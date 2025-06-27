El 62 % de las organizaciones que sufrieron una vulneración de datos en 2025 informaron de que no contaban con políticas de gobierno de la IA, y el 97 % de las organizaciones que experimentaron una vulneración relacionada con la IA carecían de controles de acceso adecuados a esta tecnología. Aunque las empresas se muestran preocupadas por la complejidad técnica de la adopción del gobierno, también deben estarlo por las cuestiones de privacidad y el coste que supone perder la confianza de sus clientes.
La seguridad y el gobierno de la IA son dos procesos estrechamente relacionados que, con demasiada frecuencia, se abordan por separado. En este episodio de AI Academy, Betsy Greytok y Evelyn Anderson conversan sobre la importancia de que el gobierno y la seguridad trabajen de manera conjunta.
Los agentes de IA están marcando un punto de inflexión, pero la forma en que las empresas los adopten y utilicen determinará si logran desbloquear valor a escala. Descubra cómo puede maximizar el ROI en IA mediante un gobierno más inteligente.
Descubra por qué Forrester ha reconocido a IBM como líder por su solución watsonx.governance, que ayuda a las empresas a gestionar el riesgo, el cumplimiento normativo y la confianza en materia de IA a escala.
La adopción de la IA está superando a la supervisión, lo que deja la puerta abierta a los atacantes que se centran en estas tecnologías para robar la propiedad intelectual de su empresa y los datos confidenciales de sus clientes.
