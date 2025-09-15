El gobierno y la seguridad no son solo barreras de seguridad. Son los motores que impulsan la IA a gran escala.
La seguridad y la protección de datos han sido prioridades durante mucho tiempo, pero el gobierno de la IA aún se está poniendo al día. A medida que aumentan las vulneraciones y la IA agéntica añade complejidad, la colaboración entre seguridad y gobierno ya no es opcional.
Descubra por qué un enfoque disciplinado de los datos y la IA que une a las personas, los procesos y la tecnología acelera la adopción, la innovación y el ROI.
dicen que la innovación tiene prioridad sobre la seguridad1
carecen de un elemento de seguridad, a pesar de que el 82 % de los ejecutivos afirman que son esenciales
carecen de políticas y procesos de gobierno para mitigar el riesgo de la IA2
El Banco do Brasil evolucionó su modelo de gobierno para fomentar la supervisión ética y la IA responsable.
Edward Calvesbert y Fariya Syed-Ali de IBM explican cómo hacer que los datos de difícil acceso sean fáciles de usar.
Scott Brokaw, de IBM, explica cómo mejorar la calidad de los datos mediante la curación y el enriquecimiento.
Nuestro centro Data Matters ofrece conocimientos de expertos sobre cómo optimizar su activo más valioso de IA: sus datos únicos.
Las ofertas más recientes de IBM permitirán a las organizaciones consumir,
gobernar y recuperar datos estructurados y datos no estructurados para que puedan escalar
una IA generativa precisa y eficaz.
1 Securing generative AI. IBM Institute for Business Value. 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap. IBM and Ponemon Institute. 2025.