¿Qué es un mercado de datos?

Aunque los mercados de datos se orientan principalmente hacia el exterior, también existen mercados internos o intercambios de datos, que pueden centrarse en el intercambio de datos internos y externos para proporcionar una plataforma centralizada para las necesidades de datos de una organización. Las funciones avanzadas de búsqueda y filtrado ayudan a los usuarios a encontrar datos relevantes que se adaptan a sus requisitos específicos. Normalmente alojadas en servicios en la nube, estas plataformas permiten a los productores de datos cargar fácilmente sus conjuntos de datos.

Históricamente, solicitar ese acceso a datos externos implicaba ponerse en contacto con múltiples proveedores, negociar contratos y gestionar transferencias de datos complejas. El auge del big data ha convertido los mercados de datos en una necesidad para las empresas modernas que buscan hacer que los datos sean más accesibles y utilizables para la innovación. Organizaciones de diversos sectores entienden que los datos que recopilan y generan no son sólo un subproducto de las operaciones, sino un activo valioso que puede utilizarse para obtener ventajas competitivas.

Las empresas utilizan datos para mantener y ampliar sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, las grandes cadenas minoristas utilizan datos para gestionar el inventario de forma más eficiente, predecir tendencias de ventas y optimizar la logística. Los gigantes tecnológicos analizan los datos de los usuarios para mejorar las características de los productos y orientar la publicidad de forma más eficaz. A medida que maduran las capacidades de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA), los datos internos de las organizaciones no son suficientes para crear modelos precisos y relevantes, lo que impulsa la necesidad de acceder a datos externos.

Estos datos externos proceden de ecosistemas de intercambio como programas gubernamentales de datos abiertos, datos de sensores de ciudades inteligentes, intercambios de datos urbanos y proveedores de datos comerciales de terceros. La aparición de mercados de datos brinda a las organizaciones acceso a los datos necesarios para tomar decisiones informadas, mejorar la inteligencia empresarial y aplicar modelos de IA y ML.