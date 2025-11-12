Los responsables de los datos se enfrentan a una nueva realidad dual: por un lado, están sometidos a la presión de proporcionar datos para iniciativas de IA y, por otro, deben garantizar que sus datos permanezcan seguros y fuera del alcance de los hackers. Desafortunadamente, la brecha entre el gobierno de la IA y la supervisión puede dejar esos datos expuestos.

El informe "Cost of a Data Breach" de IBM, de carácter anual, que analizó 600 organizaciones vulneradas en 17 sectores de todo el mundo, deja claro que esta brecha puede salir cara en términos de datos robados, interrupciones operativas y fuertes multas pagadas a los reguladores. Las vulneraciones de datos también pueden exponer a las empresas a daños reputacionales, erosión de la confianza entre los clientes y pérdida de clientes.

Para los directores de datos y otros líderes de datos, o cualquier otra persona responsable de la estrategia de datos, el gobierno y la creación de valor, esta investigación es una llamada de atención. Con la interrupción operativa que afecta al 31 % de las organizaciones estudiadas que han sido vulneradas, y el 60 % que experimentan compromisos directos de datos debido a ataques a la cadena de suministro y modelos de IA, los resultados son más que titulares. Son un plan de acción para los CDO.

La importancia de estas conclusiones va más allá de una cuestión de seguridad: representan un desafío de liderazgo estratégico. El CDO se sitúa en la intersección entre la innovación y el gobierno de datos, y es responsable de garantizar el poder transformador de la IA y de garantizar que la transformación no se produzca a costa de la confianza, el cumplimiento o la resiliencia.