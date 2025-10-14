Identifique las barreras y las lagunas



Una vez que haya definido sus objetivos y logrado el apoyo de los líderes, identifique las barreras que se oponen a la creación de una verdadera experiencia en la que primen los datos. Los silos a menudo impiden la Integración de datos, la gestión de datos y la eficiencia del flujo de trabajo. De hecho, el 81 % de los líderes de TI afirman que los silos de datos están obstaculizando sus esfuerzos de transformación digital2



Garantice un fácil acceso a datos



Los usuarios deben tener un acceso sin interrupciones a datos que arrojan excelentes resultados. No deberían preocuparse por dónde residen los datos o si están controlados y cumplen la normativa.



Aplique el pensamiento de diseño a la estrategia de datos



Un enfoque de pensamiento de diseño ayuda a descubrir los puntos débiles de la organización, lo que aporta valor estratégico en múltiples casos de uso, líneas de negocio y equipos individuales. Ayuda a generar resoluciones alcanzables a través de un ciclo continuo de observación, reflexión e iteración.

Evalúe el talento y las competencias



Asegúrese de que su organización ofrece formación continua para mantenerse al día con los avances de la IA y las TI. Una encuesta de IBM IBV reveló que el 85 % de los principales CDO están ampliando la formación, el 77 % están capacitando al personal interno y el 70 % están adquiriendo nuevos talentos para aumentar la alfabetización en datos en sus organizaciones.3

Priorice el gobierno



Mantenerse al tanto de los elementos de datos críticos y regulados es esencial para ejecutar sus sistemas sin errores de duplicación, búsquedas poco fiables o violaciones de la privacidad. Considere quién posee, gestiona y define sus políticas de datos, y si ese gobierno afecta a la seguridad, la privacidad o el cumplimiento. Asegúrese de que las partes adecuadas tengan los derechos de decisión necesarios, un marco de responsabilidad y recursos externos para gestionar los datos de manera efectiva.

