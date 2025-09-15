Para garantizar que sus datos estén preparados para la IA, es esencial poder acceder a ellos. Y eso significa tener acceso a todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados.
Pasar de proyectos de IA fallidos a obtener valor y ROI de la IA ampliada es un desafío para muchas organizaciones.
Esto se debe a que sus datos no están preparados para la IA, y están en tantos lugares y formatos diferentes que prepararlos para la IA puede ser difícil.
Aprenda a acceder a todos sus datos, estructurados y no estructurados, y obtenga una visión unificada de ellos para poder lograr más con su IA.
eran datos no estructurados¹
se contabiliza en los LLM tradicionales²
son fundamentales para desbloquear el valor de la IA3
El US Open convierte 7 millones de puntos de datos en una experiencia de IA que encanta a los aficionados.
Scott Brokaw, de IBM, explica cómo mejorar la calidad de los datos mediante la curación y el enriquecimiento.
Heather Gentile, de IBM, explica cómo los marcos de gobierno apoyan la adopción responsable de la IA.
Nuestro centro Data Matters ofrece conocimientos de expertos sobre cómo optimizar su activo más valioso de IA: sus datos únicos.
Las ofertas de IBM permiten a las organizaciones ingerir, gobernar y recuperar datos estructurados y no estructurados para que puedan escalar la IA agéntica.
