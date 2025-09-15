Cree un marco de confianza unificado para los datos y la IA

El gobierno y la seguridad no son solo barreras de seguridad. Son los motores que impulsan la IA a gran escala.

Innovación con integridad

La seguridad y la protección de datos han sido prioridades durante mucho tiempo, pero el gobierno de la IA aún se está poniendo al día. A medida que aumentan las vulneraciones y la IA agéntica añade complejidad, la colaboración entre seguridad y gobierno ya no es opcional.

Descubra por qué un enfoque disciplinado de los datos y la IA que une a las personas, los procesos y la tecnología acelera la adopción, la innovación y el ROI.
La IA en la que la gente confía es la IA que la gente utiliza.
Heather Gentile Director ejecutivo, watsonx.governance, Datos e IA, IBM
La brecha en la supervisión de la IA 70 % de los ejecutivos

dicen que la innovación tiene prioridad sobre la seguridad1

 76 % de los proyectos de IA generativa

carecen de un elemento de seguridad, a pesar de que el 82 % de los ejecutivos afirman que son esenciales

 87 % de las organizaciones

carecen de políticas y procesos de gobierno para mitigar el riesgo de la IA2
Crear una base de datos sólida para una IA fiable

El éxito de la IA no es fruto de la casualidad. Comienza por tener unas prácticas sólidas en materia de datos y un gobierno que allane el camino hacia la escalabilidad. Descubra los cuatro pilares de la confianza a través del ebook.

Historia de cliente Un sistema de control y confianza en la IA

El Banco do Brasil evolucionó su modelo de gobierno para fomentar la supervisión ética y la IA responsable.

Escuche otras voces

Informe “Cost of a Data Breach” de 2025
La IA rompe los silos organizativos
Betsy Greytok y Evelyn Anderson, una al lado de la otra
AI Academy: seguridad y gobierno
IA en acción: el gobierno de la IA se une a la seguridad
Explore el centro Data Matters
Acceso y unificación

Edward Calvesbert y Fariya Syed-Ali de IBM explican cómo hacer que los datos de difícil acceso sean fáciles de usar.

 Rompa los silos
Prepare y gestione

Scott Brokaw, de IBM, explica cómo mejorar la calidad de los datos mediante la curación y el enriquecimiento.

 Entregue con datos
Página principal de Data Matters

Nuestro centro Data Matters ofrece conocimientos de expertos sobre cómo optimizar su activo más valioso de IA: sus datos únicos.

 Volver al centro
Dé el siguiente paso

Las ofertas más recientes de IBM permitirán a las organizaciones consumir,
gobernar y recuperar datos estructurados y datos no estructurados para que puedan escalar
una IA generativa precisa y eficaz.

Notas a pie de página

1 Securing generative AI. IBM Institute for Business Value. 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap. IBM and Ponemon Institute. 2025.