Data Matters

Nuestro centro Data Matters cuenta con la característica de comentarios de expertos sobre cómo optimizar su activo de IA más valioso: sus datos únicos.

Los datos aislados son datos desperdiciados. Aprenda a unificar datos estructurados y datos no estructurados.

La calidad de su IA depende de la calidad de sus datos. Descubra cómo curarla y enriquecerla.

Las personas no utilizan una IA en la que no confían. Obtenga más información sobre el gobierno de la IA y la seguridad de los datos.

Un ROI más rápido comienza con una mejor gestión de datos

La IA a escala comienza con una base de datos sólida que le permite acceder, unificar, gestionar y proteger todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados, en la nube o en local. Al fin y al cabo, no hay nada genérico en su negocio, así que ¿por qué entrenar su IA con datos genéricos?

Casos de éxito

Inteligencia en el Octógono

UFC e IBM colaboraron para equilibrar el análisis de datos a gran escala con una narrativa atractiva.
La IA al volante

En el paddock, los datos fluyen más rápido que los propios coches. Ferrari e IBM se han asociado para ofrecer a los aficionados una experiencia digital que es "literalmente el día de la carrera en su bolsillo".
Los líderes de datos son realistas

Existe la preparación de datos listos para la IA en teoría y existe la preparación de datos listos para la IA en la práctica. Los líderes de tecnología de USAA, Microsoft, AT&T y Lockheed Martin ofrecen conocimientos sinceros sobre cómo construir una base de datos que acelere la innovación.

Blogs para líderes de datos

¿Qué hace que un agente de IA sea útil o perjudicial?

Seis pasos hacia decisiones de datos más inteligentes

Saque sus datos de la oscuridad

La brecha de gobierno que pone en riesgo a la IA

Dé el siguiente paso

Convierta sus pilotos de IA en IA a escala con datos controlados, accesibles y de alta calidad. Descubra cómo las soluciones de datos de IBM pueden ayudar a su organización a prosperar en la era de la IA.

