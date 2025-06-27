El 62 % de las organizaciones que sufrieron una vulneración de datos en 2025 informaron de que no contaban con políticas de gobierno de la IA, y el 97 % de las organizaciones que experimentaron una vulneración relacionada con la IA carecían de controles de acceso adecuados a esta tecnología. Aunque las empresas se muestran preocupadas por la complejidad técnica de la adopción del gobierno, también deben estarlo por las cuestiones de privacidad y el coste que supone perder la confianza de sus clientes.

La seguridad y el gobierno de la IA son dos procesos estrechamente relacionados que, con demasiada frecuencia, se abordan por separado. En este episodio de AI Academy, Betsy Greytok y Evelyn Anderson conversan sobre la importancia de que el gobierno y la seguridad trabajen de manera conjunta.