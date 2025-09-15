Acceda a los datos que la IA empresarial necesita

Para garantizar que sus datos estén preparados para la IA, es esencial poder acceder a ellos. Y eso significa tener acceso a todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados.

Retrato de Edward Calvesbert

La IA comienza con los datos

Pasar de proyectos de IA fallidos a obtener valor y ROI de la IA ampliada es un desafío para muchas organizaciones.

Esto se debe a que sus datos no están preparados para la IA, y están en tantos lugares y formatos diferentes que prepararlos para la IA puede ser difícil. 

Aprenda a acceder a todos sus datos, estructurados y no estructurados, y obtenga una visión unificada de ellos para poder lograr más con su IA.
La promesa de democratizar el acceso a los datos de verdad está a la vuelta de la esquina, por lo que todo el mundo va a basarse más en ellos.
Fariya Syed-Ali Directora de marketing de productos, watsonx.data, IBM
Acceder a todos sus datos es vital 90% aprox. de los datos generados en 2022 

eran datos no estructurados¹

 <1 % de los datos empresariales

se contabiliza en los LLM tradicionales²

 72 % de los CEO afirma que los datos propios

son fundamentales para desbloquear el valor de la IA3
Pila de datos entre muchas pilas de datos estructurados y no estructurados con watsonx.data

Preparar sus datos para la IA significa hacerlos accesibles

Vea cómo un lakehouse de datos abierto con capacidades avanzadas de data fabric le ayuda a acceder y unificar todos sus datos. 

Una ola azul con pelotas de tenis amarillas en la parte superior
Historia de cliente Saque de datos para los aficionados

El US Open convierte 7 millones de puntos de datos en una experiencia de IA que encanta a los aficionados.

 Explore el caso de éxito

Prepare y gestione

Scott Brokaw, de IBM, explica cómo mejorar la calidad de los datos mediante la curación y el enriquecimiento.

 Entregue con datos
Retrato de Heather Gentile
Asegure y gobierne

Heather Gentile, de IBM, explica cómo los marcos de gobierno apoyan la adopción responsable de la IA.

 Genere confianza en la IA
Infografía minimalista con líneas azules curvas
Página principal de Data Matters

Nuestro centro Data Matters ofrece conocimientos de expertos sobre cómo optimizar su activo más valioso de IA: sus datos únicos.

 Volver al centro
Notas a pie de página

1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution. Edward Calvesbert. IBM. 06 de mayo 2025
2 The Future of AI is open, IBM Research. IBM. 2024
3 5 mindshifts to supercharge business growth. IBM Institute for Business Value. 2025.