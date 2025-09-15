La IA a escala comienza con una base de datos sólida que le permite acceder, unificar, gestionar y proteger todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados, en la nube o en local. Al fin y al cabo, no hay nada genérico en su negocio, así que ¿por qué entrenar su IA con datos genéricos?
UFC e IBM colaboraron para equilibrar el análisis de datos a gran escala con una narrativa atractiva.
En el paddock, los datos fluyen más rápido que los propios coches. Ferrari e IBM se han asociado para ofrecer a los aficionados una experiencia digital que es "literalmente el día de la carrera en su bolsillo".
Existe la preparación de datos listos para la IA en teoría y existe la preparación de datos listos para la IA en la práctica. Los líderes de tecnología de USAA, Microsoft, AT&T y Lockheed Martin ofrecen conocimientos sinceros sobre cómo construir una base de datos que acelere la innovación.
Descubra la diferencia
Planifique su éxito
Rastree cada conocimiento
Vea lo que está en juego
Convierta sus pilotos de IA en IA a escala con datos controlados, accesibles y de alta calidad. Descubra cómo las soluciones de datos de IBM pueden ayudar a su organización a prosperar en la era de la IA.