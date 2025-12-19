Como líder de datos, es muy consciente del poder de los datos para cambiar las reglas del juego y de las altas expectativas que se derivan de ello. Su organización depende de usted para convertir los datos en conocimientos fiables y accionables. Pero a medida que los datos aumentan en volumen y complejidad, los obstáculos que bloquean su camino hacia el éxito se multiplican con la misma rapidez.

Datos abrumadores

El volumen de datos no solo es grande, sino que también puede resultar inmanejable. Los datos llegan de todas partes, todo el tiempo. Y aunque más datos deberían significar más conocimientos, a menudo significan más ruido. Las señales valiosas quedan enterradas. Las decisiones importantes se retrasan. Además, es posible que no siempre sea fácil confiar en los datos de los que dispone.

Datos aislados

Ha sentido la frustración de saber que la respuesta está ahí fuera, en alguna parte, pero atrapada en un silo, oculta en un sistema o no disponible debido a un gobierno inconsistente. Cuando los datos están fragmentados, incluso las mejores herramientas y el talento tienen dificultades para ofrecer resultados.

Datos de baja calidad

Acceder a los datos es una cosa, confiar en ellos es otra. Los formatos inconsistentes, la falta de contexto y las fuentes obsoletas no solo desperdician tiempo, dinero y esfuerzo; dificultan la confianza en sus datos. Y sin confianza, la innovación se estanca.

Privacidad y seguridad de los datos

Un informe de IBM afirma que el coste medio de una vulneración de datos es de 4,44 millones de dólares en 2025. Dado que estos costes son tan elevados, cada decisión relacionada con los datos conlleva un riesgo enorme, especialmente en sectores muy regulados, como el financiero y el sanitario.

La inteligencia de datos le ayuda a abordar estos desafíos al convertir grandes volúmenes de datos fragmentados en conocimientos claros y accionables. Lo que es más importante, proporciona respuestas a algunas de las preguntas cruciales relacionadas con los datos.

¿Qué datos tiene la organización y por qué existen?

¿De dónde procedían estos datos y dónde residen?

¿Cómo se han transformado los datos a lo largo de su proceso?

¿Quién tiene acceso a estos datos?

¿Cómo se relacionan entre sí los conjuntos de datos?

¿Son los datos lo suficientemente fiables como para entrenar modelos de IA?

Al responder a estas preguntas, la inteligencia de datos ofrece a las organizaciones unos conocimientos más profundos de sus datos y de cómo derivar el máximo valor de ellos. Impulsa el análisis de autoservicio y apoya iniciativas clave, incluyendo la inteligencia empresarial y la IA generativa.