ofrece una plataforma flexible en la que algunas partes de los datos son de acceso público, mientras que los datos más sensibles o valiosos permanecen restringidos y sólo se puede acceder a ellos a través de un enlace privado. Esta configuración permite el acceso controlado al producto de datos para los consumidores de datos internos y externos. Por ejemplo, un conjunto de datos grande puede estar totalmente disponible dentro de una organización, mientras que los usuarios externos solo pueden acceder a un subconjunto, según los acuerdos de licencia que controlan los diferentes niveles de acceso de los usuarios.
Los mercados de datos multicapa atienden tanto a consumidores de datos internos como externos, pero proporcionan un acceso regulado basado en los "niveles" o "capas" de los datos. Estas capas pueden incluir datos sin procesar, procesados o derivados que han sido agregados, transformados o enriquecidos de alguna manera para su oferta externa. Este tipo de mercado suele requerir una arquitectura compleja debido a la necesidad de una mayor seguridad, control de acceso y permisos basados en roles que deben gestionarse con cada transacción.
Los mercados de datos B2B (de empresa a empresa) están diseñados para el intercambio de datos entre organizaciones, a menudo bajo modelos que exigen un pago por la inclusión de datos o que sólo permiten obtener ganancias cuando se venden los datos. Estos mercados son atractivos para las organizaciones que buscan datos exclusivos de calidad analítica y conjuntos de datos sofisticados, con API que facilitan la integración.
Los mercados de datos de IoT están surgiendo a medida que las organizaciones aprovechan cada vez más los datos de una gama cada vez mayor de dispositivos de IoT. Estos mercados integran flujos mundiales de información, adaptando las organizaciones a los comportamientos de los consumidores, las tendencias de Internet y los avances tecnológicos. A menudo cuentan con modelos de precios flexibles, como opciones de pago por hora, lo que los hace relativamente accesibles.
Los mercados de datos abiertos proporcionan datos disponibles públicamente a los que cualquiera puede acceder. Un ejemplo es el sitio web estadounidense data.gov, que agrega datos del gobierno para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Estos mercados son fundamentales para fomentar el acceso abierto a los datos de la Administración y apoyar el compromiso cívico y la innovación.
Navegar de manera efectiva por un mercado de datos requiere un enfoque estructurado que se alinee con la estrategia de datos de la organización y los estándares de cumplimiento. Esta es una guía paso a paso sobre cómo las organizaciones pueden comprometerse con los mercados de datos para maximizar sus esfuerzos de adquisición de datos:
El primer paso para cualquier organización es comprender claramente sus necesidades de datos. Esto implica identificar los requisitos de datos específicos que respaldan los objetivos comerciales y mejoran los procesos de toma de decisiones. Entender estas necesidades ayuda a limitar la búsqueda a los conjuntos de datos más relevantes, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos.
Cambiar de proveedor de datos puede resultar difícil y costoso. Evitar el bloqueo de proveedores promueve la flexibilidad en las estrategias de abastecimiento de datos. Priorizar los estándares de datos abiertos y evitar los sistemas propietarios ayuda a las organizaciones a mantener el control sobre sus datos.
Seleccionar un mercado de datos de confianza es importante. Las organizaciones deben buscar plataformas que sean conocidas por su fiabilidad, medidas de seguridad y comentarios positivos de los clientes. Un mercado de confianza no sólo proporciona datos de calidad, sino que también garantiza que las transacciones sean seguras y que las prácticas de tratamiento de datos cumplan las normas legales.
Una vez identificado un mercado adecuado, evalúe las credenciales y la reputación de los proveedores de datos dentro del mercado. Evaluar el historial del proveedor, los métodos de generación de datos y las reseñas de clientes anteriores puede dar una idea de su fiabilidad y de la calidad de los datos que ofrece.
Comprender la procedencia de los datos (de dónde proceden, cómo se han recopilado y si se han procesado o modificado) es esencial. Asegúrese de que los datos cumplen todas las leyes y normativas pertinentes, como el RGPD para los datos de ciudadanos de la UE, para evitar repercusiones legales.
La calidad de los datos es primordial. Evalúe la precisión, puntualidad, integridad y relevancia de los datos para garantizar que cumplan con los estándares de la organización. Los datos de alta calidad son cruciales para tomar decisiones informadas que impulsen el éxito empresarial.
La implementación de prácticas sólidas de gobierno de datos es esencial cuando se interactúa con los mercados de datos. El gobierno de datos garantiza que los datos adquiridos se gestionen de acuerdo con normas y políticas predefinidas a lo largo de su ciclo de vida en la organización.
Antes de integrar completamente los datos en sus sistemas, verifíquelos y valídelos para asegurarse de que se ajustan a sus requisitos y no contienen errores. Esto podría implicar análisis estadísticos, referencias cruzadas con datos existentes o realización de pruebas piloto para evaluar su impacto en los sistemas actuales.
Las necesidades y la calidad de los datos pueden cambiar con el tiempo, por lo que es importante monitorizar y actualizar continuamente los datos, así como las fuentes de las que se obtuvieron. Las actualizaciones y comprobaciones periódicas garantizan que los datos sigan siendo relevantes y útiles.
Los administradores de datos, que supervisan la gestión y custodia de los datos dentro de una organización, podrían tener consideraciones adicionales:
Garantice que los datos del mercado puedan integrarse perfectamente con los sistemas existentes sin comprometer la integridad de los datos ni causar interrupciones técnicas.
Analice la relación coste-beneficio de la compra frente al valor potencial derivado de los datos. Esto ayuda a tomar decisiones económicamente acertadas.
Gestione el ciclo de vida de los datos adquiridos desde su entrada hasta su eliminación, asegurándose de que sigan siendo conformes y relevantes durante todo su uso.
Mantener metadatos precisos y completos para apoyar eficazmente la usabilidad de los datos y las prácticas de archivo.
Respetar las normas éticas en el uso de los datos, garantizando que se utilicen de forma justa y responsable, especialmente los datos personales o sensibles.
Educar a los miembros de la organización sobre la importancia del cumplimiento de los datos, el uso ético y las buenas prácticas para utilizar los datos adquiridos.
Establezca y mantenga buenas relaciones con los proveedores de datos para garantizar un suministro fiable de datos de calidad y apoyo en caso de discrepancias o necesidades específicas de datos.
Manténgase informado sobre los aspectos legales del uso de los datos adquiridos, incluidos los términos de la licencia y cualquier restricción a su uso para evitar problemas legales.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.