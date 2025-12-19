Toda organización necesita solucionadores de problemas. Me refiero a los operadores independientes, que desdeñan el tipo de cogimiento de la mano que afecta a las empresas ineficientes y tienen la suficiente confianza como para leer entre líneas. Cuando un software demuestra este tipo de inteligencia, decimos que "funciona". Cuando se trata de un empleado, decimos que "lo entiende".

Luego está el otro extremo del espectro, que se caracteriza por los aplazamientos, los retrasos y la indecisión. Estas ruedas chirriantes, que suelen ir un paso por detrás o actuar con información desactualizada, lo paralizan todo y provocan habitualmente una de las frases más frustrantes en el lenguaje de oficina: "ya lo haré yo".

Millones de agentes de IA (cosa de la que es consciente si está leyendo este blog) se crearán e implementarán en los próximos años. Según el IBM Institute for Business Value, el 70 % de los directivos encuestados afirman que la IA agéntica es fundamental para su estrategia futura. La pregunta es, ¿qué tipo de agentes está liberando: solucionadores de problemas o creadores de problemas?

La diferencia entre ambos se reduce a un enemigo familiar: los silos. Es muy tentador confirmar el sesgo optimista durante las condiciones ideales de la temporada piloto. Sin embargo, cuando llega el momento de la implementación en toda la empresa, la complejidad de las grandes empresas impide el progreso. Los flujos de trabajo enredados, el gobierno fragmentado y el acceso inconsistente a datos convierten a cada agente en un problema de mantenimiento. Lo que se suponía que iba a impulsar la productividad se convierte en un importante lastre para la misma. Podríamos llamarlo la ironía de la IA.

Para escalar, las organizaciones deben orquestar a todos sus agentes de forma holística, creando un elenco de colaboradores de IA gobernados de forma consistente que se integren fácilmente con las herramientas existentes. Cuando la orquestación funciona, los procesos se alinean, los silos se disuelven y el potencial de la IA se convierte en resultados reales. Aun así, la orquestación por sí sola no ganará la carrera de la IA. Los datos son el diferenciador. Es la fuerza que hace que todos sus agentes, no solo los casos de prueba POC, dominen su negocio y sean lo suficientemente fiables como para actuar de forma autónoma.

Al fin y al cabo, los datos genéricos conducen a una IA genérica que habla en el mismo tono monótono que sus competidores. O peor aún, los datos mal gestionados pueden convertir a la IA en una carga que propaga errores más rápido y más lejos que cualquier persona.

El mercado tardó demasiado en reconocer la importancia de preparar los datos para la IA, un descuido que ha provocado que el ROI esté por determinar y se manifiesta en una serie de estadísticas que demuestran que la mayoría de las organizaciones siguen estancadas en la temporada piloto. De hecho, solo el 5 % de las organizaciones encuestadas han integrado herramientas de IA en flujos de trabajo a escala, según un informe del MIT.