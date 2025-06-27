AI Academy

Vea este episodio
Unir seguridad y gobierno para el futuro de la IA

El 62 % de las organizaciones que sufrieron una vulneración de datos en 2025 informaron de que no contaban con políticas de gobierno de la IA, y el 97 % de las organizaciones que experimentaron una vulneración relacionada con la IA carecían de controles de acceso adecuados a esta tecnología. Aunque las empresas se muestran preocupadas por la complejidad técnica de la adopción del gobierno, también deben estarlo por las cuestiones de privacidad y el coste que supone perder la confianza de sus clientes.

La seguridad y el gobierno de la IA son dos procesos estrechamente relacionados que, con demasiada frecuencia, se abordan por separado. En este episodio de AI Academy, Betsy Greytok y Evelyn Anderson conversan sobre la importancia de que el gobierno y la seguridad trabajen de manera conjunta.
Evelyn y Betsy sentadas en un interior luminoso y moderno con grandes ventanales y vegetación visible al fondo
Ver (05:31)
Lo que aprenderá
  • Las diferencias entre seguridad y gobierno, y cómo interactúan entre sí
  • ¿Por qué es tan importante eliminar los silos entre ambos procesos?
  • Cómo pueden sentar las bases para escalar la IA
Si se implementa un programa de gobierno adecuado y se hace un uso responsable de la IA, esta mejorará realmente el lugar de trabajo, nos facilitará la vida y dará lugar a innovaciones que nunca pensamos que veríamos en nuestra vida.
Betsy Greytok Vicepresidente y responsable de tecnología IBM

Guía de episodios

Creación de datos fiables e IA

Los agentes de IA están marcando un punto de inflexión, pero la forma en que las empresas los adopten y utilicen determinará si logran desbloquear valor a escala. Descubra cómo puede maximizar el ROI en IA mediante un gobierno más inteligente.

 Lea la guía de IA para empresas
Disposición abstracta y vibrante en espiral de iconos digitales y sobres sobre un fondo claro

Recursos relacionados

Ilustración abstracta en tonos lila y azul
Lea el informe The Forrester Wave: AI Governance Solutions, correspondiente al tercer trimestre de 2025

Descubra por qué Forrester ha reconocido a IBM como líder por su solución watsonx.governance, que ayuda a las empresas a gestionar el riesgo, el cumplimiento normativo y la confianza en materia de IA a escala.
Se muestran dos cubos de cristal sobre un fondo morado oscuro
Lea el Informe "Cost of a Data Breach" de 2025

La adopción de la IA está superando a la supervisión, lo que deja la puerta abierta a los atacantes que se centran en estas tecnologías para robar la propiedad intelectual de su empresa y los datos confidenciales de sus clientes.

Ilustración de una cuadrícula de iconos de colores sobre un fondo neutro con marcos circulares que representan diversos objetos y conceptos: un portapapeles, una cámara, un avión de papel y una nube
Lea la guía del comprador sobre gobierno y seguridad

La IA está evolucionando rápidamente y los líderes empresariales la están adoptando mediante experimentos audaces y una adopción generalizada.
Reciba actualizaciones de AI Academy

Esperamos que esté disfrutando de la experiencia de AI Academy. Si se suscribe al boletín Think, recibirá noticias sobre las últimas actualizaciones de AI Academy.

 Suscríbase al boletín de Think
Dé el siguiente paso en su viaje hacia la IA
IBM Carbon Library Pictograms
Soluciones de IA Descubra watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Soluciones de nube híbrida Explore los productos
IBM Carbon Library Pictograms
Resumen de la estrategia de IA Solicite una sesión